Miss Universo, del escándalo al narcotráfico: la trama secreta de su sospechosa (y polémica) elección

cantú y rocha en Miss Univeso Raúl Rocha Cantú, el dueño de la franquicia de "Miss Universo" y la candidata de México. Un escándalo con otro más grave por detrás. (Foto: Gentileza El Universal)

Los vínculos de Raúl Rocha Cantú, también mexicano como la ganadora del certamen, llegarían hasta lo más pesado de la delincuencia y criminalidad en México y Centroamérica. En concreto, la Fiscalía General de la República (FGR) le abrió una causa por el tráfico ilegal de armas de guerra y vinculaciones con el narcotráfico. Específicamente, dos de ellos: el cartel de Sinaloa y el del Golfo.

Las conexiones con estas actividades ilegales salieron a la luz tras el escándalo del certamen de belleza, pero no comenzó ahora. Ya hay denuncias antiguas y que incluso, salen de las fronteras de México.

Quién es Raúl Rocha Cantú, de concursos de belleza al narcotráfico

Raúl Rocha Cantú es una de las figuras más influyentes del deporte mexicano en la actualidad. Empresario y dirigente, llegó a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en un contexto de fuertes tensiones internas, cuestionamientos externos y con la selección nacional, en una de las etapas más críticas de su historia reciente. Su desembarco no fue el de un dirigente de tribuna, sino el de un gestor formado en el mundo corporativo, acostumbrado a tomar decisiones bajo presión y a liderar estructuras complejas.

Su llegada a la conducción coincidió con un momento clave: la preparación rumbo al Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Pero eso y los certámenes de belleza, que son bien visibles, ocultarían una trama más oscura. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rocha Cantú por los probables ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, al pertenecer a una organización criminal. Mejor dicho a dos, como apuntamos antes.

Sobre él, se presentó 15 de noviembre de este año una orden de detención. Rocha Cantú logró un salvoconducto en la justicia y apareció, con un elegante smoking en Jakarta, Tailandia, para la celebración del certamen de Miss Universo. Aunque en México, siguió la investigación, abonada desde otro país de la región.

Por ser una persona influyente - con el fútbol mexicano en primer lugar - Rocha Cantú logró ser distinguido como "canciller honorario" en Guatemala. Pero allí surgieron pistas sobre esta otra actividad - ligada a lo ilegal - del "señor Miss Universo". Al conocerse que la acusación se hizo oficial en México. Guatemala reaccionó: le retiró el cargo honorífico.

La Fiscalía General de México (FGR) informó que está siendo investigado desde 2024 por graves cargos: delincuencia organizada para tráfico de armas y drogas y robo de combustible

Rocha y el cartel del Golfo Intereses en común muy extraños. El certamen de Miss Universo y los carteles de narcos en México. (Foto: A24.com)

Ahora resta saber si ese salvoconducto lo puede dejar a salvo de una pena grave. Rocha Cantú pudo aparecer en Tailandia porque fue acogido para ser testigo colaborador, brindando información fundamental, este criterio corre de forma paralela y se concreta hasta que el implicado declare en un juicio oral.

Hasta ese momento, parece que podrá seguir libre ante las graves acusaciones que pesan sobre él. Si es un testigo colaborador, nada menos que contra sus antiguos "aliados", los narcos y bandas criminales, el desafío será también para la presidenta de México. Claudia Sheinbaum hizo campaña prometiendo acabar contra el crimen organizado. Tiene tanto poder, que su sucesora, en la alcaldía de México, vio como asesinaban a su secretaria personal, pocos días después da haber asumido.

Con todos estos datos, que estaban lejos del primer plano, que se haya amañado un certamen de belleza parece un asunto menor. O en todo caso, el diamante de una corona tan oscura como poderosa.