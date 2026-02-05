Máxima "guerrera": el impactante cambio de la reina como una soldado más del Ejército Real

Manejo de armas y tiro

Desplazamientos tácticos

Escalamiento

Saltos de altura

Misiones y tareas en el agua

Reconocimiento de mapas y misiones sobre el terreno

máxima entrenamiento militar Armas y escalamiento. Parte del entrenamiento de la reina Máxima. (Foto: A24.com)

De la corona y la responsabilidad institucional, al terreno de entrenamiento militar

La decisión, que se materializa justo antes de que cumpla los 55 años -el límite máximo para ingresar al servicio de reservistas- tiene un mensaje claro: no considera la seguridad de la sociedad como algo garantizado y quiere hacer su aporte de manera concreta, más allá de las funciones protocolares tradicionales de la Corona.

La propia Casa Real subrayó que la reina desea “hacer una contribución a la seguridad de los Países Bajos, como lo hace cualquier otro reservista”. Los Países Bajos, así como los países europeos de la OTAN, enfrentan ya el cuarto año de la vigencia de la guerrra entre Ucrania y Rusia. Además, internamente, la alianza atlántica vivió una tensión inesperada con Donald Trump, que insistió una y otra vez en quedarse con la posesión de Groenlandia.

máxima familia real 2026 La familia real de los Países Bajos. Ahora Máxima se prepara para ser graduada como Teniente Coronel. ( Foto: Casa real neerlandesa)

¿Por qué ahora? Contexto político y militar

La movilización de Máxima hacia las filas del Ejército no ocurre en un vacío: se da en medio de un esfuerzo más amplio del Ministerio de Defensa neerlandés por revitalizar su reserva militar, que busca pasar de cerca de 9.000 reservistas a un número considerablemente mayor en la próxima década.

entrenamiento miiltar para máxima Entrenamiento en el agua para misiones especiales. (Foto: Casa real neerlandesa)

Además, no es una decisión aislada dentro de la familia real: la princesa heredera, Catharina-Amalia, ha completado recientemente su propio entrenamiento básico y fue promovida al rango de cabo. El rey Willem-Alexander también tiene una larga trayectoria con las Fuerzas Armadas: sirvió en la Marina Real y mantuvo rangos de reserva en múltiples ramas antes de ascender al trono. Por eso, es común verlo en actos oficiales con un uniforme militar de la Armada neerlandesa.

máxima y siempre con glamour Ropa elegante, formal, al paso o uniforme militar. Máxima mantiene su "glamour". (Foto: A24.com)

Un cambio de "look", pero sin perder el "glamour"

Ya se han hecho virales las imágenes de la reina con uniforme de camuflaje, participando en actividades que van desde marchas y ejercicios físicos hasta clases técnicas y tareas complejas como escalar, lanzarse a una pileta y andar por el agua con un antifaz o máscara que le impide ver.

Es un gran contraste con las imágenes habituales de Máxima Zorreguieta. Es licenciada en Economía. Tuvo cargos relevantes en bancos y organismos internacionales. En el mundo privado, trabajó en HSBC James Capel (Nueva York), Dresdner Kleinwort Benson (Nueva York) y Deutsche Bank (Nueva York). Habla en castellano, inglés (fluido), neerlandés (fluido, algo que cautivó desde el comientzo a los neerlandeses) y francés (avanzado).

En la corona de su país es la reina consorte y, como tal, con una agenda propia muy activa, representa oficialmente al Estado en visitas de alto nivel. Además, es asesora Especial del Secretario General de la ONU sobre Finanzas Inclusivas para el Desarrollo.

de davos al ejército máxima De hablar en Davos a la disciplina militar. Dos mundos diferentes para Máxima en el arranque de este 2026. (Foto: A24.com)

Desde que se supo que comenzó una relación con el príncipe Guillermo, heredero al trono de Países Bajos, se transformó en una "celebrity". Y por su forma de ser, de desenvolverse y por el "look" perfecto y adecuado para cada ocasión (también en las informales) se ganó un lugar habitual en las redes sociales y revista de la prensa "rosa" o del "corazón". Sus vestimenta se transforma de manera permanente en tendencia.

Ahora, todo eso quedó de lado por un tiempo. Pero por lo que se ve en las imágenes, tampoco desentona en el uniforme militar. Cualquier atuendo le queda bien. De la seda a la ropa camuflada. Del maquillaje al enmascaramiento. Máxima presencia "chic".