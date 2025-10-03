Amalia de Orange, la hija de 21 años de Máxima Zorreguieta, tomó una fuerte decisión que cambiara todo

La confirmación llega después de un período de recuperación: la joven sufrió recientemente una caída mientras montaba a Mojito, su caballo, que le provocó una fractura en el brazo. Fue operada de urgencia en el hospital UMC Utrecht y, una vez reciba el alta definitiva, comenzará formalmente su entrenamiento castrense.

A pesar de la lesión, Amalia ya dio señales de su compromiso. Su primera aparición oficial tras el accidente estuvo relacionada justamente con el ámbito militar: acompañó a su padre en la entrega del estandarte al Regimiento de Húsares Princesa Catalina-Amalia, donde se la vio con un cabestrillo azul que inmovilizaba su brazo izquierdo.

Hoy, recuperada y sin necesidad de soporte, la heredera al trono neerlandés se muestra preparada para asumir este nuevo desafío.

Según explicó el Ministerio del Interior, la formación militar de los futuros reyes es parte esencial de su preparación, no solo en términos técnicos, sino también simbólicos, ya que refuerza su vínculo con las Fuerzas Armadas y con la tradición institucional del país.