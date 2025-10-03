En vivo Radio La Red
Máxima Zorreguieta
Jugada

Amalia de Orange, la hija de 21 años de Máxima Zorreguieta, tomó una fuerte decisión que cambiara todo

Amalia de Orange, la hija de 21 años de Máxima Zorreguieta, dejó atrás los rumores y tomó la decisión más difícil. Enterate.

Amalia de Orange, la hija de 21 años de Máxima Zorreguieta, tomó una fuerte decisión que cambiara todo

La princesa Amalia de Orange, primogénita de los reyes Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro de los Países Bajos, acaba de tomar una decisión fundamental en su camino hacia el trono. Tras años de expectativa, la Casa Real confirmó que la heredera comenzará finalmente su formación militar, un requisito indispensable para los futuros monarcas neerlandeses.

El anuncio se conoció en un comunicado oficial, que detalla que la joven de 21 años dará inicio al entrenamiento general, un proceso que incluye prácticas de tiro, ejercicios en pistas de obstáculos y lectura de mapas.

Desde los 17 años se esperaba que Amalia comenzara este camino, aunque distintos factores postergaron la decisión. Ahora, con 21, la princesa se prepara para cumplir con una de las etapas más exigentes de su formación institucional.

La confirmación llega después de un período de recuperación: la joven sufrió recientemente una caída mientras montaba a Mojito, su caballo, que le provocó una fractura en el brazo. Fue operada de urgencia en el hospital UMC Utrecht y, una vez reciba el alta definitiva, comenzará formalmente su entrenamiento castrense.

A pesar de la lesión, Amalia ya dio señales de su compromiso. Su primera aparición oficial tras el accidente estuvo relacionada justamente con el ámbito militar: acompañó a su padre en la entrega del estandarte al Regimiento de Húsares Princesa Catalina-Amalia, donde se la vio con un cabestrillo azul que inmovilizaba su brazo izquierdo.

Hoy, recuperada y sin necesidad de soporte, la heredera al trono neerlandés se muestra preparada para asumir este nuevo desafío.

Según explicó el Ministerio del Interior, la formación militar de los futuros reyes es parte esencial de su preparación, no solo en términos técnicos, sino también simbólicos, ya que refuerza su vínculo con las Fuerzas Armadas y con la tradición institucional del país.

