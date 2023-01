Brasil convulsionado: las primeras detenciones de bolsonaristas y la presión de Lula para que renuncie uno de sus ministros

Embed

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó su captura por supuestos vínculos y organización de los vandálicos hechos del pasado domingo en Brasilia. Torres ya anticipó que está preparando su regreso para presentarse ante la justicia, aunque no puso una fecha precisa.

anderson torres.jpg Anderson Torres, ministro de Justicia con Jair Bolsonaro, está en Estados Unidos, pero lo reclama la justicia de Brasil (Foto: Gentileza Metrópoles)

La otra persona complicada es un flamante ministro. Se trata de José Mucio Monteiro, ministro de Justicia con Lula. Asumió con el nuevo gobierno, pero quedó en el ojo de la tormenta por no haber atendido los mensajes de alerta sobre los movimientos de los bolsonaristas que terminaron con el asalto a la sede de los tres poderes.

mucio tiene que renunciar.jpg Presión política para que el ministro Mucio renuncia a solo una semana de haber asumido como ministro de Justicia (Foto: Gentileza UOL)

El Partido de los Trabajadores (PT) lo presiona para que renuncie y le evite a Lula el costo político de tener que echarlo mientras todavía se estaba instalando en su cartera.

Prisión para el responsable de la seguridad en Brasilia

El ex comandante de la Policía Militar de Brasilia, Fábio Augusto, quedó detenido en la tarde del martes. La orden la dio el Supremo Tribunal de Justicia brasileño. Fabio Augusto, era el responsable máximo de la seguridad en la capital del país.

Sobre la Policía Militar del Distrito Federal, hay sospechas de connivencia con los activistas bolsonaristas que la justicia puede procesarlos por terrorismo. Un video que circula en las redes sociales muestra a un grupo de policías observando, sin reaccionar, la invasión de los bolsonaristas al Congreso Nacional.

Una de las primeras medidas que tomó el presidente Lula fue decretar la intervención para todo lo referido a la autoridad federal en el ámbito de Brasilia ( que tiene sus propias autoridades locales por ser una ciudad autónoma). Es por eso que la inacción de Fabio Augusto quedó expuesta ante el gobierno nacional, lo que llevó al juez De Moraes (STF) a ordenar la detención del funcionario de la policía militar.

Fabio Augusto ya había sido destituido. Fue la primera resolución que tomó el interventor designado por Lula da Silva. Si se comprueba que sabía lo que se estaba gestando y que no solo no advirtió la maniobra de los golpistas, sino que no hizo nada por prevenirlo, él también puede ser procesado por el delito de terrorismo agravado por tratarse de un funcionario público.

bolsonaristas piden intervencion militar.jpg Grupos bolsonaristas pedían la intervención militar en el intento de golpe de estado. Un ministro de Lula, presionado para que renuncie por no actuar a tiempo (Foto: Gentileza, el universal)

Un ministro con solo 7 días de gestión

El ministro de Justicia, José Mucio Monteiro, está en la cuerda floja. Llegó a esa cartera producto de los acuerdos electorales, porque no pertenece al PT de Lula. Pero también se supo rápidamente que ignoró o subestimó los reportes de inteligencia que advertían los movimientos de los sediciosos. Por ejemplo, haber tolerado el incremento de los campamentos de bolsonaristas en torno a la sede del comando del Ejército.

Tras los hechos de violencia del domingo, su puesto tambalea. Pero la principal fuerza del gobierno, el Partido de los Trabajadores, presiona para que Mucio Monteiro renuncie y se vaya solo. Que no fuerce al presidente Lula da Silva a echarlo cuando apenas pasaron 10 días desde que asumió su cargo. No quieren el presidente de la República pague ningún costo político justamente, porque un funcionario muy importante no estuvo a la altura para frenar el intento de golpe de estado.