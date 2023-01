El intento de golpe en Brasil expuso la grieta argentina en su máxima expresión

El hecho es completamente repudiable en sí mismo. Y además es preocupante para la región. El país más grande y populoso del subcontinente puede servir de modelo para sus vecinos. Una muestra más de que la democracia está en crisis en el mundo en general y en América Latina en particular. Ya no solo se cuestiona la legitimidad de ejercicio, sino la de origen: no importa quién ganó y quién perdió la elección.