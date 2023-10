Bullying y tragedia: el triste final de la repostera que falló al hacer una torta de Mickey

Marjorie se puso a trabajar en el pedido, pero estaba nerviosa porque temía no llegar a tiempo. Era repostera por su propia voluntad y habilidad, pero nunca se había perfeccionado en esa elaboración. Menos, si el producto requería ser igual al ratón más famoso del mundo.

En un momento en que la mujer estaba acomodando elementos y había descuidado el encargo, entró una de sus cuatro hijas. Intentó ayudarla, pero la mano que recibió inició, sin querer e injustamente, una desgracia familiar.

La chica le aplicó una cubierta cuando la preparación aún no estaba concluida. Cuando Marjorie continuo con la torta, el resultado no fue el esperado. No se parecía en nada a Mickey. Era, más bien, una mala caricatura.

Cuando se la entregó a quien la había encargado, comenzó el padecimiento de Marjorie y su familia.

el no raton.jpg La torta por la que Marjorie fue hostilizada por las redes sociales y le costó la vida (Foto: gentileza Marce cupcakes).

"Miren la vulgaridad que nos acaban de entregar"

El hombre, al ver que la torta no se parecía en nada a Mickey, lo tomó tan mal que no aceptó ninguna explicación. Además, le sacó una foto a lo que tenía entre sus manos y lo subió en las redes a modo de protesta: ”Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, escribió.

Las redes se han convertido -con mucha frecuencia- en el lugar en donde muchas personas lanzan los peores ataques, insultos o burlas sobre otros. La pobre Marjorie no fue la excepción. Le llovieron miles de mensajes satíricos, insultos y hasta amenazas.

Donde antes recibía pedidos y encargos, solo había muestras continuas de bullying por las redes. Las consecuencias no tardaron en llegar y de manera muy dura.

Sin clientes y el peor final

Marjorie sufrió mucho de manera personal porque las críticas no se acababan. Comenzó a perder clientes, como dice el video que registra uno de sus últimos momentos con vida. Hasta que decidió responder a las burlas y hacer algo más: se anotó para estudiar, capacitarse y darle un salto profesional a su pasión por la repostería. La imagen que acompaña este párrafo de la nota lo demuestra. Pocos meses más tarde, repitió la misma torta, pero esta vez sí, con gran suceso. Era igual a Mickey.

raton mickey tortas .jpg Marjorie aprendió repostería y mostró su mejoría con una nueva torta sobre el ratón más famoso del mundo, pero ya era tarde (Foto: gentileza el Heraldo de Barranquilla).

Sin embargo, su trabajo se derrumbó y ella no pudo tolerarlo. Desesperada, logró ubicar al hombre que la había "condenado" en las redes sociales para explicarle lo mal que se encontraba de salud y económicamente. Inclusive, la mujer debió someterse a una operación para que le implantaran una sonda nasogástrica porque ya no podía comer sin sentirse mal.

Pero mientras hablaba con ese hombre, llegaron hasta su casa unas personas que lanzaron piedras contra la propiedad.

Marjorie estaban en reposo, se asustó y salió corriendo. Tropezó y cayó por las escaleras. Fue a parar a terapia intensiva a un hospital, pero murió por la gravedad de las heridas en la caída, luego de estar 20 días internada.

A su muerte, entre otros, el actor Rafael Caparroso renovó la solidaridad que siempre había tenido con la mujer.

mensajes por instagram .jpg Al morir Marjorie recibió condolencias y mensajes de apoyo a la familia por el Bullying que no pudo soportar. (Cuenta de Instagram de Marce_Cupcakes)

Las hijas, por la memoria de Marjorie

Katherine es, de las cuatro hijas, la que lleva la voz cantante en esta tragedia. Intentan salir adelante, aunque comenta que pese a que la muerte de Marjorie conmovió a Barranquilla, siguen recibiendo burlas en sus celulares. Es por eso que quieren mantener con nuevas tortas la memoria de su madre. Sin embargo, es difícil poder sostener ese negocio.

Pese a todo, sigue adelante. Y deja una reflexión más que atinada, al cumplirse un año de la muerte de su madre.

"Mi consejo es que no juzguen a las personas sin antes saber qué viene detrás de todo. Hablamos sin saber, juzgamos sin saber y no debería ser así. Puedo decir que mis hermanas y yo hoy somos víctimas de eso. Hoy estamos sin mamá a raíz del bullying que hacen en redes sociales y que ha dañado a tantas familias, no solo a la mía". Para tener siempre en cuenta.