El especial reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Cuánto cuesta la mansión dónde vivirá Maxi López

En SQP (América TV) contaron que Maxi López estaría preparando su regreso definitivo a la Argentina, una decisión que marcaría un cambio profundo en su presente personal.

Según detallaron en el ciclo, el exdelantero ya habría avanzado con el alquiler de una exclusiva casa en Nordelta, propiedad del padre de Ivana Figueiras. La mudanza se concretaría en las próximas semanas y el plan sería instalarse de forma permanente junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando, para comenzar una nueva etapa en el país.

“La figura que acaba de cerrar contrato por una casa en Nordelta es Maxi López”, lanzó Yanina Latorre al aire, generando revuelo en el estudio.

Luego, Ximena Capristo aportó otro dato que dejó a todos impactados: el alquiler rondaría entre los 18 mil y 20 mil dólares mensuales. Entre risas, remató con una frase irónica que provocó la reacción inmediata de sus compañeros.