De regreso a casa

El especial reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Maxi López vivió su tan esperado reencuentro con Daniela Christiansson y sus hijos, Lando y Elle, en Suiza, luego de cumplir con sus compromisos laborales, entre ellos MasterChef Celebrity.

24 feb 2026, 17:26
Luego de casi dos meses instalado en la Argentina por sus compromisos laborales y mientras comienzan a planificar su llegada al país para instalarse de manera definitiva en una casa de Nordelta, Maxi López regresó a Suiza y compartió una imagen sobre el reencuentro familiar con Daniela Christiansson.

En la fotografía, publicada inicialmente por el exfutbolista y luego replicada por la modelo, se los ve caminando de espaldas: López lleva sobre sus hombros a su hija Elle, mientras Christiansson empuja el cochecito del pequeño Lando, nacido el pasado 31 de diciembre. Una mascota acompaña la escena.

Leé también

El profundo mensaje de Maxi López al despedirse de Argentina: "Pasión, lucha y amor"

La modelo acompañó la imagen con un escueto pero emotivo mensaje: “Back” junto a un corazón rojo, sintetizando el significado del regreso y la alegría de volver a estar todos juntos.

Maxi López y Christiansson.png 2

Cabe recordar que este sábado 21 de febrero se grabó la última gala del reality culinario, un momento clave que marcó el cierre de una etapa intensa de grabaciones, compromisos y una agenda completamente condicionada por el programa. Ahora, resta saber si será el ganador como se mencionó en más de una ocasión.

Cuánto cuesta la mansión dónde vivirá Maxi López

En SQP (América TV) contaron que Maxi López estaría preparando su regreso definitivo a la Argentina, una decisión que marcaría un cambio profundo en su presente personal.

Según detallaron en el ciclo, el exdelantero ya habría avanzado con el alquiler de una exclusiva casa en Nordelta, propiedad del padre de Ivana Figueiras. La mudanza se concretaría en las próximas semanas y el plan sería instalarse de forma permanente junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando, para comenzar una nueva etapa en el país.

“La figura que acaba de cerrar contrato por una casa en Nordelta es Maxi López”, lanzó Yanina Latorre al aire, generando revuelo en el estudio.

Luego, Ximena Capristo aportó otro dato que dejó a todos impactados: el alquiler rondaría entre los 18 mil y 20 mil dólares mensuales. Entre risas, remató con una frase irónica que provocó la reacción inmediata de sus compañeros.

Embed

     

 

