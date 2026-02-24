En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Colombia
MUNDO

El Gobierno colombiano un patrullero oceánico de última generación: qué tecnología incorpora y cuándo entrará en operaciones

Colombia dio un paso trascendental en el fortalecimiento de su capacidad marítima con la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio, una embarcación de última generación que no solo incrementa el poder operativo de la flota, sino que también marca un antes y un después en el desarrollo de la industria naval nacional.

El Gobierno colombiano un patrullero oceánico de última generación: qué tecnología incorpora y cuándo entrará en operaciones

Colombia dio un paso trascendental en el fortalecimiento de su capacidad marítima con la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio, una embarcación de última generación que no solo incrementa el poder operativo de la flota, sino que también marca un antes y un después en el desarrollo de la industria naval nacional.

Leé también El Gobierno confirmó la importante compra de la Armada por 1,5 millones de dólares: "Unidades diseñadas para enfrentar..."
el gobierno confirmo la importante compra de la armada por 1,5 millones de dolares: unidades disenadas para enfrentar...

El nuevo buque, que se suma a la flota de la Armada Nacional de Colombia, representa el cuarto OPV (Offshore Patrol Vessel) de la institución. Sin embargo, su importancia estratégica va mucho más allá del número: es el primero completamente diseñado y construido en Colombia, un logro que consolida la autonomía tecnológica y productiva del país en materia de defensa marítima.

Detrás de este avance se encuentra el astillero estatal Cotecmar, con sede en Cartagena de Indias, epicentro histórico de la construcción naval en el Caribe colombiano. Desde allí se gestó una plataforma que, según fuentes especializadas, posiciona a Colombia como referente regional en el diseño y fabricación de buques militares de alta complejidad.

Un hito para la industria naval colombiana

La construcción del ARC 24 de Julio no es simplemente la entrega de un nuevo barco. Es el resultado de años de inversión en conocimiento, ingeniería, transferencia tecnológica y fortalecimiento del talento humano local.

Hasta ahora, Colombia había incorporado patrulleros oceánicos desarrollados bajo esquemas que incluían asistencia extranjera en diseño o componentes clave. En esta ocasión, el país logró concretar un modelo íntegramente concebido en territorio nacional, adaptado específicamente a las necesidades operativas del Caribe y el Pacífico colombiano.

Este avance no solo reduce la dependencia tecnológica externa, sino que además impulsa el desarrollo industrial, genera empleo calificado y abre la posibilidad de futuras exportaciones. La capacidad de diseñar y construir un OPV de estas características ubica a Colombia en el reducido grupo de países latinoamericanos capaces de producir este tipo de plataformas navales.

Características técnicas: tecnología de última generación

El ARC 24 de Julio integra un conjunto de capacidades avanzadas que lo convierten en una de las plataformas más modernas de la región.

Entre sus principales características técnicas se destacan:

  • 93 metros de eslora

  • Desplazamiento aproximado de 2.665 toneladas

  • Autonomía de hasta 40 días continuos en el mar

  • Sistemas de navegación de largo alcance

  • Sensores de última generación

  • Equipos optimizados para operaciones prolongadas sin apoyo logístico

La autonomía operativa es uno de sus puntos fuertes. Poder permanecer hasta 40 días en alta mar permite cubrir amplias extensiones del territorio marítimo colombiano sin necesidad de reabastecimiento inmediato, una ventaja crucial en la lucha contra el crimen transnacional y en tareas de vigilancia permanente.

Además, la embarcación cuenta con sistemas de vigilancia capaces de monitorear extensas áreas marítimas, detectar embarcaciones sospechosas y coordinar operaciones conjuntas con otras unidades navales o aéreas.

Proyección estratégica en el Caribe y el Pacífico

Colombia posee una posición geográfica privilegiada, con costas tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico. Esta doble fachada marítima representa enormes oportunidades económicas, pero también desafíos en materia de seguridad.

El ARC 24 de Julio fue concebido precisamente para ampliar el rango de operaciones en ambas zonas estratégicas, reforzando la presencia del Estado en áreas clave para el comercio marítimo, la protección ambiental y la seguridad regional.

Entre las misiones que podrá cumplir se encuentran:

  • Patrullaje oceánico de largo alcance

  • Control del tráfico marítimo

  • Protección de recursos naturales

  • Lucha contra el narcotráfico

  • Combate al crimen organizado transnacional

  • Operaciones de búsqueda y rescate

  • Evacuaciones médicas

  • Apoyo humanitario ante desastres naturales

En un contexto regional marcado por redes criminales que utilizan rutas marítimas para el tráfico de drogas, armas y personas, la capacidad de vigilancia y respuesta rápida se vuelve determinante. Este nuevo patrullero fortalece significativamente esa capacidad.

Un buque preparado para emergencias y ayuda humanitaria

Más allá de su rol en seguridad y defensa, el ARC 24 de Julio también está equipado para intervenir en situaciones de emergencia.

Colombia es un país vulnerable a fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y terremotos. En este sentido, la nave podrá desempeñar funciones de:

  • Transporte de ayuda humanitaria

  • Evacuación de poblaciones afectadas

  • Apoyo logístico en zonas aisladas

  • Coordinación de operaciones de rescate

La versatilidad del patrullero lo convierte en una herramienta clave no solo para la defensa, sino también para la gestión integral del riesgo.

Fase final de pruebas y certificación

De acuerdo con información oficial difundida por fuentes militares y medios especializados, el ARC 24 de Julio se encuentra actualmente en la fase final de integración de sistemas y pruebas técnicas.

Estas etapas incluyen:

  • Verificación de sistemas electrónicos y de navegación

  • Pruebas de mar

  • Evaluaciones de rendimiento estructural

  • Certificación de estándares operativos

  • Entrenamiento especializado de la tripulación

La Armada Nacional de Colombia proyecta que el patrullero entre formalmente en operaciones durante 2025, una vez completados todos los procesos de alistamiento y certificación.

El ingreso oficial a servicio activo marcará el inicio de una nueva etapa en la modernización de la flota.

Impacto económico y tecnológico

El desarrollo del ARC 24 de Julio tiene implicancias que trascienden el ámbito estrictamente militar. La construcción local de un buque de esta envergadura genera un efecto multiplicador en la economía:

  • Impulsa la industria metalmecánica

  • Fortalece cadenas de suministro nacionales

  • Promueve investigación aplicada

  • Fomenta formación técnica especializada

  • Aumenta la competitividad del sector naval

Cotecmar, como actor principal del proyecto, consolida su posición como referente regional en ingeniería naval. La experiencia adquirida en el diseño y construcción del patrullero podría proyectarse hacia nuevos desarrollos estratégicos, tanto para uso interno como para potenciales clientes internacionales.

Soberanía marítima y presencia estatal

La incorporación del ARC 24 de Julio también tiene un fuerte componente simbólico. En un país donde vastas áreas marítimas requieren vigilancia constante, la presencia naval representa soberanía efectiva.

Un patrullero con autonomía extendida y tecnología avanzada permite:

  • Garantizar el cumplimiento de normativas marítimas

  • Proteger la biodiversidad

  • Controlar actividades pesqueras ilegales

  • Asegurar rutas comerciales

La consolidación de una flota moderna es un mensaje claro de compromiso con la defensa del territorio marítimo y con la estabilidad regional.

Un salto cualitativo para la Armada

Con este nuevo buque, la Armada Nacional de Colombia no solo amplía su capacidad operativa, sino que da un salto cualitativo en términos tecnológicos.

El ARC 24 de Julio simboliza la transición hacia una fuerza naval más autónoma, preparada para enfrentar desafíos contemporáneos como:

  • Crimen organizado transnacional

  • Pesca ilegal

  • Tráfico ilícito

  • Emergencias humanitarias

  • Protección de infraestructuras estratégicas

Además, fortalece la interoperabilidad con otras fuerzas de seguridad y con marinas de la región en operaciones conjuntas.

Una apuesta estratégica de largo plazo

La construcción del primer OPV completamente colombiano no es un hecho aislado. Se enmarca en una estrategia de fortalecimiento progresivo de la capacidad naval del país.

Al consolidar el conocimiento técnico y la infraestructura industrial necesaria para producir este tipo de embarcaciones, Colombia sienta las bases para futuros desarrollos, incluyendo posibles versiones mejoradas o nuevos modelos adaptados a requerimientos específicos.

El ARC 24 de Julio es, en ese sentido, una inversión estratégica de largo plazo, tanto en seguridad como en industria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Colombia
Notas relacionadas
Cuestan más de cuatro millones de dólares: la Armada tiene nuevo drones no tripulados
El Gobierno adquiere el barco más avanzado de la región: orgullo de la industria nacional
Cuatro años de guerra: qué pasó con el avión más grande del mundo

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar