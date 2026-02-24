Ana Rosenfeld reveló un secreto bomba sobre Wanda Nara y la familia de Mauro Icardi

En LAM (América TV), Ana Rosenfeld sorprendió al revelar un dato desconocido sobre el papá de Mauro Icardi, Juan Carlos, y Wanda Nara.
Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, hizo una inesperada revelación sobre la conductora y el padre de Mauro Icardi, Juan Carlos.
Primero, la abogada contó que Guido Icardi, hermano de Mauro, se comunicó directamente con la empresaria. “El señor hermano Guido Icardi, él le escribió a Wanda y le dijo: 'Quiero conocer a mis sobrinas'. Wanda me llama a mí y me pregunta: 'Ana, está bien, ¿no?' Y le dije: Por supuesto”, relató.
Ángel de Brito, conductor del ciclo, opinó sobre la situación y fue tajante: “Entiendo que el tío quiere conocer a las nenas, que Wanda hace bien en recibirlo también porque es familia. Y Wanda fue a Rosario, estuvo con toda la familia. Hasta ahí, todo bien. Ahora, subirlo a las redes, subir la foto, que el otro hable por todos los programas, no colabora. El otro es un cabeza de termo que está en Turquía viendo todo esto y lo siente como una provocación”.
En medio de la charla, Rosenfeld lanzó una primicia que dejó a todos boquiabiertos: “Les voy a dar una primicia. ¿Saben a nombre de quién? Porque quien compró la casa donde vive el papá del señor Mauro Icardi está a nombre de Wanda. Wanda la compró”.
Según explicó, la empresaria tomó la decisión de asegurarle una vivienda al padre de su ex. “Wanda dijo: Yo se la voy a comprar, yo no voy a permitir que tu papá no tenga una casa propia”, agregó.
Karina Iavícoli intervino con una pregunta clave: “¿Y por qué no la puso a nombre del señor?”. Rosenfeld respondió que ese es justamente el punto de conflicto: “Es lo que le está pidiendo ahora. La mitad es de Mauro. Tiene que firmar Mauro, que esté de acuerdo que sea solamente del papá”.
El pasado jueves 19 de febrero Mauro Icardi celebró sus 33 años, y apenas un día después fue el turno de Benedicto, el hijo que Wanda Nara tuvo con Maxi López. Para agasajarlo, la conductora de MasterChef Celebrity organizó un asado familiar que coincidió con la fecha del cumpleaños del delantero del Galatasaray, generando un cruce de efemérides que no pasó inadvertido.
La reunión fue numerosa y reunió a varias personas cercanas a Wanda: Maxi López, el abuelo Andrés Nara, Guido Icardi -hermano de Mauro-, Martín Migueles y otros allegados. El clima fue de celebración, pero también de exposición pública, ya que la empresaria compartió en sus redes sociales distintos momentos del encuentro.
Uno de los videos que subió llamó especialmente la atención. En las imágenes se ve a una de las hijas que Wanda tiene con Mauro en brazos de Migueles, un gesto que muchos interpretaron como incómodo para Icardi.
No es la primera vez que el futbolista se muestra molesto en situaciones similares. El año pasado, tras un viaje en el que Wanda publicó fotos de una de sus hijas muy cerca de su pareja, Icardi reaccionó con firmeza: emitió un comunicado y hasta realizó un pedido judicial para limitar cualquier contacto físico.
La coincidencia de fechas y la presencia de figuras vinculadas tanto a Wanda como a Mauro volvieron a poner en evidencia la compleja dinámica familiar que los rodea. Sin embargo, lo que más ruido generó fue la lectura de que Wanda habría elegido ese momento para enviar un mensaje directo a su ex. Al mostrar a sus hijas en brazos de Migueles justo en el cumpleaños de Icardi, muchos interpretaron que la conductora buscó pincharlo o incluso arruinarle la celebración.
En definitiva, la fiesta de Benedicto no solo fue un festejo infantil, sino también un escenario donde Wanda volvió a marcar territorio y demostrar que, cuando se trata de Mauro, siempre hay un gesto que reaviva la tensión.