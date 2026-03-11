El Gobierno suspende la pensión a todas estas personas

Uno de los puntos más relevantes de la normativa tiene que ver con el tiempo de permanencia fuera de Estados Unidos. En particular, los beneficiarios que no poseen ciudadanía estadounidense están sujetos a restricciones más estrictas.

La regla central establece que:

Si una persona que recibe beneficios del Seguro Social no es ciudadana estadounidense y permanece fuera del país durante seis meses consecutivos, los pagos pueden ser suspendidos.

En ese caso, la interrupción no ocurre de inmediato, sino a partir del mes siguiente al sexto mes calendario fuera del territorio estadounidense.

Esta medida forma parte del sistema de control que utiliza la agencia federal para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones necesarias para recibir el dinero.

Cuándo comienzan a contar los meses fuera del país

Uno de los aspectos que suele generar confusión entre los beneficiarios es el momento exacto en que empieza a contarse el tiempo de ausencia del país.

Según la normativa del Seguro Social, el conteo no comienza inmediatamente después de salir de Estados Unidos. La regla indica que la ausencia se considera prolongada cuando la persona ha estado al menos 30 días consecutivos fuera del país.

Una vez cumplido ese primer mes, comienza a contarse el período que puede derivar en la suspensión del beneficio.

Sin embargo, existe una excepción importante: si el beneficiario regresa antes de cumplir esos 30 días consecutivos en el extranjero, el conteo se reinicia desde cero.

Esto significa que muchas personas que viajan con frecuencia pueden evitar problemas si no permanecen demasiado tiempo seguido fuera del país.

Cómo se pueden reactivar los pagos suspendidos

En los casos en que los pagos hayan sido interrumpidos por una permanencia prolongada fuera de Estados Unidos, el Seguro Social establece un procedimiento para reactivar los beneficios.

Para volver a cobrar, el beneficiario debe regresar al territorio estadounidense y permanecer legalmente durante al menos un mes completo.

Recién después de cumplir con ese requisito, la agencia puede restablecer los pagos del programa.

Las autoridades recuerdan que la reactivación no es automática en todos los casos, por lo que puede ser necesario realizar trámites o presentar documentación que confirme el regreso al país.

El beneficio que directamente no se paga en el extranjero

Además de las reglas generales para jubilados y beneficiarios del Seguro Social, existe un programa que tiene restricciones mucho más estrictas: el Supplemental Security Income (SSI).

Este beneficio está destinado principalmente a personas con discapacidad, adultos mayores de bajos ingresos o ciudadanos con recursos económicos limitados.

A diferencia de otros programas, el SSI no permite pagos a beneficiarios que se encuentren fuera de Estados Unidos durante períodos prolongados.

La normativa establece que:

Si una persona que cobra SSI permanece fuera del país durante 30 días consecutivos o más, el pago se suspende automáticamente.

Esto se debe a que el programa exige residencia efectiva dentro de Estados Unidos, ya que está diseñado para cubrir necesidades básicas de quienes viven en el país.

Por esa razón, los beneficiarios que deciden viajar o mudarse al extranjero deben tener especial cuidado, ya que podrían perder temporalmente el acceso a la ayuda económica.

Factores que determinan si se puede cobrar desde el extranjero

Aunque las reglas generales son estrictas, no todos los beneficiarios enfrentan las mismas limitaciones.

El Seguro Social explica que existen diferentes factores que pueden influir en la posibilidad de seguir cobrando beneficios mientras se reside en otro país.

Entre los principales elementos que se tienen en cuenta se encuentran:

La ciudadanía del beneficiario.

El país en el que vive actualmente.

El tipo de beneficio que recibe.

La existencia de acuerdos internacionales entre Estados Unidos y otras naciones.

Estos acuerdos, conocidos como convenios de seguridad social, permiten coordinar los sistemas previsionales entre países y facilitar el pago de beneficios a quienes viven en el exterior.

Gracias a estos convenios, muchos jubilados pueden seguir cobrando su prestación incluso si deciden mudarse fuera de Estados Unidos.

La herramienta oficial para verificar cada caso

Debido a la complejidad de las normas, la Administración del Seguro Social recomienda que los beneficiarios revisen su situación antes de mudarse al extranjero.

Para ello, el organismo cuenta con una herramienta digital que permite verificar si una persona puede recibir pagos del Seguro Social mientras vive fuera del país.

Este sistema analiza diferentes variables, como la nacionalidad del beneficiario, el tipo de prestación y el país de residencia.

De esta forma, los jubilados y pensionados pueden evitar sorpresas desagradables y conocer con anticipación si sus pagos continuarán o si podrían ser suspendidos.

La obligación de informar cambios de residencia

Otro aspecto fundamental que destaca la agencia es la obligación de informar cualquier cambio de residencia o salida prolongada del país.

El Seguro Social advierte que no notificar estos movimientos puede generar problemas administrativos, como la suspensión temporal de pagos o revisiones del beneficio.

Las autoridades señalan que el sistema realiza controles periódicos para verificar la elegibilidad de los beneficiarios, por lo que la falta de información actualizada puede derivar en demoras o interrupciones en el cobro.

Por esta razón, recomiendan que cualquier persona que planee viajar por períodos prolongados o mudarse al extranjero se comunique previamente con el organismo.

Por qué existen estas restricciones

Las reglas que limitan el cobro de beneficios fuera del país no son nuevas. En realidad, forman parte de un sistema diseñado para garantizar la correcta administración de los fondos públicos.

El Seguro Social es uno de los programas federales más grandes de Estados Unidos y brinda asistencia económica a millones de jubilados, personas con discapacidad y familiares de trabajadores fallecidos.

Debido a la magnitud del sistema, el gobierno implementó diferentes mecanismos de control para evitar fraudes, pagos indebidos o errores administrativos.

Entre esos mecanismos se encuentran las verificaciones de residencia, la actualización de datos personales y las restricciones para quienes viven en el extranjero.

Un tema que preocupa a miles de jubilados

En los últimos años, cada vez más jubilados estadounidenses optan por mudarse a otros países en busca de un costo de vida más bajo o una mejor calidad de vida.

Destinos como México, España, Portugal o varios países de América Latina se han convertido en lugares populares para los retirados.

Sin embargo, la decisión de mudarse al exterior requiere analizar cuidadosamente cómo impactará en los beneficios del Seguro Social.

Especialistas en planificación financiera recomiendan consultar directamente con el organismo antes de tomar una decisión, ya que cada caso puede tener condiciones diferentes.