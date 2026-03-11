¿Dónde está Khamenei? La teoría sobre la misteriosa ubicación del nuevo líder de Irán

Aunque en su primera semana en el poder en Irán, no se lo ha visto ni escuchado. A tal punto que incluso las versiones sobre su estado de salud pasan a ser atendibles. Se dice que Mojtaba se hallaba junto con su padre y el ex premier Mahmoud Ahmadinejad cuando llegaron los misiles de EE.UU. e Israel. Pero logró sobrevivir aunque habría resultado herido.

Durante años, Mojtaba fue una figura discreta y poco visible. No ocupó cargos electivos ni tuvo un rol público importante. Pero construyó poder en las sombras, especialmente a través de su relación con la poderosa Guardia Revolucionaria, el aparato militar y de seguridad que se convirtió en el verdadero centro de poder en Irán.

Este es otro tiempo para Irán. Que se mide en horas. No saber nada sobre su nuevo líder, más allá de las entendibles condiciones extremas de seguridad, dan pie a todo tipo de versiones sobre su persona.

duardias y khamenei El nuevo líder de Irán no ha aparecido en público. Es una medida de seguridad o resultó herido en el primer ataque de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

El nuevo líder, ¿herido desde el inicio de la guerra?

El informe circula por varios medios del mundo y lógicamente, en Israel tiene especial relevancia. El portal de "Times of Jerusalem" publicó un informe con el título: "El nuevo líder supremo de Irán fue herido en una de sus piernas en el primer día de la guerra".

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, habría resultado herido en las piernas durante los ataques iniciales que marcaron el comienzo de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, según un informe basado en fuentes de inteligencia.

De acuerdo con esas versiones, las lesiones ocurrieron el primer día de la ofensiva aérea lanzada contra instalaciones y líderes del régimen iraní. Los reportes indican que Khamenei sufrió heridas en las piernas durante esos bombardeos, lo que podría explicar por qué no apareció en público desde que fue designado como nuevo líder supremo.

Según esas mismas fuentes, el clérigo de 56 años permanece actualmente en un lugar seguro y con comunicaciones muy limitadas mientras continúa el conflicto. Se sabe la capacidad de la inteligencia israelí para infiltrarse en las comunicaciones de sus enemigos

La falta de apariciones públicas generó múltiples especulaciones dentro y fuera de Irán. En circunstancias normales, el nombramiento de un nuevo líder supremo estaría acompañado por discursos, ceremonias religiosas y demostraciones públicas de autoridad. Sin embargo, nada de eso ocurrió hasta ahora, lo que alimenta las dudas sobre su estado de salud y su ubicación.

Mojtaba Khamenei asumió el liderazgo supremo después de que su padre, el ayatolá Ali Khamenei, muriera en un ataque aéreo ocurrido a fines de febrero en Teherán, que formó parte de una ofensiva destinada a eliminar a la cúpula del régimen iraní.

El ascenso de Mojtaba fue impulsado en gran medida por el respaldo de la Guardia Revolucionaria, la poderosa fuerza militar que se convirtió en uno de los pilares del sistema político iraní. Analistas consideran que su llegada al poder podría reforzar aún más el peso de ese sector dentro del gobierno.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente la existencia de heridas ni dieron detalles sobre la situación del nuevo líder. La información sobre su estado proviene principalmente de evaluaciones de inteligencia y reportes de medios internacionales. Hay que recordar que desde que asumió el poder, Trump dijo que esa es una situación inaceptables y tanto para Estados Unidos como para Israel es el objetivo número 1.