¿Dónde está Khamenei? La teoría sobre la misteriosa ubicación del nuevo líder de Irán
Irán anunció oficialmente que desigo a Mojtaba, el hijo de Alí Khamenei, es el nuevo líder del país. Donald Trump no lo quiere en el poder. Sin embargo es muy poco lo que se sabe de hoy, especialmente en donde se encuentra y su fue herido en el primer ataque contra Irán.
El silencio del nuevo líder iraní alimenta las versiones sobre que está herido tras los primeros ataques de EE.UU. e Israel. (FotoA24.com)
La designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán se produjo en medio de una guerra abierta con Estados Unidos e Israel. La decisión de colocar al hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei al frente del régimen marca un momento crítico para el país y para todo Medio Oriente. Pero la pregunta es en dónde se encuentra el nuevo hombre fuerte del país.
El gobierno iraní anunció una sucesión intrafamiliar para la más alta jerarquía del país. Aunque desde esa designación es muy poco lo que se sabe de él. En parte por la seguridad que debe tener y que es comprensible. Su padre fue asesinado por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. El grado de sofisticación del ataque fue tal, que el Mossad (el servicio secreto israelí) tenía hackeado la red de semáforos de Teherán para controlar sus movimientos.
Embed
Pero más allá de eso, no se sabe nada de él. No ha dado - al menos públicamente - ninguna instrucción que refleje su pensamiento sobre esta etapa de la guerra con esos dos países. Es considerado mucho más duro y proactivo, en comparación con un perfil más intelectual de su desaparecido padre. Es decir, si Khamenei padre era especialmente la referencia teórica para el ejercicio del poder y la vigencia de la ley islámica, su hijo es conocido por ser un brutal ejecutor de esa política.
Aunque en su primera semana en el poder en Irán, no se lo ha visto ni escuchado. A tal punto que incluso las versiones sobre su estado de salud pasan a ser atendibles. Se dice que Mojtaba se hallaba junto con su padre y el ex premier Mahmoud Ahmadinejad cuando llegaron los misiles de EE.UU. e Israel. Pero logró sobrevivir aunque habría resultado herido.
Durante años, Mojtaba fue una figura discreta y poco visible. No ocupó cargos electivos ni tuvo un rol público importante. Pero construyó poder en las sombras, especialmente a través de su relación con la poderosa Guardia Revolucionaria, el aparato militar y de seguridad que se convirtió en el verdadero centro de poder en Irán.
Este es otro tiempo para Irán. Que se mide en horas. No saber nada sobre su nuevo líder, más allá de las entendibles condiciones extremas de seguridad, dan pie a todo tipo de versiones sobre su persona.
El nuevo líder, ¿herido desde el inicio de la guerra?
El informe circula por varios medios del mundo y lógicamente, en Israel tiene especial relevancia. El portal de "Times of Jerusalem" publicó un informe con el título: "El nuevo líder supremo de Irán fue herido en una de sus piernas en el primer día de la guerra".
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, habría resultado herido en las piernas durante los ataques iniciales que marcaron el comienzo de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, según un informe basado en fuentes de inteligencia.
De acuerdo con esas versiones, las lesiones ocurrieron el primer día de la ofensiva aérea lanzada contra instalaciones y líderes del régimen iraní. Los reportes indican que Khamenei sufrió heridas en las piernas durante esos bombardeos, lo que podría explicar por qué no apareció en público desde que fue designado como nuevo líder supremo.
Según esas mismas fuentes, el clérigo de 56 años permanece actualmente en un lugar seguro y con comunicaciones muy limitadas mientras continúa el conflicto. Se sabe la capacidad de la inteligencia israelí para infiltrarse en las comunicaciones de sus enemigos
La falta de apariciones públicas generó múltiples especulaciones dentro y fuera de Irán. En circunstancias normales, el nombramiento de un nuevo líder supremo estaría acompañado por discursos, ceremonias religiosas y demostraciones públicas de autoridad. Sin embargo, nada de eso ocurrió hasta ahora, lo que alimenta las dudas sobre su estado de salud y su ubicación.
Mojtaba Khamenei asumió el liderazgo supremo después de que su padre, el ayatolá Ali Khamenei, muriera en un ataque aéreo ocurrido a fines de febrero en Teherán, que formó parte de una ofensiva destinada a eliminar a la cúpula del régimen iraní.
El ascenso de Mojtaba fue impulsado en gran medida por el respaldo de la Guardia Revolucionaria, la poderosa fuerza militar que se convirtió en uno de los pilares del sistema político iraní. Analistas consideran que su llegada al poder podría reforzar aún más el peso de ese sector dentro del gobierno.
Hasta el momento, las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente la existencia de heridas ni dieron detalles sobre la situación del nuevo líder. La información sobre su estado proviene principalmente de evaluaciones de inteligencia y reportes de medios internacionales. Hay que recordar que desde que asumió el poder, Trump dijo que esa es una situación inaceptables y tanto para Estados Unidos como para Israel es el objetivo número 1.