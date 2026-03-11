Con la presencia de Milei, asumió Kast en Chile: regresa al poder la derecha, con una versión más extrema

José Antonio Kast es un abogado y político chileno de derecha, fundador del Partido Republicano y exdiputado. Es considerado un dirigente conservador que defiende políticas de seguridad dura, reducción del gasto público, desregulación económica y un enfoque más restrictivo sobre inmigración. También sostiene posiciones sociales tradicionales, como su oposición al aborto y la defensa de la familia tradicional.

milei y kast en escalinata

Ganó las elecciones presidenciales de Chile en la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025, cuando obtuvo cerca del 58% de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Su campaña se centró en orden público, combate al crimen y crecimiento económico, con promesas de fortalecer la policía, endurecer la política migratoria y aplicar reformas promercado. ES un nuevo presidente para sumarse a la red de aliados que, en corto tiempo, logró conformar el presidente Donald Trump en la región.

El giro completo de Chile y una región que mira a la derecha

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile desde el 11 de marzo de 2026, tras imponerse en el balotaje presidencial de diciembre de 2025. Nació el 18 de enero de 1966 en Santiago, tiene 60 años, es abogado y fue durante años uno de los referentes de la derecha chilena. Antes de lanzar su propio espacio político, fue diputado entre 2002 y 2018 por la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los principales partidos conservadores del país y continuador de las ideas de Pinochet, ya en el Chile democrático.

Con el tiempo se distanció de la UDI y en 2019 fundó el Partido Republicano (Chile), una fuerza ubicada más a la derecha del espectro político tradicional. Desde allí construyó su candidatura presidencial con un discurso centrado en orden público, seguridad y crecimiento económico, temas que ganaron relevancia en la agenda chilena tras años de protestas sociales, crisis migratoria en el norte del país y aumento de la preocupación por el delito.

milei en la salida de Kast Ya con la banda presidencial, José Kast hizo un alto al abandonar el Congreso en Valparaíso, para abarzarse con Javier Milei. (Foto: Captura de TV)

Ideológicamente, Kast es considerado un dirigente de derecha conservadora. Defiende una economía de mercado con menor intervención del Estado, reducción del gasto público, rebajas impositivas y estímulos a la inversión privada. En materia de seguridad propone fortalecer a las fuerzas policiales, endurecer las penas para delitos violentos y ampliar las facultades del Estado para combatir el crimen organizado.

En política migratoria plantea controles más estrictos en la frontera y deportaciones de inmigrantes que ingresen de manera irregular. En temas sociales mantiene posiciones tradicionales: es crítico del aborto, de algunas políticas de género y defensor de la familia tradicional, posturas que lo ubican entre los dirigentes más conservadores de la política chilena contemporánea.

Kast ganó la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025 con cerca del 58% de los votos, derrotando a la candidata de izquierda Jeannette Jara. Su victoria puso fin al ciclo político iniciado por el gobierno de Gabriel Boric, que representaba a una coalición de izquierda y había llegado al poder en 2022.

giro a la derecha en América Latina Asumió Kast en Chile. América Latina consolida su giro a la derecha. (Foto: A24.com)

El triunfo de Kast marca uno de los giros políticos más importantes en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. Después de varios años en los que el país fue gobernado por coaliciones de centroizquierda o centro, la llegada de un presidente claramente conservador refleja un cambio en las prioridades del electorado, con mayor énfasis en seguridad, estabilidad económica y control migratorio.

A nivel regional, su victoria también tiene impacto en el mapa político de América Latina. Durante gran parte de la última década varios países estuvieron gobernados por líderes progresistas o de izquierda. El ascenso de Kast se interpreta como parte de un nuevo mapa político en la región, donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y donde temas como la seguridad, la inflación y el crecimiento económico se volvieron centrales en las campañas electorales.