Cambio de horario: ya es oficial y afecta a millones de personas

El motivo detrás del cambio: mantener la sincronización con Estados Unidos

La decisión de conservar el cambio horario en la franja fronteriza no responde a una cuestión simbólica, sino a necesidades prácticas relacionadas con la economía y la actividad cotidiana en la frontera.

En esas zonas, miles de personas cruzan diariamente entre ambos países por motivos laborales, comerciales o educativos. Por ese motivo, mantener horarios distintos entre ciudades vecinas generaría complicaciones operativas.

Las autoridades han explicado que la sincronización horaria ayuda a evitar conflictos en múltiples ámbitos:

Cruces fronterizos y trámites migratorios

Operaciones en aduanas

Horarios de vuelos internacionales

Transporte de mercancías

Actividad financiera

Turnos laborales y escolares

Si cada país mantuviera horarios distintos durante varios meses, las cadenas logísticas y la organización de actividades diarias podrían volverse más complejas, especialmente en ciudades donde la interacción binacional es constante.

Por esa razón, México decidió mantener el horario de verano únicamente en los municipios fronterizos, alineando su reloj con el de Estados estadounidenses cercanos.

Cuándo se aplicó el cambio de horario en 2026

El ajuste correspondiente a este año se realizó durante la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026.

En ese momento, los habitantes de los municipios incluidos en el programa debieron adelantar sus relojes una hora, lo que marcó oficialmente el inicio del horario estacional en esa región del país.

Esto significa que:

A las 2:00 de la madrugada , los relojes pasaron directamente a las 3:00 .

Desde ese momento, las ciudades fronterizas quedaron sincronizadas con varias localidades del sur de Estados Unidos.

Este horario permanecerá vigente durante varios meses. Según el calendario oficial, la medida continuará hasta principios de noviembre, cuando finalice el horario de verano en territorio estadounidense.

En ese momento, los municipios mexicanos volverán a atrasar sus relojes una hora, regresando al horario estándar.

Los estados de México donde sí cambia la hora

Uno de los aspectos más importantes del sistema actual es que el cambio de horario ya no se aplica en todo el país.

Desde la reforma aprobada en 2022, solo algunos municipios fronterizos continúan con el ajuste, lo que limita el impacto a determinadas regiones del norte.

En total, el cambio afecta a municipios ubicados en cinco estados mexicanos.

Baja California

En el caso de Baja California, todos los municipios del estado aplican el cambio horario.

Entre las ciudades donde se adelantó el reloj se encuentran:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Playas de Rosarito

San Quintín

Debido a su intensa relación económica con California, este estado es uno de los más vinculados al horario estadounidense.

Chihuahua

En Chihuahua, la medida solo se aplica en municipios cercanos a la frontera.

Entre ellos se encuentran:

Ciudad Juárez

Ojinaga

Ascensión

Janos

Praxedis G. Guerrero

Estas localidades mantienen una fuerte actividad transfronteriza, por lo que la sincronización horaria resulta clave para el funcionamiento cotidiano de la región.

Coahuila

En Coahuila también hay varios municipios incluidos en el esquema del horario estacional.

Los principales son:

Ciudad Acuña

Piedras Negras

Allende

Nava

Zaragoza

En estas ciudades, las relaciones comerciales con Texas hacen necesario mantener el mismo horario durante gran parte del año.

Nuevo León

En este estado el ajuste solo se aplica en el municipio de Anáhuac, ubicado en la zona fronteriza.

Aunque se trata de una región menos poblada que otras áreas del norte, la cercanía con Estados Unidos hace necesario mantener la coordinación horaria.

Tamaulipas

El último estado incluido en el esquema es Tamaulipas, donde varios municipios también participan del cambio de horario.

Entre ellos se encuentran:

Nuevo Laredo

Reynosa

Matamoros

Río Bravo

Estas ciudades registran un intenso movimiento de comercio internacional y tránsito fronterizo, por lo que el ajuste horario facilita la coordinación de actividades.

En el resto del país no habrá cambios

Mientras estas regiones adelantan su reloj cada marzo, la mayor parte del territorio mexicano ya no participa del horario de verano.

Ciudades del interior como:

Ciudad de México

Guadalajara

Veracruz

Puebla

Monterrey

mantienen el mismo horario durante los doce meses del año, sin necesidad de adelantar o atrasar relojes.

Esta decisión fue tomada tras varios debates sobre los efectos del horario estacional en la salud, el descanso y la productividad.

Como resultado, la reforma dejó únicamente una excepción: los municipios fronterizos con Estados Unidos.

Estados con horarios especiales durante todo el año

Además del esquema aplicado en la frontera, México cuenta con otras particularidades en su organización horaria.

Dos estados mantienen configuraciones distintas al resto del país por motivos económicos y geográficos.

Sonora

Sonora conserva un horario fijo durante todo el año que coincide permanentemente con el estado de Arizona en Estados Unidos.

La razón principal es la intensa relación comercial entre ambos territorios, especialmente en sectores industriales y manufactureros.

Al evitar cambios estacionales, las empresas y operaciones transfronterizas pueden funcionar con mayor estabilidad.

Quintana Roo

Otro caso particular es el de Quintana Roo.

Este estado mantiene un huso horario diferente al del centro del país durante todo el año, una decisión vinculada principalmente al turismo.

El objetivo es aprovechar mejor las horas de luz natural, lo que beneficia a destinos turísticos del Caribe mexicano.

El impacto económico del horario en la frontera

Aunque pueda parecer un simple ajuste de reloj, la sincronización horaria tiene consecuencias directas en la economía regional.

Una diferencia prolongada entre el horario de México y el de Estados Unidos podría afectar múltiples actividades:

Operaciones industriales

Comercio internacional

Transporte de carga

Mercados financieros

Servicios logísticos

Las empresas que operan en ambos lados de la frontera dependen de coordinación precisa en horarios de producción, entrega y distribución.

Por ejemplo, una diferencia de una hora podría provocar retrasos en cadenas de suministro o dificultades en la coordinación de turnos laborales.

Una rutina diaria marcada por la frontera

Más allá del comercio, el cambio horario también impacta en la vida cotidiana de miles de personas.

En ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Reynosa, es común que trabajadores crucen la frontera todos los días para ir a sus empleos.

También ocurre lo mismo con:

estudiantes

comerciantes

transportistas

profesionales que trabajan en ambos países

Para todos ellos, tener el mismo horario simplifica la organización diaria, desde la hora de entrada al trabajo hasta el funcionamiento del transporte.

Sin esta coordinación, las agendas laborales y escolares podrían verse alteradas durante meses.

Un sistema mixto que continuará en los próximos años

El modelo actual deja claro que México adoptó un sistema horario mixto.

Por un lado, la mayor parte del país se mantiene con un horario fijo durante todo el año.

Por otro, los municipios fronterizos siguen aplicando el horario de verano para permanecer alineados con Estados Unidos.

Todo indica que este esquema continuará en los próximos años, ya que las necesidades económicas y sociales de la frontera siguen justificando la excepción.

Así, mientras millones de mexicanos ya no necesitan modificar sus relojes cada temporada, las ciudades del norte seguirán adelantando una hora cada marzo para mantener la coordinación con su vecino del norte.