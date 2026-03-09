Putin fijó posición tras el cambio de poder en Irán y envió un fuerte mensaje al nuevo líder

Un respaldo en medio del conflicto regional

khamenei y Jomeini

El pronunciamiento del Kremlin se produce apenas una semana después de la muerte del ayatollah Ali Khamenei, quien había gobernado Irán durante décadas y falleció al inicio de una ofensiva militar atribuida a Israel y Estados Unidos.

“Estoy seguro de que continuará con honor el legado de su padre y unirá al pueblo iraní frente a duras pruebas”, señaló el presidente ruso.

El gesto político refuerza el alineamiento estratégico entre Moscú y Teherán, que en los últimos años profundizaron su cooperación en áreas militares, energéticas y geopolíticas.

El ascenso de Mojtaba Khamenei

mojtaba

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, fue confirmado en el cargo tras la muerte de su padre. Nacido en Mashhad el 8 de septiembre de 1969, durante décadas mantuvo un perfil público bajo, aunque dentro del poder iraní era considerado una de las figuras más influyentes del régimen.

Durante años fue uno de los colaboradores más cercanos del ayatollah Ali Khamenei, con acceso privilegiado al círculo de decisiones del poder religioso y político.

Su influencia se consolidó especialmente por su vínculo con los Pasdaran, la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, considerada uno de los pilares del sistema político y militar del país.

A diferencia de su padre, cuya autoridad se sustentaba en su liderazgo religioso, Mojtaba construyó su poder principalmente a partir de su relación con las estructuras militares del régimen.

Formación religiosa y trayectoria

En el plano religioso, el nuevo líder estudió teología en la ciudad santa de Qom, uno de los principales centros del islam chiita. Allí obtuvo el título de hoyatoleslam, un rango clerical intermedio inferior al de ayatollah que ostentaban su padre y el fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini. Sin embargo, tras su designación como guía supremo, fue presentado oficialmente como ayatollah.

Antes de su ascenso al máximo cargo del país, Mojtaba Khamenei participó como combatiente en la guerra entre Irán e Irak durante la década de 1980, en una unidad vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Sanciones y controversias internacionales

El nuevo líder supremo también fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en 2019. En aquel momento, el Departamento del Tesoro estadounidense sostuvo que Mojtaba Khamenei actuaba como representante directo de su padre dentro del aparato estatal, pese a no haber sido formalmente elegido para un cargo público.

Según Washington, el religioso colaboró estrechamente con la Guardia Revolucionaria para impulsar las políticas regionales de Irán, además de participar en decisiones internas consideradas represivas por los gobiernos occidentales.

Diversos sectores opositores dentro del país también lo acusaron de haber tenido un papel relevante en la represión de las protestas de 2009, que estallaron tras la polémica reelección del presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad.

Una sucesión bajo tensión

La llegada de Mojtaba Khamenei al poder se produce en uno de los momentos más delicados para Irán en décadas, con un conflicto regional en expansión y fuertes presiones internacionales.

Incluso desde Israel advirtieron que cualquier sucesor del ayatollah Ali Khamenei podría convertirse en un objetivo militar, lo que añade aún más tensión al escenario político y militar en Medio Oriente.

Mientras tanto, Rusia busca consolidar su alianza estratégica con Irán, un socio clave para Moscú en su disputa geopolítica con Estados Unidos y sus aliados.

En ese contexto, el mensaje de Putin no sólo representa un gesto diplomático, sino también una señal clara de respaldo político en medio de una de las crisis más delicadas de la región.