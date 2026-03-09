En vivo Radio La Red
"Vale cada centavo": el dueño de Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi y sorprendió a todos

Jorge Mas, uno de los propietarios del club de la MLS, dio detalles sobre el acuerdo económico con el capitán argentino y explicó por qué sus ingresos reales superan ampliamente el salario que figura en los registros oficiales de la liga.

Jorge Más y Lionel Messi

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer transformó al Inter Miami en uno de los clubes más observados del fútbol mundial. Ahora, uno de los propietarios de la institución reveló detalles sobre el acuerdo económico con el capitán argentino y sorprendió con la cifra total que percibe el futbolista desde su desembarco en Estados Unidos.

El empresario Jorge Mas aseguró que Messi gana entre 70 y 80 millones de dólares anuales si se tienen en cuenta todos los acuerdos incluidos en su contrato. La cifra supera ampliamente lo que aparece en los informes oficiales de salarios de la MLS.

“Vale cada centavo que le pagamos”, afirmó Mas en una entrevista con Bloomberg al referirse al impacto que generó el campeón del mundo tanto dentro como fuera de la cancha.

Desde su llegada al club de Florida, Messi no solo se convirtió en la gran figura del equipo, sino también en uno de los principales impulsores del crecimiento internacional de la liga estadounidense.

Por qué el salario oficial de Messi en la MLS es mucho menor

Según el informe de salarios de jugadores de la MLS correspondiente a 2025, el sueldo que figura oficialmente para Messi ronda los 12 millones de dólares anuales.

La diferencia con el monto revelado por Mas se explica por una serie de acuerdos y cláusulas especiales que forman parte del contrato del futbolista y que amplían considerablemente sus ingresos.

Distintos medios internacionales señalaron que estos beneficios adicionales incluyen mecanismos vinculados al crecimiento económico del club y a otras variables comerciales que no aparecen en los registros salariales de la liga.

Por ese motivo, el total que percibe el jugador puede ser mucho mayor que el salario base que figura en los documentos oficiales.

Qué cláusula en el contrato de Messi explica el aumento de sus ingreso

Uno de los puntos clave del acuerdo firmado en 2023 es una cláusula que le otorga al futbolista un porcentaje de la valoración del Inter Miami.

Cuando se concretó la llegada de Messi al club, la franquicia estaba valuada en aproximadamente 550 millones de dólares. Desde entonces, la estimación del valor de la institución habría superado los 1.300 millones.

Ese crecimiento impactaría directamente en los beneficios económicos del jugador. Aunque el club nunca confirmó públicamente el monto exacto de esa participación, distintas estimaciones indican que podría rondar los 60 millones de dólares.

Este mecanismo explicaría buena parte de la diferencia entre el salario oficial que aparece en los registros de la MLS y el ingreso total que percibe el capitán de la Selección Argentina.

Cómo financia Inter Miami un contrato de este nivel

Mas también se refirió al rol que cumplen los patrocinadores en el fútbol moderno para sostener inversiones de esta magnitud.

El empresario explicó que contar con patrocinadores de alcance global es fundamental para respaldar contratos con jugadores de primer nivel.

“La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros”, señaló.

En ese contexto, la llegada de Messi no solo representó una inversión deportiva para Inter Miami, sino también una apuesta estratégica que potenció el valor de la franquicia y el impacto global de la MLS.

