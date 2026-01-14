En vivo Radio La Red
Mundo
Irán
Protestas
Violencia

Caos en Irán con más de 2.700 muertos: cuál es el motivo de las violentas protestas populares

El país enfrenta protestas masivas desde finales de diciembre de 2025. La respuesta del gobierno ha sido una de las más sangrientas desde la llegada del fundamentalismo islámico al poder en 1979.

Las protestas en Irán no cesan desde fines del año pasado y enfrentan la violenta represión del gobierno islámico. (Foto: Reuters.)

Irán vive una de las oleadas de protestas más sangrientas de su historia desde la llegada al poder del fundamentalismo islámico. Los observadores internacionales dicen que ya son más de 2.700 los muertos por la represión del gobierno. El descontento popular estalló a fines de 2025 por una profunda crisis económica, marcada por la caída del valor de la moneda, inflación desbordada y deterioro de las condiciones de vida, que encendió protestas en ciudades y pueblos de prácticamente todas las provincias del país.

Rafael Grossi, director general del OIEA.

Lo que comenzó como reclamos por el alto costo de la vida y medidas económicas, rápidamente se transformó en una protesta política contra el régimen teocrático que se instaló con la revolución del Ayatola Khomeini en 1979.

Desafiando al poder, miles de iraníes se volcaron a las calles y empezaron a exigir cambios estructurales, mayor libertad y fin del autoritarismo. En muchas marchas se corearon consignas que cuestionan directamente al gobierno.

La respuesta del Estado ha sido brutal y letal. Organizaciones de derechos humanos, activistas y medios independientes reportan cifras de muertos que oscilan entre varios cientos hasta miles de personas, con estimaciones incluso superiores a 12.000 víctimas, aunque esta cifra aún no puede ser verificada de forma independiente debido a los cortes de internet y censura de información.

El presidente Donald Trump también decidió involucrarse en ese conflicto. Envió un mensaje alentando a mantener las protestas porque dijo, "la ayuda está en camino".

Noticia en desarrollo...

