Caos en Irán con más de 2.700 muertos: cuál es el motivo de las violentas protestas populares

Irán vive una de las oleadas de protestas más sangrientas de su historia desde la llegada al poder del fundamentalismo islámico. Los observadores internacionales dicen que ya son más de 2.700 los muertos por la represión del gobierno. El descontento popular estalló a fines de 2025 por una profunda crisis económica, marcada por la caída del valor de la moneda, inflación desbordada y deterioro de las condiciones de vida, que encendió protestas en ciudades y pueblos de prácticamente todas las provincias del país.