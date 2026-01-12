Venezuela, Cuba, Irán y ¿Groenlandia?: el plan de Trump en esos puntos que reconfigura el mapa global

“Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”, le confesó Donald Trump a periodistas del New York Times en una extensa nota que concedió en la Casa Blanca hace pocos días. Desde entonces, en diferentes oportunidades - muchas a bordo del avión presidencial - dio una serie de definiciones que muestran su visión geopolítica: intervenir allí donde crea que son intereses relevantes de los Estados Unidos. Por "intervenir", Trump fue directo con los periodistas. Si hay una negociación posible, se hará, pero si se debe recurrir a una intervención militar, también la autorizará.