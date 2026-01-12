Venezuela, Cuba, Irán y ¿Groenlandia?: el plan de Trump en esos puntos que reconfigura el mapa global

El último país amenazado o "advertido" por Trump es Irán. Las enérgicas protestas internas han causado ya más de 500 muertes. El mandatario advirtió a Teherán que el régimen de los ayatolás debe cesar con esa violenta represión o la "opción militar" podría activarse. Ya en 2025, Estados Unidos atacó los señalados como refugios subterráneos de la capacidad del plan nuclear de Irán.

“No necesito el derecho internacional”, le dijo a los periodistas del New York Times, aunque luego moderó la contundencia de la frase: “No busco hacer daño a la gente”.

Noticia en desarrollo...