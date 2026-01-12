En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Cuba
Trump y su visión del mundo

Venezuela, Cuba, Irán y ¿Groenlandia?: el plan de Trump en esos puntos que reconfigura el mapa global

El presidente de los Estados Unidos ha dado una serie de definiciones en los que dejó en claro su visión del mundo. Ya no se trata de hacer grande nuevamente a su país, como decía en la campaña, sino de intervenir directamente - incluso militarmente - en donde le parezca necesario.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
En el fin de semana

En el fin de semana, las declaraciones de Donald Trump marcan que no tiene límites para sus ambiciones y planes. (Foto: A24.com)

“Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”, le confesó Donald Trump a periodistas del New York Times en una extensa nota que concedió en la Casa Blanca hace pocos días. Desde entonces, en diferentes oportunidades - muchas a bordo del avión presidencial - dio una serie de definiciones que muestran su visión geopolítica: intervenir allí donde crea que son intereses relevantes de los Estados Unidos. Por "intervenir", Trump fue directo con los periodistas. Si hay una negociación posible, se hará, pero si se debe recurrir a una intervención militar, también la autorizará.

Leé también En qué consiste el plan de tres etapas de Trump y EE.UU. para normalizar la situación en Venezuela
El plan de Estados Unidos para la “normalización” de Venezuela. (foto: A24.com)

Repasando rápidamente, en sólo 12 días de este 2026, el mandatario dispuso un ataque militar sobre Venezuela. Incluyó una participación de un grupo comando que capturó y llevó a los Estados Unidos al dictador Nicolás Maduro. Ya está siendo juzgado por narcotráfico y terrorismo. Pero también definió que ahora, Trump es quien controla ese país sudamericano y, sobre todo, su petróleo está en manos de la Casa Blanca. Venezuela es la primera reserva mundial de crudo.

También dijo que Cuba no verá más un dólar del petróleo norteamericano y que el régimen de La Habana está en sus últimos momentos. A Gustavo Petro, el presidente de Colombia, le dijo que tampoco "iba por el buen camino", aunque luego hablaron por teléfono y la tensión se alivió.

Regresó con fuerza a su reclamo del 2025 sobre Groenlandia. "De una manera o de otra lo tendremos", dijo en reiteradas oportunidades. Ofreció pagarle a Dinamarca - que tiene el control de ese territorio - o si no, lo tomará por la fuerza.

El último país amenazado o "advertido" por Trump es Irán. Las enérgicas protestas internas han causado ya más de 500 muertes. El mandatario advirtió a Teherán que el régimen de los ayatolás debe cesar con esa violenta represión o la "opción militar" podría activarse. Ya en 2025, Estados Unidos atacó los señalados como refugios subterráneos de la capacidad del plan nuclear de Irán.

“No necesito el derecho internacional”, le dijo a los periodistas del New York Times, aunque luego moderó la contundencia de la frase: “No busco hacer daño a la gente”.

Noticia en desarrollo...

