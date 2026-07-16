Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra Irán y profundiza seis días seguidos de ataques

Denuncias de las autoridades iraníes

En paralelo, las autoridades iraníes denunciaron que proyectiles estadounidenses impactaron contra un aeropuerto ubicado en la provincia de Semnan, en el norte del país. Según informaron, el ataque no dejó víctimas.

Teherán también acusó a Washington de cometer “un crimen de guerra” tras un bombardeo en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil en la ciudad de Ahvaz, en el sudoeste iraní.

El inicio de los ataques

La actual ofensiva estadounidense comenzó durante el fin de semana por decisión del presidente Donald Trump, luego de dar por terminado el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

A su vez, el Centcom restableció el martes el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes en esa zona estratégica, dos días después de que la República Islámica advirtiera sobre un posible cierre de la vía marítima como respuesta a los bombardeos estadounidenses.

En respuesta a la ofensiva, Irán llevó adelante ataques contra objetivos estadounidenses en distintos países de la región, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania.