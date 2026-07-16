En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Irán
Escalada en Medio Oriente

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra Irán y profundiza seis días seguidos de ataques

El Comando Central estadounidense confirmó una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní. Teherán denunció ataques contra un aeropuerto y acusó a Washington de cometer un "crimen de guerra" cerca de un hospital infantil.

Banner Seguinos en google DESK
El Comando Central estadounidense confirmó una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní. (Foto: Reuters).

El Comando Central estadounidense confirmó una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní. (Foto: Reuters).

Estados Unidos lanzó este jueves una nueva serie de ataques contra Irán y extendió a seis días consecutivos su ofensiva militar sobre el país persa. La operación fue confirmada por el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países.

Leé también La Guardia Revolucionaria Iraní desmiente a Donald Trump: "Propuestas falsas e infundadas"
La Guardia Revolucionaria iraní acusa de falso a Donald Trump. (foto: A24.com)

“Hoy a las 2:00 p.m., hora del este (15:00 de la Argentina), las fuerzas de Estados Unidos comenzaron a ejecutar una nueva ola de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes”, indicó el Centcom en sus redes sociales.

El organismo militar no brindó detalles sobre los objetivos alcanzados. Sin embargo, en ataques anteriores informó bombardeos contra centros de mando, sistemas de misiles, drones e instalaciones de vigilancia con el objetivo de reducir la capacidad iraní para atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial.

"El ejército de Estados Unidos permanece vigilante y preparado para garantizar el cumplimiento total", detalló el organismo militar. (Foto: X @CENTCOM)

Desde que se reinició el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses desviaron dos buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo, informaron en redes sociales.

Denuncias de las autoridades iraníes

En paralelo, las autoridades iraníes denunciaron que proyectiles estadounidenses impactaron contra un aeropuerto ubicado en la provincia de Semnan, en el norte del país. Según informaron, el ataque no dejó víctimas.

Teherán también acusó a Washington de cometer “un crimen de guerra” tras un bombardeo en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil en la ciudad de Ahvaz, en el sudoeste iraní.

El inicio de los ataques

La actual ofensiva estadounidense comenzó durante el fin de semana por decisión del presidente Donald Trump, luego de dar por terminado el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Donald Trump dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

A su vez, el Centcom restableció el martes el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes en esa zona estratégica, dos días después de que la República Islámica advirtiera sobre un posible cierre de la vía marítima como respuesta a los bombardeos estadounidenses.

En respuesta a la ofensiva, Irán llevó adelante ataques contra objetivos estadounidenses en distintos países de la región, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Irán ataques
Notas relacionadas
La amenazante reacción de la Guardia Revolucionaria iraní contra el gobierno de Milei por declararla terrorista
Estados Unidos anunció un bloqueo al tráfico marítimo en los puertos iraníes
Escalada en Medio Oriente: Donald Trump aseguró que EE.UU. tomó el control de un buque iraní en el Golfo de Omán

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar