Embed

La molécula de Keanu Reeves

"Las moléculas 'matan de manera tan eficiente a las bacterias que les pusimos el nombre de Keanu Reeves porque él también es extremadamente letal en sus papeles", explicó uno de los científicos, el Dr. Sebastian Götze, del Instituto de Investigación de Leibniz, Alemania.

Los científicos alemanes lograron desarrollar una molécula capaz de "comerse" a bacterias que afectan al ser humano. Publicaron su "invención" en el “Journal of the American Chemical Society”.

El título es complejo: "La minería del genoma inspirada en un nicho ecológico conduce al descubrimiento de lipopéptidos no ribosómicos protectores de cultivos que cuentan con un bloque de construcción de aminoácidos transitorios". ¿De qué se trata?

artículo de la molécula Keanu Reeves.jpg Científicos alemanes le pusieron el nombre a una molécula en honor a Keanu Reeves por la letalidad y capacidad de sus personajes (Foto: Journal of The American Chemical Society)

Son unas moléculas que están "diseñadas" por ingeniería genética para eliminar cierto tipo de bacterias.

Es un nuevo producto antimicrobiano que elimina bacterias y hongos que causan enfermedades en plantas y en seres humanos.

El poder de las "Keanumicinas"

La investigación, que acaba de ser publicada actúa contra las plagas de las plantas y contra bacterias que enferman al ser humano.

molécula keanu Reeves.jpg La molécula en honor a Keanu Reeves, puede evitar que se pudran cultivos y que las personas contraigan enfermedades intrahospitalarias en internaciones complejas o prolongadas (Foto: Journal of the American Chemical Society)

En el caso de la plantas, Los científicos han demostrado que las keanumicinas evitan la acción de la plaga de bacterias Botrytis cinerea, que pudre los cultivos y causa pérdidas inmensas en las cosechas cada año. Afecta a más de 200 especies de frutas y verduras, que de ahora en más podrán estar protegidas para tranquilidad de los productores.

Pero también cumple con una misión fundamental: la Keanumicina inhibe el crecimiento de hongos peligrosos para los humanos como Candida albicans. No se trata de hongos silvestres, sino que son aquellos que una bacteria hace proliferar en personas que están internadas mucho tiempo. Expuestos al ingreso de bacterias, por ejemplo en los aparatos que se utilizan en unidades de cuidados intensivos, muchas veces pueden causar graves consecuencias.

Una suerte de "jabón" contra las bacterias

Su utilidad puede ser enorme cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte del peligro del uso generalizado de antibióticos. Las bacterias son cada vez más resistentes y pueden causar la muerte cuando antes eran anulados por la aplicación del medicamento adecuado. Por eso ya se habla de superbacterias capaces de resistir los antibióticos de alto grado y espectro que se emplean en los hospitales.

La Keanumicina, según el grupo de científicos alemanes, puede ser un gran elemento para este problema: “Muchos hongos patógenos humanos ahora son resistentes a los antimicóticos", explicó el Dr. Sebastian Götze.

El trabajo compara que el resultado de esta molécula es comparable a una suerte de "jabón" para limpiar estos hongos que pueden llegar a ser muy tóxicos cuando resisten a los antibióticos.

El artículo presentado en The Journal of the American Chemical Society puede abrir un campo enorme para el desarrollo de nuevos antifúngicos farmacéuticos y agroquímicos".

Un nombre bien elegido en honor de Keanu Reeves

Su padre, que estuvo preso por tráfico de drogas, abandonó a la familia cuando Keanu tenía dos años. En 1991, murió su hermana Kim, enferma de Leucemia. Ocho años después, en 1999 llegó el sensacional éxito de "Matrix". Pero su pareja, Jennifer Syme, dio a luz con ocho meses a Ava Archer, pero nació muerta. Poco después, Jennifer, que estaba sumida en una depresión, tuvo un accidente de autos y perdió la vida.

Keanu Reeves, atravesó una grave crisis personal que lo alejó por un tiempo de la actuación. Pero siempre logró salir adelante. Donó el 70% de lo que ganó con la serie de "Matrix" para una fundación contra la Leucemia, pero no quiso que lleve su nombre por modestia. También realiza frecuentes tareas de bien público para ayudar a quien lo necesita.

Keanu, es un nombre de origen hawaiano que significa: "brisa fresca sobre las montañas".

La Keanumicina es también una brisa fresca para la ciencia.