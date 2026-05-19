El revelador comentario de Xi Jinping a Donald Trump sobre Vladimir Putin y la invasión a Ucrania

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Si el comentario revelado por el Financial Times es cierto, no hace más que demostrar la habilidad de la diplomacia china en este complejo contexto internacional. China solucionó una disputa de 18 meses en la “batalla comercial” con Trump durante su primer gobierno. También salió bien parada de los “nuevos aranceles” que Trump impuso al inicio de esta segunda presidencia. Además, no se involucró con armas ni con pronunciamientos claros a favor de Rusia en la guerra de Ucrania, ni de Irán cuando fue atacado por Israel y por los Estados Unidos.

Siempre quedó por afuera, apostando por una solución pacífica de los conflictos. Toda la energía de sus reclamos está puesta, por parte de Xi Jinping, en la situación de Taiwán. Ahí sí no hay medias tintas. La paz en esa zona del mundo depende, para Beijing, de que Taiwán vuelva a manos chinas. Mientras tanto, Putin enfrenta la posibilidad de arrepentirse de la guerra que inició hace cuatro años en Ucrania.

Una filtración inconveniente, en el peor momento

El dato aportado por el Financial Times llega en un momento muy complejo. La relación entre China y Rusia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la guerra en Ucrania. A horas de una nueva cumbre entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Beijing, una revelación publicada por el medio británico sacudió el tablero diplomático internacional: Xi le habría dicho en privado a Donald Trump que Putin “podría arrepentirse” de haber invadido Ucrania en febrero de 2022.

La frase habría sido pronunciada durante la reciente visita de Trump a China, en conversaciones reservadas entre ambos líderes. Según personas citadas por el medio británico, el comentario marcó un cambio importante en el tono de Xi Jinping respecto de la guerra. Durante los años anteriores, incluso en sus reuniones con Joe Biden, Xi había evitado realizar evaluaciones personales sobre Putin o sobre el resultado del conflicto.

La reflexión del líder chino aparece en un momento complejo para Moscú. Después de más de cuatro años de guerra, Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano, pero no logró derrotar al gobierno de Volodimir Zelensky ni quebrar la resistencia militar de Kiev. El conflicto se transformó en una larga guerra de desgaste, con enormes costos humanos, económicos y políticos para el Kremlin.

mapa de la guerra en ucrania Rusia logró ocupara el 20 % del territorio ucraniano, pero no pudo hacer nada más. (Foto: A24.com)

Sin embargo, Beijing evita mostrar cualquier distancia pública con Moscú. Putin está desde este martes en China para una visita de dos días que incluirá la firma de cerca de 40 acuerdos bilaterales y una declaración conjunta sobre un “nuevo orden mundial multipolar”. Entre los principales temas aparecerá el proyecto energético “Power of Siberia 2”, clave para las exportaciones rusas hacia Asia frente a las sanciones occidentales.

Antes de partir hacia Beijing, Putin aseguró que la relación entre Rusia y China alcanzó un “nivel sin precedentes” y remarcó que la alianza “no está dirigida contra nadie”.

Detrás de esa retórica diplomática, China sigue jugando una partida mucho más amplia. Xi Jinping intenta preservar la relación estratégica con Rusia sin romper completamente los puentes con Occidente. La prioridad absoluta de Beijing continúa siendo Taiwán y la estabilidad económica global. En ese equilibrio, la guerra en Ucrania empieza a convertirse también en un problema para China. Y la frase filtrada sobre el posible arrepentimiento de Putin podría ser la señal más clara hasta ahora de esa preocupación

putin y xi cumbre En la nueva cumbre entre Xi Jinping y Putin, el líder chino parece indicarle el camino al ruso. (Foto: A24.com)

Trump está atrapado en la guerra que comenzó en febrero de este años contra el régimen iraní. Putin, a su vez, no puede salir airoso de la invesión que él mismo inició en febrero, pero cuatro años antes. Mientras tanto China, como si fuera uno de los tantos juegos de guerra en tableros, avanza, sigilosamente, varios casilleros frente a Washington y Moscú.