Furor en Netflix por esta miniserie coreana y es el k-drama más premiado del último año

De qué trata "Tú y todo lo demás" en Netflix

La historia sigue a Eun-joong y Sang-yeon, dos mujeres que se conocieron cuando eran niñas en la escuela primaria. Desde ese primer encuentro nació una amistad intensa que fue cambiando con el paso de los años.

A lo largo de 15 episodios, la serie muestra cómo ambas atraviesan distintas etapas de sus vidas. Hay momentos de felicidad absoluta, pero también situaciones marcadas por la envidia, los silencios y las decisiones que terminan lastimando.

Décadas después de haberse distanciado, Sang-yeon reaparece en la vida de Eun-joong con una noticia devastadora: tiene cáncer terminal. Frente a esa realidad, ambas deberán enfrentar todo aquello que nunca se dijeron.

Según la descripción oficial de Netflix: "Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...".

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Por qué esta serie logró diferenciarse de otros k-dramas en Netflix

Durante los últimos años, los k-dramas crecieron enormemente a nivel internacional gracias a Netflix. Producciones románticas, thrillers, historias sobrenaturales y dramas familiares conquistaron audiencias de todo el mundo. Sin embargo, Tú y todo lo demás consiguió destacarse porque eligió un enfoque mucho más íntimo y realista.

La serie no dependió de grandes giros exagerados ni de escenas espectaculares. Su fuerza apareció en las conversaciones incómodas, en los silencios y en las emociones cotidianas que cualquiera puede reconocer. Mientras muchas producciones apuestan por romances idealizados, esta ficción puso el foco en una amistad femenina profundamente imperfecta.

La narrativa también recibió elogios por su estructura. Cada episodio fue construyendo lentamente las capas emocionales de los personajes hasta llegar a un desenlace devastador.

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Los Baeksang Arts Awards confirmaron el fenómeno

La consagración definitiva llegó en los Baeksang Arts Awards 2026. Allí, la serie obtuvo dos de los premios más importantes de toda la ceremonia: Mejor Drama y Mejor Guion.

Los Baeksang son considerados los galardones más prestigiosos de la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Ganar en esa premiación significa entrar automáticamente en la historia de la televisión coreana.

El reconocimiento no sorprendió a quienes ya habían visto la serie, pero sí confirmó algo importante: Tú y todo lo demás había dejado de ser una producción de nicho para convertirse en un fenómeno cultural. Ese impulso volvió a llevarla al top de visualizaciones en Netflix meses después de su estreno original.

Cuántos capítulos tiene "Tú y todo lo demás" en Netflix

La serie cuenta con 15 episodios y todos están disponibles actualmente en Netflix.

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La duración permitió desarrollar la historia con calma, mostrando distintas etapas de la vida de las protagonistas sin apresurar los conflictos. Muchos espectadores destacaron justamente eso: la sensación de estar acompañando a los personajes durante años.

La dirección de Jo Young-min también recibió elogios por el uso de los silencios, la fotografía cálida y una puesta en escena que acompañó perfectamente el tono emocional del relato.

Cada capítulo deja momentos capaces de generar conversación inmediata, algo que ayudó enormemente a su viralización en redes sociales.

Tráiler oficial de "Tú y todo lo demás" en Netflix