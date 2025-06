Cómo reaccionó la prensa mundial al ataque de Estados Unidos a Irán

El operativo fue confirmado poco después de que el mandatario regresara a la Casa Blanca desde su club de golf en Nueva Jersey. Según fuentes del Pentágono, los bombardeos se concentraron en Fordow, una instalación subterránea protegida por una montaña, y fueron ejecutados con bombarderos B-2 equipados con bombas penetrantes GBU-57, de más de 13.000 kilogramos.

iran trump.jpg

La prensa internacional reflejó el impacto del ataque

Los principales medios internacionales informaron de inmediato sobre la ofensiva, con enfoques diversos que oscilaron entre la advertencia sobre una posible guerra abierta y el análisis político sobre el impacto del ataque.

El diario español El País tituló: “Estados Unidos bombardea las bases nucleares de Irán”. En Estados Unidos, The New York Times encabezó su cobertura con: “US enters war against Iran” (EE.UU. entra en guerra contra Irán).

BBC News advirtió sobre las consecuencias políticas para la Casa Blanca: “US strike on Iran is loaded with risks for Trump” (El ataque a Irán está cargado de riesgos para Trump). En España, El Mundo citó al mandatario: “Trump bombardea Irán: ‘Si no firman la paz, los próximos ataques serán peores’”.

prensa internacional 4.jpg

Bloomberg tituló: “Trump says US to go after other Iran target if peace doesn’t come” (Trump dice que EE.UU. atacará otros objetivos en Irán si no hay paz).

The Guardian destacó la contundencia del mensaje presidencial: “Trump says Iran’s key nuclear facilities ‘obliterated’ in US strikes and that Tehran must now make peace” (Trump dice que las instalaciones clave de Irán fueron ‘aniquiladas’ y que Teherán debe ahora hacer la paz).

The Wall Street Journal se centró en la importancia estratégica de los sitios atacados: “Three sites hit by US represent core of Iran nuclear program” (Tres sitios alcanzados por EE.UU. representan el núcleo del programa nuclear iraní).

Finalmente, The Washington Post subrayó el despliegue militar con: “US warplanes strike nuclear sites in Iran” (Aviones de guerra estadounidenses atacan sitios nucleares en Irán).