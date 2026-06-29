Keiko Fujimori ganó las elecciones en Perú por menos de 50 mil votos y será la próxima presidenta

La dirigente logró así imponerse en su cuarta candidatura presidencial, luego de haber sido derrotada en los balotajes de 2011, 2016 y 2021.

Sánchez rechazó los resultados

Pese a la finalización del escrutinio, Roberto Sánchez anticipó que no reconocerá la victoria de Fujimori.

El dirigente denunció la existencia de un supuesto fraude en la votación realizada en el exterior y cuestionó los resultados oficiales. Sin embargo, sus planteos para anular esos votos no prosperaron.

La candidata conservadora se impuso por un estrecho margen sobre Roberto Sánchez tras el escrutinio definitivo. (Foto: archivo)

Sánchez participó en las elecciones como representante político del expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado.

Con el resultado confirmado, Fujimori gobernará Perú durante el período 2026-2031 y encabezará el regreso de una de las fuerzas políticas más influyentes y controvertidas de las últimas décadas en el país andino.

El regreso del fujimorismo

La victoria de Fujimori marcará el retorno del fujimorismo al poder luego de 25 años. La dirigente es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000.

Su triunfo también abre una nueva etapa política en un país que atravesó una prolongada inestabilidad institucional. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes en diez años, en medio de sucesivas crisis políticas y procesos de destitución impulsados desde el Congreso.

La elección presidencial de este año fue una de las más fragmentadas de la historia peruana, con la participación de 35 candidatos en la primera vuelta. Fujimori resultó la más votada en esa instancia con el 17,19% de los sufragios, seguida por Sánchez, que obtuvo el 12,03%.