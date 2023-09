Conmoción: exponen en México los cuerpos de dos supuestos extraterrestres

La presentación se realizó frente a los legisladores de México, en la cual el periodista no solo exhibió los cuerpos, sino que también detalló las características que tendrían.

El ufólogo lleva décadas investigando fenómenos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), y expresó: "No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta".

"Son seres que no son parte de nuestra evolución terrestre y que, después de desaparecer, no hay una evolución posterior”, aseguró el Maussan, quien antes de su discurso realizó un juramento para garantizar que todos los dichos sean veraces.

En tanto también se detalló que los humanoides expuestos tienen una data de muerte entre 1800 y 1700 años y se encontraban disecados al momento del hallazgo.

La NASA dará un informe en los próximos días

Por su parte, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicará un informe especial sobre una investigación iniciada en 2022 respecto a vida extraterrestre en la Tierra.

Se espera que el anuncio se publique el jueves por un comité de científicos. Esta información sucedió un día después de que un exmilitar estadounidense asegurara en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno de ese país oculta información sobre vida “no humana”.