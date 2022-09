La escalofriante experiencia de Julieta Prandi con extraterrestres: "Bajé del cerro Uritorco distinta"

Julieta Prandi extraterrestres - sentí pasos - Es por ahí.jpg Julieta Prandi relató en Es por ahí (América TV) su experiencia paranormal en el cerro Uritorco semanas antes de que se desate la pandemia de coronavirus.

Allí fue cuando Julieta Prandi relató su experiencia durante el verano 2019/2020 mientras hacía temporada en Villa Carlos Paz. Aprovechó su estadía en la sierras para subir al cerro Uritorco, donde junto a otras cuatro personas y un guía pasó la noche en el refugio de la quinta parada del cerro camino arriba. "Éramos cuatro más el guía. Te levantás tipo 4.30 que es de noche completamente para subir a la cima. Entonces vamos todos subiendo siguiendo al guía por un camino sinuoso, trepando rocas... hace muchísimo frío. Y yo era la última en la fila" fueron las primeras palabras de la conductora.

E inmediatamente reveló que, donde no se escuchaba nada más que los ruidos de la naturaleza, "De repente yo empiezo a sentir atrás mío pasos clavados en la tierra. Yo frenaba, me daba vuelta y nada. Seguía caminando y otra vez los pasos. Y no los escuchaban los otros, los escuchaba yo sola". Fue en ese momento cuando al preguntarle al guía qué pasaba, éste le respondió "Sí, por supuesto... están acá", refiriéndose a los seres extraterrestres que se dice rondan esa zona.

Cómo fue la experiencia de Julieta Prandi en el cerro Uritorco

Luego de relatar minuciosamente lo que ella sintió como un contacto con seres de otro planeta, Julieta Prandi aseguró que la experiencia fue hermosa, donde vio luces de todo tipo. Pero hizo una aclaración más que importante, al asegurar "Yo bajé distinta, vibrando distinta. Bajé creyendo en mí, como más segura".

En tanto, agregó que ya en la base del cerro, donde están los puestitos que venden cosas, tuvo el instinto de comprarse una piedra de cuarzo.

Julieta Prandi - bajé distinta .jpg Tras bajar del Uritorco, Julieta Prandi reveló que se sintió distinta.

Y cuando el vendedor ambulante le preguntó por qué quería puntualmente un cuarzo, Prandi no tuvo una respuesta concreta. Sólo atinó a repetir que quería esa piedra, y grande fue su sorpresa cuando el puestero le disparó "Mirá, si vos no sabés nada... bajaste del cerro Uritorco y me estás pidiendo un cuarzo, yo te felicito porque algo pasó ahí arriba... Los que sabemos, sabemos que algo muy fuerte se viene y solamente aquellos que tengan el cuarzo van a estar protegidos".

Por último, llamativamente Julieta remarcó que eso sucedió apenas unas semanas antes de que se desate la pandemia de coronavirus. ¡Impresionante!