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La verdad detrás de los rumores de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

Al aire en PrimiciasYa, Luis Ventura lanzó detalles impactantes en torno a las versiones de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei.

9 jun 2026, 18:32
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Crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei
Crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

Crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

Crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

Crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

La relación entre Araceli González y Fabián Mazzei volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Luis Ventura sorprendiera al revelar una supuesta crisis de pareja. El periodista habló del tema en PrimiciasYa (América TV) y aseguró que el conflicto tendría como origen el malestar que atraviesa el actor por distintas situaciones vinculadas a su presente profesional y personal.

Todo comenzó cuando Ventura lanzó una enigmática introducción que rápidamente despertó la atención de sus compañeros. "Sé que lo van a desmentir, pero estoy cansando que me desmientan. Siempre apuesto a la verdad. Duela o no duela. Hay alguien que se siente herido, mortificado y está en crisis con su interna familiar. Alguien que se quedó afuera de todo, de la reconciliación con el capanga canal 13, se quedó afuera de la planificación teatral de muchas obras y muchas salas....", expresó el periodista, dejando entrever que se refería a una figura conocida del ambiente artístico.

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Ante el misterio, fue Marina Calabró quien lo instó a revelar el nombre de la persona involucrada. "Ya entendimos todos. Decilo", le respondió la periodista. Fue entonces cuando Ventura avanzó con su información y apuntó directamente a la pareja conformada por Araceli González y Fabián Mazzei.

"Están en crisis Araceli González y Fabián Mazzei. Por el dolor y el escarnio que él siente adentro de su alma. 'Yo puse el pecho ante toda la opinión pública y me quedé afuera de todo', le habría dicho a una persona de su entorno. Hay una persona muy allegada a él que le prestó el oído para que él contara su tristeza, su dolor", sostuvo Ventura al aire, asegurando que el actor atraviesa un momento de profunda angustia.

Según el conductor, el malestar de Mazzei estaría relacionado con la sensación de haber quedado relegado en distintos ámbitos laborales por el histórico conflicto de Adrián Suar y Araceli, recientemente reconciliados.

Por el momento, ni Araceli González ni Fabián Mazzei realizaron declaraciones públicas sobre esta información picante. Sin embargo, las afirmaciones de Ventura generaron una fuerte repercusión y volvieron a instalar interrogantes sobre el presente de una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino.

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¿Qué dijo Fabián Mazzei de la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar?

Fabián Mazzei habló con Desayuno Americano y se mostró contento por la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar. El actor fue claro: siempre apoyó que las cosas se reencaminaran y celebró que ambos hayan tomado la misma decisión. "Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante", expresó.

También explicó por qué no estuvo en el estreno teatral de Suar, al que sí asistieron Araceli y Toto Kirzner. Según contó, se trató de una cuestión de agenda y distancias, pero sumó una reflexión que habló por sí sola: "Me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba". Una frase que muchos leyeron como un gesto de respeto hacia ese reencuentro familiar.

Sobre los rumores de crisis en su propio vínculo con Araceli, Mazzei los descartó con humor. "Se habló de una crisis, pero la única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y llegan los gritos a planta baja", planteó.

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