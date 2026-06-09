La verdad detrás de los rumores de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

Según el conductor, el malestar de Mazzei estaría relacionado con la sensación de haber quedado relegado en distintos ámbitos laborales por el histórico conflicto de Adrián Suar y Araceli, recientemente reconciliados.

Por el momento, ni Araceli González ni Fabián Mazzei realizaron declaraciones públicas sobre esta información picante. Sin embargo, las afirmaciones de Ventura generaron una fuerte repercusión y volvieron a instalar interrogantes sobre el presente de una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino.

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¿Qué dijo Fabián Mazzei de la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar?

Fabián Mazzei habló con Desayuno Americano y se mostró contento por la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar. El actor fue claro: siempre apoyó que las cosas se reencaminaran y celebró que ambos hayan tomado la misma decisión. "Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante", expresó.

También explicó por qué no estuvo en el estreno teatral de Suar, al que sí asistieron Araceli y Toto Kirzner. Según contó, se trató de una cuestión de agenda y distancias, pero sumó una reflexión que habló por sí sola: "Me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba". Una frase que muchos leyeron como un gesto de respeto hacia ese reencuentro familiar.

Sobre los rumores de crisis en su propio vínculo con Araceli, Mazzei los descartó con humor. "Se habló de una crisis, pero la única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y llegan los gritos a planta baja", planteó.