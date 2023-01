Conmoción en la corona británica: Harry reveló que su hermano William lo golpeó y tiró al piso

Dijo que William lo increpó, lo empujó, lo tomó por un collar que tenía Harry y lo lanzó al suelo. En su caída, el duque de Sussex impactó contra el recipiente para el agua de uno de los perros y lo rompió.

spare libro.jpg "Spare", el libro autobiográfico del prínicpe Harry, que aún sin salir, con sus adelantos ya conmociona a la corona británica (Foto: Gentileza Express)

El Guardian también revelo que antes de la agresión Guillermo insultó a Meghan Markle, llamándola "difícil", "grosera" y "abrasiva".

Una violenta pelea entre los hermanos en 2019

Según el adelanto del libro autobiográfico - al que The Guardian tuvo acceso - los dos hermanos de la Casa de Windsor tuvieron una dura pelea que terminó a los golpes. Fue en 2019, y pudo ser determinante para que el 8 de enero de 2020, los duques de Sussex anunciaran que se marchaban de las residencias de la corona británica y dejaban de representar a la casa de Windsor en actor oficiales.

"Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el depósito de agua para el perro, que se rompió bajo mi espalda, y los trozos me cortaron", relata Harry en su libro de memorias.

Pero no habría sido lo único que hizo William de manera violenta hacia su hermano menor. Harry cuenta que mientras todavía estaba en el piso, su hermano lo desafió a ponerse de pie y continuar la pelea.

El príncipe Harry relata que no respondió a la provocación de su hermano: "Me quedé tumbado un momento, aturdido, luego me puse en pie y le dije que se fuera", comenta como el final del duro enfrentamiento.

Meghan es "difícil", "grosera" y "abrasiva"

El adelanto en The Guardian también revela el inicio de la discusión que terminó a los golpes. William se refirió en esos malos términos hacia Meghan Markle, la actriz norteamericana que se casó con Harry. Así comenzó el cruce de palabras entre los herederos al trono de su padre, Carlos III. Pero el ahora príncipe de Gales, lejos de calmarse, siguió gritando y fue cuando tomó a su hermano y lo lanzó al suelo.

La decisión de los duques de Sussex de apartarse de sus funciones en la Corona, anunciada por la pareja el pasado 8 de enero,