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Crisis en Ceuta: ya son 67 los muertos y España instalará una barrera submarina para reforzar la frontera

Las autoridades españolas actualizaron el número de víctimas fatales registradas durante los intentos de cruce desde Marruecos. Mientras continúan las tareas de búsqueda en la zona fronteriza, el Gobierno anunció nuevas medidas para impedir el ingreso de migrantes por vía marítima.

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El Ministerio del Interior de España informó que ascendió a 67 la cantidad de personas fallecidas en el marco de la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta. (Foto: Reuters)

El Ministerio del Interior de España informó que ascendió a 67 la cantidad de personas fallecidas en el marco de la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta. (Foto: Reuters)

El Ministerio del Interior de España informó este sábado que ascendió a 67 la cantidad de personas fallecidas en el marco de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta, en la frontera con Marruecos. Entre las víctimas hay personas que murieron ahogadas y otras que perdieron la vida durante una estampida mientras intentaban atravesar el rompeolas que separa ambos territorios.

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Donald Trump apeló a la crisis migratoria que atraviesa España para reforzar su discurso sobre el control fronterizo en Estados Unidos. (Foto: Reuters)

Las tareas de búsqueda continúan en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, donde efectivos de la Guardia Civil siguen trabajando para localizar posibles cuerpos.

España reforzará los controles en la frontera

En medio de la crisis, el Gobierno español confirmó la construcción de una barrera de contención de 500 metros sobre el rompeolas utilizado por numerosos migrantes para ingresar a territorio español.

Según detallaron las autoridades, la estructura tendrá un metro de profundidad bajo el agua y sobresaldrá unos 50 centímetros por encima de la superficie del mar. El objetivo es dificultar los cruces por esa zona fronteriza.

Durante la jornada, varios migrantes que lograron llegar a nado hasta la playa del Tarajal fueron interceptados por efectivos militares, que los acompañaron de regreso hacia Marruecos.

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de las personas que ingresaron a Ceuta durante los últimos dos días ya retornaron al territorio marroquí.

El Gobierno español confirmó la construcción de una barrera de contención de 500 metros sobre el rompeolas utilizado por numerosos migrantes para ingresar a territorio español. (Foto: Reuters)

El Gobierno español confirmó la construcción de una barrera de contención de 500 metros sobre el rompeolas utilizado por numerosos migrantes para ingresar a territorio español. (Foto: Reuters)

Una ciudad que aún no recupera la normalidad

Después de varios días marcados por el desorden y la masiva presencia de migrantes en las calles, Ceuta amaneció este sábado con un escenario más tranquilo, aunque la situación seguía generando preocupación entre los habitantes de la ciudad.

El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo que "La vida en esta ciudad se ha visto alterada a raíz del incidente fronterizo".

Además, remarcó que "El regreso de la gente ha comenzado satisfactoriamente, pero el proceso debe completarse".

El jefe comunal consideró que "la ciudad aún no ha recuperado la normalidad", una evaluación que contrastó con la postura expresada por el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita al enclave fronterizo.

"En menos de 48 horas, la situación en Ceuta ya no tiene nada que ver y la normalidad se está alcanzando", afirmó el funcionario.

Según el Gobierno español, 48.000 de los 50.000 migrantes que ingresaron en territorio español durante la crisis ya regresaron a Marruecos. (Foto: Reuters)

Según el Gobierno español, 48.000 de los 50.000 migrantes que ingresaron en territorio español durante la crisis ya regresaron a Marruecos. (Foto: Reuters)

El cruce político dentro de Europa

Según datos difundidos por el Gobierno español, 48.000 de los 50.000 migrantes que ingresaron en territorio español durante la crisis ya regresaron a Marruecos y ninguno logró avanzar hacia Europa.

En paralelo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó la reacción de algunos socios europeos frente a la emergencia migratoria.

Sánchez calificó de "egoísta" la actitud adoptada por determinados países de la Unión Europea tras la decisión de Italia de suspender el espacio Schengen con España.

En una carta dirigida a las instituciones europeas, el mandatario expresó que "una actitud así -motivada por prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos- no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa".

En pocas palabras

  • Crisis en Ceuta: Ascendió a 67 la cantidad de personas fallecidas en la frontera con Marruecos.
  • Medida de control: España construirá una barrera submarina de 500 metros para dificultar los cruces.
  • Reacción política: El presidente Pedro Sánchez cuestionó la actitud
    Resumen generado por Thinkindot AI
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