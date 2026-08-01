Crisis en Ceuta: ya son 67 los muertos y España instalará una barrera submarina para reforzar la frontera

Durante la jornada, varios migrantes que lograron llegar a nado hasta la playa del Tarajal fueron interceptados por efectivos militares, que los acompañaron de regreso hacia Marruecos.

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de las personas que ingresaron a Ceuta durante los últimos dos días ya retornaron al territorio marroquí.

El Gobierno español confirmó la construcción de una barrera de contención de 500 metros sobre el rompeolas utilizado por numerosos migrantes para ingresar a territorio español. (Foto: Reuters)

Una ciudad que aún no recupera la normalidad

Después de varios días marcados por el desorden y la masiva presencia de migrantes en las calles, Ceuta amaneció este sábado con un escenario más tranquilo, aunque la situación seguía generando preocupación entre los habitantes de la ciudad.

El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo que "La vida en esta ciudad se ha visto alterada a raíz del incidente fronterizo".

Además, remarcó que "El regreso de la gente ha comenzado satisfactoriamente, pero el proceso debe completarse".

El jefe comunal consideró que "la ciudad aún no ha recuperado la normalidad", una evaluación que contrastó con la postura expresada por el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita al enclave fronterizo.

"En menos de 48 horas, la situación en Ceuta ya no tiene nada que ver y la normalidad se está alcanzando", afirmó el funcionario.

Según el Gobierno español, 48.000 de los 50.000 migrantes que ingresaron en territorio español durante la crisis ya regresaron a Marruecos. (Foto: Reuters)

El cruce político dentro de Europa

Según datos difundidos por el Gobierno español, 48.000 de los 50.000 migrantes que ingresaron en territorio español durante la crisis ya regresaron a Marruecos y ninguno logró avanzar hacia Europa.

En paralelo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó la reacción de algunos socios europeos frente a la emergencia migratoria.

Sánchez calificó de "egoísta" la actitud adoptada por determinados países de la Unión Europea tras la decisión de Italia de suspender el espacio Schengen con España.

En una carta dirigida a las instituciones europeas, el mandatario expresó que "una actitud así -motivada por prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos- no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa".