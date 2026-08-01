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Wanda Nara mostró la angustia de Isabella Icardi tras el fallo italiano: la conmovedora imagen

Con el aval de la Justicia para gestionar los pasaportes sin la firma de Mauro Icardi, Wanda Nara dejó al descubierto una imagen inédita de su hija menor y la incertidumbre que vivieron antes de confirmarse el regreso a Buenos Aires.

1 ago 2026, 13:23
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Tras el fallo de la Justicia italiana que autorizó a Wanda Nara a gestionar los pasaportes de sus hijas sin necesitar la autorización de Mauro Icardi, quien reaccionó con duras críticas hacia la jueza que intervino en la causa, la conductora decidió mostrar el lado más personal de los días que atravesó junto a las menores mientras aguardaban la resolución.

La decisión judicial puso fin al conflicto que se había originado luego del robo de los documentos en la vivienda que la empresaria posee en Milán. Gracias a esta medida, quedó habilitado el trámite para que las niñas puedan regresar a la Argentina y retomar tanto sus clases como la rutina que sostienen desde hace aproximadamente dos años, cuando se instalaron en Buenos Aires tras la llegada de Wanda para conducir Bake Off. Desde entonces nunca volvieron a establecerse en Turquía, una situación que terminó anticipando el fuerte enfrentamiento que hoy Nara mantiene con el papá de Francesca e Isabella.

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Así, tras la larga espera hasta conocer qué sucedería con la causa y sin tener certezas sobre la fecha en la que podrían volver al país, Wanda Nara recurrió a sus redes sociales para compartir una imagen inédita de su hija menor. En la fotografía puede verse a Isabella Icardi de espaldas, sentada frente a una mesa y con las manos unidas en actitud de oración, una escena que dejó al descubierto la angustia que atravesó la familia durante los últimos días de espera en Italia.

Junto a esa postal, la mediática escribió una breve pero significativa frase que reflejó el estado de ánimo de la pequeña antes de que se conociera el fallo judicial. "Isi cada noche rezando", expresó, dando cuenta del deseo de la menor de poder regresar cuanto antes a la Argentina, reencontrarse con su vida cotidiana y volver a asistir al colegio desde el próximo lunes.

Asimismo, ya confirmada la resolución favorable, Wanda no se olvidó de agradecer el apoyo recibido durante todo el proceso judicial. "Gracias por los mensajes a todos", escribió la empresaria, dejando en claro el alivio que sintió tras conocerse la decisión de la magistrada.

De esta manera, quedó resuelto un episodio que mantuvo a toda la familia en una situación de incertidumbre en Italia y que impedía definir la fecha de regreso al país. Sin embargo, aunque el conflicto por los pasaportes encontró una solución, la disputa judicial y mediática entre Wanda y Mauro continúa escalando y suma un nuevo capítulo con el correr de las horas. Claro que ahora ya más tranquilas, mientras aguardan la entrega de la documentación para retornar al país, este sábado Nara se encargó de compartir una nueva postal de las nenas sonrientes junto a la ya famosa Lamborghini que tanto quería Icardi y que la mediática ploteó de color rosa para mojarle la oreja de su ex.

Qué dijo Wanda Nara tras el fallo clave de la Justicia italiana para traer a sus hijas a Argentina

Este viernes Wanda Nara rompió el silencio en PrimiciasYa (América TV) luego de recibir una resolución favorable de la Justicia italiana que le permitirá gestionar la documentación necesaria para que sus hijas regresen a la Argentina. La medida llegó después del conflicto generado por el robo que sufrió la familia en su vivienda de Milán, donde desaparecieron los pasaportes de las menores. Al referirse al momento que atraviesa, la conductora admitió el desgaste que le provocó la situación: "Estoy contenta, pero cansada. No paré".

La mediática explicó en qué momento recibió la noticia que puso fin a la incertidumbre y detalló el alcance del fallo judicial. "Hoy a las 5 de la tarde, hora italiana, llegó la resolución de la jueza italiana que me autoriza como madre y como única persona a firmar la documentación para que las nenas puedan volver", afirmó. Además, destacó que el regreso debe concretarse cuanto antes debido a las obligaciones escolares de las menores: "Tienen que volver de forma urgente para retomar su escolarización".

Durante la entrevista, Wanda Nara también recordó el difícil episodio que vivieron tras el asalto en su casa de Milán. La empresaria describió el hecho como una experiencia muy dolorosa para toda la familia y señaló el fuerte impacto que tuvo especialmente en sus hijos. "Tuvimos una desgracia. Un robo que fue muy traumático para los chicos. Lo que pasaron los chicos fue tremendo", manifestó.

En ese sentido, contó que las consecuencias emocionales alcanzaron a todos los integrantes del entorno familiar. "Todos sintieron impotencia. Mis hijos más grandes se sentían culpables", expresó, antes de insistir nuevamente en la gravedad del episodio: "Fue un robo muy traumático".

Respecto de la investigación, la conductora aseguró que la causa continúa avanzando y reveló que los investigadores ya tendrían identificado al principal apuntado. "La Justicia tiene en mira al ideólogo del robo", sostuvo.

Por último, al ser consultada sobre la actitud de Mauro Icardi tras el violento hecho, Wanda Nara aseguró que intentó comunicarse con el futbolista sin obtener respuesta. "Lo llamé a Mauro. Tiene tres llamadas mías y mensajes. Nunca me contestó", concluyó.

     

 

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