Wanda Nara mostró la angustia de Isabella Icardi tras el fallo italiano: la conmovedora imagen 

Asimismo, ya confirmada la resolución favorable, Wanda no se olvidó de agradecer el apoyo recibido durante todo el proceso judicial. "Gracias por los mensajes a todos", escribió la empresaria, dejando en claro el alivio que sintió tras conocerse la decisión de la magistrada.

De esta manera, quedó resuelto un episodio que mantuvo a toda la familia en una situación de incertidumbre en Italia y que impedía definir la fecha de regreso al país. Sin embargo, aunque el conflicto por los pasaportes encontró una solución, la disputa judicial y mediática entre Wanda y Mauro continúa escalando y suma un nuevo capítulo con el correr de las horas. Claro que ahora ya más tranquilas, mientras aguardan la entrega de la documentación para retornar al país, este sábado Nara se encargó de compartir una nueva postal de las nenas sonrientes junto a la ya famosa Lamborghini que tanto quería Icardi y que la mediática ploteó de color rosa para mojarle la oreja de su ex.

Qué dijo Wanda Nara tras el fallo clave de la Justicia italiana para traer a sus hijas a Argentina

Este viernes Wanda Nara rompió el silencio en PrimiciasYa (América TV) luego de recibir una resolución favorable de la Justicia italiana que le permitirá gestionar la documentación necesaria para que sus hijas regresen a la Argentina. La medida llegó después del conflicto generado por el robo que sufrió la familia en su vivienda de Milán, donde desaparecieron los pasaportes de las menores. Al referirse al momento que atraviesa, la conductora admitió el desgaste que le provocó la situación: "Estoy contenta, pero cansada. No paré".

La mediática explicó en qué momento recibió la noticia que puso fin a la incertidumbre y detalló el alcance del fallo judicial. "Hoy a las 5 de la tarde, hora italiana, llegó la resolución de la jueza italiana que me autoriza como madre y como única persona a firmar la documentación para que las nenas puedan volver", afirmó. Además, destacó que el regreso debe concretarse cuanto antes debido a las obligaciones escolares de las menores: "Tienen que volver de forma urgente para retomar su escolarización".

Durante la entrevista, Wanda Nara también recordó el difícil episodio que vivieron tras el asalto en su casa de Milán. La empresaria describió el hecho como una experiencia muy dolorosa para toda la familia y señaló el fuerte impacto que tuvo especialmente en sus hijos. "Tuvimos una desgracia. Un robo que fue muy traumático para los chicos. Lo que pasaron los chicos fue tremendo", manifestó.

En ese sentido, contó que las consecuencias emocionales alcanzaron a todos los integrantes del entorno familiar. "Todos sintieron impotencia. Mis hijos más grandes se sentían culpables", expresó, antes de insistir nuevamente en la gravedad del episodio: "Fue un robo muy traumático".

Respecto de la investigación, la conductora aseguró que la causa continúa avanzando y reveló que los investigadores ya tendrían identificado al principal apuntado. "La Justicia tiene en mira al ideólogo del robo", sostuvo.

Por último, al ser consultada sobre la actitud de Mauro Icardi tras el violento hecho, Wanda Nara aseguró que intentó comunicarse con el futbolista sin obtener respuesta. "Lo llamé a Mauro. Tiene tres llamadas mías y mensajes. Nunca me contestó", concluyó.