Violento robo de auto: dispararon para intimidar a una mujer y abandonaron el vehículo

Una mujer de 40 años sufrió un violento robo automotor en el barrio La Ferrere, partido de La Matanza, cuando un grupo de delincuentes la interceptó en la puerta de su domicilio y le sustrajo el vehículo.
El hecho ocurrió en el barrio La Ferrere, en La Matanza. Tres asaltantes sorprendieron a una mujer cuando estaba subiendo a su automóvil, efectuaron un disparo intimidatorio y escaparon con el rodado, que más tarde fue hallado abandonado.
Tres asaltantes sorprendieron a una mujer cuando estaba subiendo a su automóvil. (Foto: A24)
Una mujer de 40 años sufrió un violento robo automotor en el barrio La Ferrere, partido de La Matanza, cuando un grupo de delincuentes la interceptó en la puerta de su domicilio y le sustrajo el vehículo.
El episodio ocurrió cuando la víctima se disponía a subir a su Peugeot 208, que se encontraba estacionado sobre la avenida Luro, en la esquina con Sáenz. En ese momento, tres delincuentes descendieron de otro automóvil y la abordaron con fines de robo.
Según la reconstrucción del hecho, los asaltantes efectuaron un disparo contra el suelo para intimidarla y obligarla a entregar el vehículo. Tras concretar el robo, escaparon del lugar a bordo del Peugeot sustraído.
Minutos después del asalto, la propietaria tomó conocimiento de que el automóvil había sido abandonado en la intersección de las calles Vírgenes y Del Tejar.
La mujer se dirigió hasta el lugar y logró recuperar el rodado, que había sido dejado por los delincuentes luego de la fuga.
A pesar de la violencia del episodio, la víctima no sufrió heridas.
La investigación quedó en manos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría de Gregorio de Laferrere, que trabaja para identificar a los autores del robo y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
La causa cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 Descentralizada, mientras avanzan las tareas para localizar a los responsables.