Violento robo de auto: dispararon para intimidar a una mujer y abandonaron el vehículo

La mujer se dirigió hasta el lugar y logró recuperar el rodado, que había sido dejado por los delincuentes luego de la fuga.

A pesar de la violencia del episodio, la víctima no sufrió heridas.

La investigación

La investigación quedó en manos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría de Gregorio de Laferrere, que trabaja para identificar a los autores del robo y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La causa cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 Descentralizada, mientras avanzan las tareas para localizar a los responsables.