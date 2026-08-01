Ataque con misiles balísticos sobre Kiev dejó al menos nueve muertos y 27 heridos

Ante la posibilidad de nuevos ataques, las autoridades mantuvieron las alertas activas y pidieron a los habitantes respetar las medidas de protección establecidas.

"La amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta. Instamos a todos a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta aérea", indicó el organismo en un comunicado oficial.

Ante la posibilidad de nuevos ataques, las autoridades mantuvieron las alertas activas y pidieron a los habitantes respetar las medidas de protección establecidas. (Foto: archivo)

El contexto de la ofensiva

El ataque se produjo en medio de una nueva escalada militar entre Rusia y Ucrania. Tanto Kiev como Moscú intensificaron las operaciones de largo alcance luego de que quedaran estancadas las gestiones diplomáticas impulsadas por Washington para intentar alcanzar una salida negociada al conflicto.

Zelenski aseguró que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en territorio ucraniano. (Foto: archivo)

En ese contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, mantuvo esta semana una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Tras el encuentro, Zelenski aseguró que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en territorio ucraniano. Por su parte, el presidente estadounidense evitó brindar precisiones sobre eventuales acuerdos y se limitó a señalar que "se discutieron muchas cosas" y que "la reunión salió muy bien".