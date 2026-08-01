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Guerra entre Rusia y Ucrania

Ataque con misiles balísticos sobre Kiev dejó al menos nueve muertos y 27 heridos

El bombardeo ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la capital ucraniana. Las autoridades reportaron víctimas fatales, decenas de heridos y daños en edificios residenciales en medio de una nueva escalada del conflicto.

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Kiev sufrió durante la madrugada de este sábado un ataque ruso con misiles balísticos que dejó al menos nueve muertos y 27 heridos. (Foto: archivo)

Kiev sufrió durante la madrugada de este sábado un ataque ruso con misiles balísticos que dejó al menos nueve muertos y 27 heridos. (Foto: archivo)

Kiev sufrió durante la madrugada de este sábado un ataque ruso con misiles balísticos que dejó al menos nueve muertos y 27 heridos, según confirmaron las autoridades de la capital ucraniana. El bombardeo provocó explosiones en distintos sectores de la ciudad y obligó a activar los protocolos de emergencia para la población civil.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó sobre el ataque a través de un mensaje difundido en Telegram. "Explosiones en la ciudad. Kiev está bajo ataque con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió el funcionario mientras se desarrollaba la ofensiva.

Las víctimas y los daños materiales

En las primeras horas posteriores al ataque, Klitschko había señalado que "según información preliminar, tres personas murieron en la capital". Sin embargo, con el avance de las tareas de asistencia y relevamiento, el balance oficial fue actualizado a nueve fallecidos y 27 heridos.

La administración militar de Kiev también informó sobre los daños provocados por los impactos. De acuerdo con el organismo, "se produjo un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski" como consecuencia del bombardeo.

Ante la posibilidad de nuevos ataques, las autoridades mantuvieron las alertas activas y pidieron a los habitantes respetar las medidas de protección establecidas.

"La amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta. Instamos a todos a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta aérea", indicó el organismo en un comunicado oficial.

Ante la posibilidad de nuevos ataques, las autoridades mantuvieron las alertas activas y pidieron a los habitantes respetar las medidas de protecci&oacute;n establecidas. (Foto: archivo)

Ante la posibilidad de nuevos ataques, las autoridades mantuvieron las alertas activas y pidieron a los habitantes respetar las medidas de protección establecidas. (Foto: archivo)

El contexto de la ofensiva

El ataque se produjo en medio de una nueva escalada militar entre Rusia y Ucrania. Tanto Kiev como Moscú intensificaron las operaciones de largo alcance luego de que quedaran estancadas las gestiones diplomáticas impulsadas por Washington para intentar alcanzar una salida negociada al conflicto.

Zelenski asegur&oacute; que Trump hab&iacute;a aceptado autorizar la producci&oacute;n de misiles Patriot en territorio ucraniano. (Foto: archivo)

Zelenski aseguró que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en territorio ucraniano. (Foto: archivo)

En ese contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, mantuvo esta semana una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Tras el encuentro, Zelenski aseguró que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en territorio ucraniano. Por su parte, el presidente estadounidense evitó brindar precisiones sobre eventuales acuerdos y se limitó a señalar que "se discutieron muchas cosas" y que "la reunión salió muy bien".

En pocas palabras

  • Kiev bajo ataque: La capital ucraniana sufrió un bombardeo con misiles balísticos durante la madrugada.
  • Víctimas y daños: El ataque dejó al menos nueve muertos, 27 heridos y provocó incendios en edificios residenciales.
  • Escalada del conflicto: El incidente se enmarca en una nueva intensificación militar entre Rusia y Ucrania.
Resumen generado por Thinkindot AI
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