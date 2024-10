Crisis en Cuba por un apagón total de energía eléctrica que ya lleva más de tres días

protestas de cubanos sin luz.jpg Este problema de carecer por completo del suministro eléctrico se da en medio de la llegada del huracán "Oscar" a la isla.

Cuba: tres días sin energía eléctrica

Los 11 millones de habitantes del país ya están acostumbrados a sufrir cortes de energía de varias horas por día desde hace años. Pero esta situación es más grave todavía. Una falla provocó la desconexión total de la red nacional. Como consecuencia, toda Cuba carece de energía eléctrica desde hace más de tres días.

Hubo arreglos parciales que permitieron restablecer el suministro en algunas regiones, pero solo fue durante unas horas. Otra falla volvió a dejar a la isla sin la posibilidad de tener electricidad.

El ministro de Energía y Mina dijo se trabaja sin pausa, pero volver a conectar el servicio para toda la isla es complejo. Pero aunque se reponga, la situación, en todo caso, volverá al estado anterior. Es decir, la energía que genera el gobierno comunista no alcanza para las 24 horas del día.

Para Díaz Canel, el principal motivo de la falla grave que complica a toda la población es el bloqueo económico que sufre Cuba desde hace 60 años.

granma y los cortes de energía.jpg

En una declaración pública, el mandatario dijo que "Cuba vive una situación excepcional" por este corte total de la energía. La central termoeléctrica Antonio Guiteras falló y eso provocó "una desconexión total" del sistema a nivel nacional. Pero lo que más preocupa a la población es que el presidente reconoció que volver a la situación anterior será muy complejo.

Para Díaz Canel, la situación energética es una "demostración más de todos los problemas" que les causa el bloqueo y su impacto en la isla. Todo el tema es tenso por la cantidad de años que el gobierno comunista no puede acceder al mercado internacional para "comprar piezas de repuesto". Aunque Cuba mantiene su relación comercial con países como Rusia, México, Venezuela e Irán como para lograr conseguir los elementos necesarios para poder reparar el sistema.

Sin embargo, Díaz Canel volvió a adjudicar la base de este problema permanente para Cuba a la "persecución financiera y energética originada en el bloqueo". Es por eso que el gobierno decidió aplicar más restricciones a las que ya sufre la población a diario.

cuba escuelas cerradas.jpg Díaz Canel volvió a adjudicar la base de este problema a la "persecución financiera y energética originada en el bloqueo".

Medidas de emergencia por la falta total de energía

La situación es grave para la población porque no se puede saber cuándo se solucionará este problema. El Gobierno se ve obligado a aplicar nuevas restricciones. El diario "Granma", el medio oficial, publicó que se dispuso la suspensión de todas las actividades consideradas "no imprescindibles". En principio, la medida se extiende hasta el miércoles próximo, per es casi seguro que deberá ser prorrogada. Esto también incluye el dictado de clases.

Pero todas estas medidas no hacen más que dificultar la ya compleja vida diaria de los cubanos. Y no hay ninguna perspectiva de que la situación pueda mejorar debido a la decadencia del mantenimiento de todo el sistema.

cuba comercios cerrados .jpg No hay ninguna perspectiva de que la situación pueda mejorar debido a la decadencia del mantenimiento de todo el sistema.

Penurias de la población cubana por la falta de energía

Los cortes diarios de varias horas, por más lleven muchos años, no dejan de profundizar la complicada situación de los cubanos. Por más que tengan heladeras, los cortes diarios le reducen la capacidad para mantener aptos los alimentos. Esto ha provocado la dependencia aún mayor de las raciones de comida que otorga el gobierno castrista.

Pero desde el viernes, todo es mucho peor. Sin energía eléctrica, no hay cómo mantener los alimentos. Las heladeras pasaron a ser un mueble sin utilidad en los hogares cubanos. Menos todavia, es la posibilidad de acceder a grupos electógenos que funcionan con combustible. El valor promedio de esos equipos es de unos 2.000 dólares, precio prohibitivo para los salarios en Cuba.

cuba sin luz.jpg Este panorama tan grave se tradujo en protestas de los ciudadanos.

Este panorama tan grave se tradujo en protestas de los ciudadanos. Con cacerolazos y manifestaciones por las calles en alguna ciudades del país. Nadie sabe cuándo podrá volver a conectarse todo el sistema. El problema es tan serio que los cubanos tomarían como una "buena noticia" regresar a los cortes de varias horas por día. Por lo menos, tenían electricidad por momentos. Ahora, solo tienen la luz del sol.