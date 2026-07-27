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España enfrenta el incendio forestal más grande de su historia: más de 100.000 afectados

Más de 325.000 personas fueron evacuadas por los incendios que avanzan sin control en ambos países. Las autoridades advirtieron que una nueva ola de calor podría agravar todavía más la situación.

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España enfrenta el incendio forestal más grande de su historia: más de 100.000 afectados

España enfrenta el incendio forestal más grande de su historia: más de 100.000 afectados

España y Francia atraviesan una de las peores emergencias ambientales de los últimos años. Miles de bomberos trabajan para contener incendios forestales que ya arrasaron extensas superficies, obligaron a evacuar a cientos de miles de personas y mantienen en alerta a las autoridades por el avance del fuego.

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En territorio español, las llamas consumieron cerca de 77.000 hectáreas, en lo que el Gobierno calificó como el mayor incendio forestal de la historia reciente del país. Al mismo tiempo, en Francia, los equipos de emergencia combaten un fenómeno conocido como "tormenta de fuego", que mantiene un frente activo a pocos kilómetros de la ciudad de Burdeos.

El incendio más grande de la historia reciente de España

Los principales focos se concentran en la Comunidad de Madrid y en provincias cercanas, donde el fuego amenaza con unirse en un gran frente alrededor de la capital. La situación obligó a evacuar a unas 100.000 personas.

Uno de los incendios más graves se desarrolla en la provincia de Ávila, al noroeste de Madrid, donde ya fueron afectadas alrededor de 50.000 hectáreas. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que se trata del incendio forestal más importante registrado en las últimas décadas.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que todavía quedan "horas complejas" y pidió extremar las precauciones mientras continúan las tareas de combate.

En las zonas evacuadas, cientos de vecinos fueron alojados en centros deportivos y refugios improvisados. Durante una recorrida por uno de esos espacios, el rey Felipe VI lamentó la pérdida de un "patrimonio natural incalculable", mientras que la reina Letizia expresó su preocupación por la incertidumbre que atraviesan las familias desplazadas.

Muchos habitantes abandonaron sus viviendas con lo indispensable, convencidos de que regresarían pocas horas después, aunque el avance del fuego prolongó la evacuación.

Francia combate una peligrosa "tormenta de fuego"

La situación tampoco da tregua en Francia. En la región de Gironda, cerca de Burdeos, los bomberos enfrentan una "tormenta de fuego", un fenómeno extremo que multiplica la intensidad de las llamas.

Según explicaron las autoridades, el calor generado por el incendio es tan elevado que provoca la combustión espontánea de la vegetación y genera corrientes de aire que alimentan constantemente el fuego, dificultando cualquier intento de control.

Las llamas ya destruyeron viviendas y vehículos en distintas localidades y permanecen a unos 15 kilómetros de Burdeos, una ciudad de aproximadamente 270.000 habitantes.

Aunque por el momento no se ordenó evacuar la ciudad, las autoridades siguen de cerca la evolución del incendio.

Más de 325.000 evacuados y temor por una nueva ola de calor

Entre España y Francia ya fueron evacuadas más de 325.000 personas debido al avance del fuego.

En Francia trabajan miles de bomberos con apoyo de efectivos militares y policiales, mientras continúan activos numerosos focos en distintas regiones, entre ellas Las Landas, el Var y la isla de Córcega.

El panorama podría complicarse aún más durante los próximos días. Los servicios meteorológicos anticiparon una nueva ola de calor con temperaturas cercanas a los 40°C, condiciones que favorecen la propagación de los incendios.

Especialistas sostienen que la combinación de sequías prolongadas y temperaturas extremas incrementó la vulnerabilidad de los bosques europeos, un escenario que diversos estudios científicos vinculan con los efectos del cambio climático.

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