España enfrenta el incendio forestal más grande de su historia: más de 100.000 afectados

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que todavía quedan "horas complejas" y pidió extremar las precauciones mientras continúan las tareas de combate.

En las zonas evacuadas, cientos de vecinos fueron alojados en centros deportivos y refugios improvisados. Durante una recorrida por uno de esos espacios, el rey Felipe VI lamentó la pérdida de un "patrimonio natural incalculable", mientras que la reina Letizia expresó su preocupación por la incertidumbre que atraviesan las familias desplazadas.

Muchos habitantes abandonaron sus viviendas con lo indispensable, convencidos de que regresarían pocas horas después, aunque el avance del fuego prolongó la evacuación.

Francia combate una peligrosa "tormenta de fuego"

La situación tampoco da tregua en Francia. En la región de Gironda, cerca de Burdeos, los bomberos enfrentan una "tormenta de fuego", un fenómeno extremo que multiplica la intensidad de las llamas.

Según explicaron las autoridades, el calor generado por el incendio es tan elevado que provoca la combustión espontánea de la vegetación y genera corrientes de aire que alimentan constantemente el fuego, dificultando cualquier intento de control.

Las llamas ya destruyeron viviendas y vehículos en distintas localidades y permanecen a unos 15 kilómetros de Burdeos, una ciudad de aproximadamente 270.000 habitantes.

Aunque por el momento no se ordenó evacuar la ciudad, las autoridades siguen de cerca la evolución del incendio.

Más de 325.000 evacuados y temor por una nueva ola de calor

Entre España y Francia ya fueron evacuadas más de 325.000 personas debido al avance del fuego.

En Francia trabajan miles de bomberos con apoyo de efectivos militares y policiales, mientras continúan activos numerosos focos en distintas regiones, entre ellas Las Landas, el Var y la isla de Córcega.

El panorama podría complicarse aún más durante los próximos días. Los servicios meteorológicos anticiparon una nueva ola de calor con temperaturas cercanas a los 40°C, condiciones que favorecen la propagación de los incendios.

Especialistas sostienen que la combinación de sequías prolongadas y temperaturas extremas incrementó la vulnerabilidad de los bosques europeos, un escenario que diversos estudios científicos vinculan con los efectos del cambio climático.