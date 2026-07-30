En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Hombre
Robo
Quilmes

Video: la desesperada reacción de un hombre durante un intento de robo

Un violento intento de robo quedó filmado en Don Bosco. Los delincuentes amenazaron de muerte a las víctimas para que arrancaran la camioneta.

Banner Seguinos en google DESK
Uno de los momentos del intento de robo quedó registrado por una cámara de seguridad en Don Bosco. (Foto: captura)

Uno de los momentos del intento de robo quedó registrado por una cámara de seguridad en Don Bosco. (Foto: captura)

Una familia vivió una verdadera pesadilla en Don Bosco, partido de Quilmes, cuando cuatro delincuentes armados intentaron robarles la camioneta en la puerta de su casa, los amenazaron de muerte para que les indicaran cómo encender el vehículo e incluso intentaron ingresar a la vivienda. Aunque finalmente no lograron concretar el robo del rodado, escaparon con un celular y otros objetos de valor.

Leé también Wanda Nara compartió el estremecedor video del robo y expuso la polémica frase de Icardi sobre Argentina
wanda nara compartio el estremecedor video del robo y expuso la polemica frase de icardi sobre argentina

El dramático episodio quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda, que captó tanto las imágenes del ataque como los desesperados gritos de las víctimas y de los vecinos que salieron a asistirlas. El hecho ocurrió sobre la calle Manzotti, entre Lomas de Zamora y Bakmas, en la localidad de Don Bosco.

En el video se observa que una Ford EcoSport blanca se detiene frente a la vivienda. Apenas unos segundos después, un automóvil blanco frena a pocos metros y de él descienden tres delincuentes armados, mientras un cuarto permanece al volante para garantizar la fuga.

En ese momento, uno de los asaltantes intentó abrir otro vehículo estacionado sobre la misma cuadra, pero el conductor aceleró y consiguió escapar antes de ser alcanzado.

Al mismo tiempo, otro ladrón sorprendió a un hombre mayor que acababa de salir de la casa y mientras intentaba reducirlo, la víctima les rogó que no le hagan daño. "Soy un viejo, fui al médico", alcanza a decir el hombre en medio del ataque. En paralelo, un tercer delincuente se subió a la EcoSport, donde se encontraba otro integrante de la familia, con el objetivo de llevársela.

Amenazas de muerte para que les dijeran cómo arrancar la camioneta

Los delincuentes permanecieron varios segundos dentro del vehículo intentando encenderlo. Cambiaron varias veces de lugar entre ellos, manipularon los comandos y buscaron distintas maneras de poner la camioneta en marcha, pero nunca lo consiguieron.

La frustración derivó en una escalada de violencia. Los asaltantes comenzaron a amenazar al propietario del vehículo y al hombre mayor para que les explicaran cómo arrancarlo. Mientras lanzaban insultos y amenazas, también les robaron un teléfono celular y otras pertenencias personales.

Intentaron entrar a la vivienda y los vecinos frustraron el asalto

Cuando parecía que el robo había terminado, la situación volvió a agravarse. Familiares de las víctimas salieron de la casa para asistirlos y uno de los delincuentes aprovechó ese momento para correr hacia la entrada con la intención de ingresar a la vivienda.

Las personas alcanzaron a cerrar la puerta apenas unos segundos antes de que el ladrón comenzara a darle fuertes patadas para intentar derribarla.

El momento en que los delincuentes intentan llevarse la EcoSport en Don Bosco. (Foto: captura)

El momento en que los delincuentes intentan llevarse la EcoSport en Don Bosco. (Foto: captura)

En ese momento comenzaron a intervenir los vecinos, que salieron de sus casas y empezaron a gritar que la Policía estaba llegando. "¡Viene la Policía!" y "¡Policía, policía!", se escucha con claridad en la grabación. La reacción del barrio terminó por frustrar definitivamente el asalto.

Los delincuentes escaparon tras el robo frustrado

Sin lograr llevarse la camioneta ni ingresar a la vivienda, los cuatro delincuentes abandonaron el lugar y escaparon a toda velocidad en el mismo automóvil blanco en el que habían llegado.

Aunque el robo del vehículo no se concretó, las víctimas sufrieron el robo de un celular y otras pertenencias, además del violento episodio que quedó registrado en las cámaras de seguridad y que ahora forma parte de la investigación para intentar identificar a los responsables.

En pocas palabras

  • Robo frustrado: Cuatro delincuentes armados intentaron robar una camioneta en Don Bosco, Quilmes, amenazando a las víctimas.
  • Hecho filmado: Las cámaras de seguridad registraron el violento asalto y la reacción de los vecinos.
  • Botín parcial: Los asaltantes escaparon con un celular y otras pertenencias tras no poder robar el vehículo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hombre Robo Quilmes
Notas relacionadas
Un experto en ciberseguridad revisó el video del robo a Wanda Nara y detectó algo inédito
Video: una camioneta blindada frustró un robo de motos y los delincuentes respondieron a los tiros
¿Rebelión?: las máquinas con IA ya toman sus propias decisiones y generan temor

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar