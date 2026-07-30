Video: la desesperada reacción de un hombre durante un intento de robo

Al mismo tiempo, otro ladrón sorprendió a un hombre mayor que acababa de salir de la casa y mientras intentaba reducirlo, la víctima les rogó que no le hagan daño. "Soy un viejo, fui al médico", alcanza a decir el hombre en medio del ataque. En paralelo, un tercer delincuente se subió a la EcoSport, donde se encontraba otro integrante de la familia, con el objetivo de llevársela.

Amenazas de muerte para que les dijeran cómo arrancar la camioneta

Los delincuentes permanecieron varios segundos dentro del vehículo intentando encenderlo. Cambiaron varias veces de lugar entre ellos, manipularon los comandos y buscaron distintas maneras de poner la camioneta en marcha, pero nunca lo consiguieron.

La frustración derivó en una escalada de violencia. Los asaltantes comenzaron a amenazar al propietario del vehículo y al hombre mayor para que les explicaran cómo arrancarlo. Mientras lanzaban insultos y amenazas, también les robaron un teléfono celular y otras pertenencias personales.

Intentaron entrar a la vivienda y los vecinos frustraron el asalto

Cuando parecía que el robo había terminado, la situación volvió a agravarse. Familiares de las víctimas salieron de la casa para asistirlos y uno de los delincuentes aprovechó ese momento para correr hacia la entrada con la intención de ingresar a la vivienda.

Las personas alcanzaron a cerrar la puerta apenas unos segundos antes de que el ladrón comenzara a darle fuertes patadas para intentar derribarla.

El momento en que los delincuentes intentan llevarse la EcoSport en Don Bosco. (Foto: captura)

En ese momento comenzaron a intervenir los vecinos, que salieron de sus casas y empezaron a gritar que la Policía estaba llegando. "¡Viene la Policía!" y "¡Policía, policía!", se escucha con claridad en la grabación. La reacción del barrio terminó por frustrar definitivamente el asalto.

Los delincuentes escaparon tras el robo frustrado

Sin lograr llevarse la camioneta ni ingresar a la vivienda, los cuatro delincuentes abandonaron el lugar y escaparon a toda velocidad en el mismo automóvil blanco en el que habían llegado.

Aunque el robo del vehículo no se concretó, las víctimas sufrieron el robo de un celular y otras pertenencias, además del violento episodio que quedó registrado en las cámaras de seguridad y que ahora forma parte de la investigación para intentar identificar a los responsables.