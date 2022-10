Crisis política en Reino Unido: renunciaron dos funcionarias claves y Liz Truss enfrenta su semana más difícil

"Me preocupa la dirección de este Gobierno. No solo hemos incumplido las principales promesas que se hicieron a nuestros votantes, sino que me preocupa seriamente el compromiso de este Gobierno con el cumplimiento de las promesas claves, como la reducción del número total de inmigrantes y la detención de la inmigración ilegal, en particular de las peligrosas travesías en pateras", aseguró Braverman en su renuncia compartida por Twitter.