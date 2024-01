Cumbre de Davos: los megamillonarios del mundo piden pagar más impuestos

Embed

"Orgullosos de pagar más"

Así se encabeza el texto presentado por 250 megamillonarios del mundo ("Proud to pay more", en Inglés). Si se suma la fortuna de muchos de ellos - solo la que tienen a título personal - disponen de más dinero liquido que muchos países de la tierra. En este mensaje, señalan que la acumulación de capital - que han logrado hacer de manera legal, aclaran - está llegando a un punto de inflexión. El mundo crea mayor riqueza a nivel global, pero se va concentrando en pocas manos. El resultado: inequidades que no alcanzan a compensar las políticas de los gobiernos por medio de los recursos con los que cuentan y no siempre destinan de la manera más adecuada.

En concreto, solicitan a los líderes mundiales que impongan impuestos justos a los superricos, afirmando que "estarían orgullosos de pagar más". "Esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros niños, ni dañará el crecimiento económico de nuestras naciones", afirman

Y explican con la misma lógica que aplicó Milei, pero en otro sentido: "Si los representantes electos de las principales economías del mundo no toman medidas para abordar el dramático aumento de la desigualdad económica, las consecuencias seguirán siendo catastróficas para la sociedad", dice la carta abierta .

"Nuestra petición es simple: les pedimos que nos cobren impuestos a nosotros, los más ricos de la sociedad", dicen con total franqueza. Justo cuando muchos políticos impulsan rebajas impositivas para generar mayores inversiones.

El texto sigue: "Necesitamos que nuestros gobiernos y nuestros líderes, lideren y por eso acudimos nuevamente a ustedes con el pedido urgente de que actúen, unilateralmente a nivel nacional y juntos en el escenario internacional".

El texto comienza con una exhortación a los líderes presentes en Davos: "Nos sorprende que no haya sabido responder a una sencilla pregunta que llevamos tres años planteándonos: ¿Cuándo gravarán la riqueza extrema? Si los representantes electos de las principales economías del mundo no toman medidas para abordar el dramático aumento de la desigualdad económica, las consecuencias seguirán siendo catastróficas para la sociedad".

Benefactores, pero quieren pagar impuestos

El texto tiene un punto en el que se encuentra con lo que expresó el presidente argentino el pasado día miércoles. "Somos las personas que invertimos en nuevas empresas, damos forma a los mercados de valores, hacemos crecer las empresas y fomentamos el crecimiento económico sostenible".

Pero al mismo tiempo reconocen que la creación de esa riqueza se va concentrando en muy pocas manos y a corto plazo, esa situación no será sostenible.

El argumento de los megamillonarios en el escrito es que si se les cobran mayores impuestos se "convertirá la riqueza privada extrema e improductiva en una inversión para nuestro futuro democrático común"

Incluso, señalan que reducir esas diferencias económicas de poder y capacidad son fundamentales para los estados de derecho: " Cada momento de retraso afianza el peligroso status quo económico, amenaza nuestras normas democráticas y pasa la responsabilidad a nuestros hijos y nietos".

Esto explica en parte el reclamo hecho por el secretario de las Naciones Unidas en el sentido de que los gobiernos no están pudiendo dar respuestas adecuadas a las demandas de las sociedades, lo que se traduce en mayores tensiones a nivel interno y global.

Los firmantes del texto dicen que con mayores impuestos no se afectaría su nivel de vida y en cambio, se podría mejorar en estos campos:

reducir el costo de vida de los trabajadores.

educar mejor a la próxima generación.

sistemas de salud resilientes.

una mejor infraestructura.

una transición verde.

Todos sabemos que la “economía del goteo” no se ha traducido en realidad. Ha creado un sistema económico vergonzoso incapaz de proporcionar un futuro más brillante y sostenible y estos desafíos empeorarán a corto plazo dicen los firmantes. Por eso piden que se les cobren más impuestos "antes de que sea tarde".

millonarios y los impuestos .jpg 250 millonarios del mundo piden que se les cobren más impuestos. (Foto: Proud to pay More)

Quienes son los millonarios solidarios

Entre los más destacados aparece heredera de la corporación Disney, Abigail Disney, y la celebridad de Hollywood, Brian Cox. También figura la joven de 31 años, Marlene Engelhorn, descendiente directa del fundador de la empresa química y farmacéutica alemana BASF. Otra formante es Valerie Rockefeller, miembro de la familia Rockefeller. También figura Jerry Greenfield, el creador de la mega empresa de helados "Ben&Jerry".

Este debate, se da en el final del foro de Davos. La semana pasada, el informe de la organización Oxfam revela que las personas más ricas del mundo siguen enriqueciéndose al tiempo que 5.000 millones de personas se vuelven más pobres. En concreto, los 5 hombres mas ricos del planeta duplicaron sus fortunas en los últimos 4 años. Mientras que para erradicar la pobreza, harían falta por lo menos 200 años más.