De "ingerir sustancias" a "mujeres en peligro", el duro cruce entre los gobiernos de España y Argentina

La respuesta del gobierno argentino fue formal y dura con un comunicado en el que, además, critica políticas del gobierno socialista de Pedro Sánchez, como "poner en peligro a las mujeres por la política sobre inmigración ilegal".

Embed

El ministro argentino, Guillermo Francos, dijo que Sánchez debería pedirle la renuncia a su ministro. Pero el gobierno español no sólo defendió a Puente sino que escaló la crisis. Primero, con un video que subió a las redes soiales el propio ministro con una entrevista televisiva a Milei.

Además este lunes, la ministra Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, se subió a la polémica al expresar que rechaza el comunicado del gobierno nacional “con total rotundidad”, y acusó de “manchar” el buen nombre de la sociedad española”.

El escándalo estalló y va en aumento desde que se supo que Javier Milei viajará a España para apoyar a Santiago Abascal y su partido de extrema derecha "VOX" con miras a las elecciones al parlamento europeo. Mientras está en España, Milei no se reunirá con Pedro Sánchez.

Respuesta Argentina: "El Gobierno de Sánchez tiene problemas más importantes de que ocuparse"

El gobierno argentino salió al cruce de las declaraciones del ministo Puente con dureza. Emitió un comunicado en el que recrimina sus expresiones y, además, señala otras urgencias del gobierno español: desde la situación con los separatistas catalanes hasta las acusaciones recientes en la justicia contra la esposa del presidente del gobierno, por tráfico de influencias.

Pero uno de los párrafos más duros es el que vincula la situación de "inseguridad" para las mujeres por una mala política con la inmigración ilegal.

comunicado gobierno argentino sobre españa.jpg Las expresiones del ministro Puente desataron una serie de duras críticas del gobierno argentino sobre el del español Pedro Sánchez. (Foto: Oficina del presdiente argentino)

Además, el ministro del interior, Guillermo Francos, dijo que el funcionario español Óscar Puente debería dejar su puesto.

"Me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up (espectáculo de monólogos) que hizo este señor. Me parece un irresponsable", dijo Francos para sugerir al presidente del gobierno español que le pida la renuncia.

El video y un nuevo ataque contra Milei

Como España es un régimen parlamentarista, los ministros y el jefe de gobierno son diputados y participan de los plenarios del Congreso. El ministro Óscar Puente es uno de los que llevan la avanzada del gobierno - en cualquier tema - para defender su acción y criticar con dureza todas las expresiones y acciones del Partido Popular y Vox, los principales partidos de oposición. Es muy común, por lo tanto, que sea el blanco de réplicas punzantes tras sus intervenciones.

ministra de pedro Sanchez.jpg La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, otra funcionaria de Pedro Sánchez, también criticó al presidente Javier Milei. (Foto: Gentileza Expansión)

Óscar Puente va por más. Ahora, ha subido a las redes sociales un video de una entrevista dada por el entonces candidato Javier Milei. Seleccionó un pasaje de la nota en el que Milei habla en su estilo tan particular para defender sus posiciones. Puente lo subió a las redes como para "justificar" sus palabras sobre "ingerir sustancias".

Al ministro de Transportes se le sumó una colega en el gabinete de Sánchez. Elma Saiz es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este lunes, atacó a Javier Milei y al gobierno argentino por lo que señala el documento sobre la situación de las mujeres y la inmigración ilegal en España.

Saiz dijo: “Desde una carta presidencial que lleva un sello presidencial, no es de recibo, que se haga eco de bulos, de noticias que manchan el buen nombre de la sociedad española”. En España, con la palabra "bulo" se refieren a las noticias falsas que se lanzan con un proposito deliberdado para causar daño.

Mientras Javier Milei está en Los Ángeles - se presentará en un foro internacional - dejó instrucciones a dos de sus ministros para conseguir una retractación del gobierno socialista de Pedro Sánchez. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, son los encargados de encabezar las gestiones para que el gobierno español no avale los dichos del polémico ministro Puente.