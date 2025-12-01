Decretado: el Gobierno confirmó otro feriado y el fin de semana se extiende a 3 días

Este último puente del año es especialmente valorado porque se sitúa estratégicamente a pocos días del inicio de la temporada navideña, lo que lo convierte en un momento propicio para viajar, adelantar compras, decorar hogares y programar reuniones familiares.

Aunque el feriado del 8 de diciembre no se rige por los traslados establecidos en la Ley Emiliani, su ubicación permite a los colombianos disfrutar de un puente entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, configurándose como uno de los descansos más esperados del cierre de año y una fecha de referencia dentro de la agenda cultural del país.

La importancia histórica y cultural del 8 de diciembre en Colombia

En Colombia, el Día de la Inmaculada Concepción no es solo una fecha religiosa: es una tradición profundamente arraigada que marca el punto de partida de la temporada decembrina. Muchas familias consideran esta jornada como el verdadero inicio de las celebraciones navideñas, incluso antes del Día de las Velitas (7 de diciembre), otra festividad de amplia acogida.

La mezcla entre prácticas religiosas, actividades culturales y turismo convierte este puente en un momento de alta movilidad en las carreteras del país. Por ello, las autoridades suelen reforzar la presencia de la Policía de Tránsito, implementan planes de seguridad vial y proyectan operativos especiales para evitar congestiones en corredores estratégicos como la salida de Bogotá hacia Boyacá, la ruta Medellín–Urabá o los accesos al Eje Cafetero.

De acuerdo con cifras históricas del sector turístico, la ocupación hotelera suele incrementarse entre un 15% y un 25% durante este puente, especialmente en regiones de clima templado y destinos de naturaleza, como:

Antioquia

Eje Cafetero

Santander

Boyacá

La región Caribe

El comercio también experimenta un impulso relevante. Durante este periodo, los colombianos acostumbran a realizar las primeras compras navideñas, lo que genera un aumento notable en la actividad de centros comerciales y comercios locales que aprovechan el flujo de turistas y residentes.

El impacto económico y social del último puente festivo del año

La confirmación del feriado del 8 de diciembre tiene efectos que van más allá del descanso. El sector turístico lo considera un motor importante para cerrar el año con cifras positivas, especialmente tras periodos de fluctuaciones económicas que afectan la movilidad cotidiana de los colombianos.

Los restaurantes, las agencias de viajes, los operadores turísticos, los hoteles boutique y las empresas de transporte intermunicipal suelen reportar un repunte significativo durante este puente, impulsado por:

Viajes familiares a destinos cercanos.

Reservas anticipadas en zonas rurales y pueblos patrimoniales.

Activación del comercio , con jornadas extendidas en centros comerciales.

Eventos culturales y ferias locales, que buscan aprovechar la alta afluencia de visitantes.

A esto se suma el inicio formal del cierre de año empresarial, ya que muchas compañías comienzan a reducir su actividad operativa y planifican cierres administrativos, lo que permite a los trabajadores tomar días adicionales o combinar el puente con jornadas compensatorias.

En el ámbito educativo, el puente coincide con los últimos días del calendario escolar. Muchas instituciones aprovechan este periodo para organizar actividades de despedida, festivales de Navidad o cierres académicos. En varios casos, las familias ya inician desplazamientos hacia otras ciudades para reunirse con sus seres queridos antes de la Navidad.

Calendario de feriados del cierre de 2025: lo que resta en diciembre

Tras los ajustes del calendario oficial, diciembre de 2025 tendrá dos fechas clave de descanso nacional:

• Lunes 8 de diciembre — Día de la Inmaculada Concepción

Es el último puente festivo del año y se configura como la última oportunidad de descanso prolongado antes del inicio del periodo de vacaciones escolares y laborales.

• Jueves 25 de diciembre — Navidad

Aunque es un feriado nacional, este año no generará puente, ya que cae en jueves. No obstante, representa uno de los días de mayor tradición y descanso en todo el país, con cierres operativos en empresas, disminución de actividades laborales y encuentros familiares que marcan el corazón de la temporada navideña.

Con esto, Colombia cierra su ciclo anual de feriados con un puente significativo y una de las festividades religiosas más importantes del calendario.

¿Qué festivo sigue después del 8 de diciembre?

El siguiente feriado en Colombia será Navidad, el jueves 25 de diciembre. Aunque no implique un fin de semana extendido, sí marca un punto de inflexión en el calendario laboral y escolar:

Muchas empresas comienzan el receso de fin de año .

Los estudiantes entran formalmente en vacaciones.

Miles de familias inician sus desplazamientos hacia destinos turísticos tradicionales.

Se intensifican las celebraciones, actividades culturales y eventos navideños.

La Navidad, pese a caer en día hábil, continuará siendo un momento clave de descanso y encuentro familiar, consolidándose como la fecha de mayor importancia espiritual y social del mes.

Un diciembre dinámico, entre celebraciones y desplazamientos

En síntesis, el puente festivo del 8 de diciembre de 2025 llega en un contexto de alta expectativa para los colombianos. No solo marca el inicio de la temporada más celebrada del año, sino que ofrece un respiro clave antes de las festividades navideñas.

Las autoridades ya preparan operativos de movilidad, las empresas turísticas afinan ofertas y promociones, y las familias organizan viajes y actividades que marcarán la transición hacia el final de 2025.

El país se encamina, así, hacia un diciembre lleno de tradición, movilidad, actividades comerciales y momentos familiares que reafirman la importancia del último puente festivo del año como un hito cultural y económico para millones de ciudadanos.