Sandra Pettovello y un bono de $100.000 para jubilados que impacta a todos

Un bono extraordinario de $100.000: quiénes lo reciben y por qué

La medida más relevante que entrará en vigencia en diciembre es el bono extraordinario de $100.000, una asistencia que generó inmediato interés entre los beneficiarios del sistema. Este refuerzo está dirigido exclusivamente a quienes cobran la Asignación por Matrimonio, una de las tres APU que otorga ANSES ante hechos significativos dentro del grupo familiar.

A diferencia de otros bonos que se aplican de forma masiva, este está limitado a una franja puntual de beneficiarios. El organismo confirmó que la decisión busca acompañar a quienes afrontan los gastos derivados de la formalización de un vínculo matrimonial, en momentos donde la inflación impacta directamente en los costos de trámites, celebraciones, documentación y otros gastos vinculados.

La Asignación por Matrimonio es un beneficio que se entrega por única vez, y su percepción no impide la posibilidad de recibir otros beneficios o bonos que ANSES disponga en el futuro. Sin embargo, en este caso, se determinó otorgar un refuerzo adicional debido al rezago de los haberes frente a los incrementos constantes del costo de vida.

Entre los datos más destacados figura la posibilidad de que ambos cónyuges cobren el bono, siempre que ambos estén registrados dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Esto significa que, en los casos en que los dos integrantes de la pareja cumplan con los requisitos, el ingreso familiar se duplica, alcanzando un total de $200.000 extra, una suma que puede significar un impacto considerable en el presupuesto doméstico.

Quiénes pueden acceder al bono y cuáles son los requisitos

El beneficio de la Asignación por Matrimonio —y por lo tanto el acceso al bono extraordinario— no está disponible para toda la población. ANSES recuerda que se trata de una prestación destinada a un grupo específico dentro del sistema formal.

Para poder cobrarla, es indispensable estar dentro de algunos de los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia , tanto del sector público como del privado.

Personas que cobran la Prestación por Desempleo , siempre que continúen registradas dentro del SUAF.

Trabajadores temporarios o eventuales , que hayan sido debidamente declarados.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que formen parte del sistema de asignaciones familiares.

Además, todos los beneficiarios deben estar registrados correctamente en el SUAF y presentar la documentación correspondiente ante ANSES para acreditar el hecho que da origen al beneficio. En el caso del matrimonio, se requiere la partida de matrimonio emitida por el Registro Civil.

Este refuerzo no alcanza a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni a monotributistas de categorías bajas, ya que este grupo no forma parte del SUAF tradicional.

Montos actualizados de las Asignaciones de Pago Único en noviembre

Con el aumento del 2,08%, ANSES actualizó los valores correspondientes a las tres asignaciones que integran el sistema de Pago Único:

Matrimonio: $104.279 por cada cónyuge.

Nacimiento: $69.519 por cada hijo.

Adopción: $417.116 por evento.

Estos montos ya comenzaron a acreditarse durante noviembre y se mantendrán vigentes hasta una nueva actualización oficial. En el caso de la Asignación por Matrimonio, el valor se complementará con el bono extraordinario a liquidarse en los primeros días de diciembre.

La Asignación por Adopción, por su parte, continúa siendo la prestación más alta del sistema, debido a los costos elevados que implica el proceso judicial y administrativo de adopción en Argentina. No obstante, a diferencia del matrimonio, no incluye un refuerzo extraordinario en diciembre.

Calendario de pago para las Asignaciones de Pago Único en noviembre y diciembre

Las Asignaciones de Pago Único (APU), a diferencia de otras prestaciones de ANSES, no cuentan con una fecha fija de cobro. En cambio, se dividen en dos períodos: primera y segunda quincena. Esto permite que los beneficiarios presenten su documentación en diferentes momentos del mes sin alterar el cronograma general del organismo.

Para noviembre y diciembre, ANSES informó que las fechas de pago serán las siguientes:

Primera quincena

Desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Segunda quincena

Desde el 26 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Esto significa que quienes tramiten su asignación dentro de cualquiera de estos períodos deberán controlar el estado del expediente desde la plataforma virtual de ANSES o consultar directamente desde la aplicación mi ANSES. A su vez, el organismo recordó que los pagos pueden demorar algunos días adicionales dependiendo de la carga administrativa de cada UDAI.

Un fin de año marcado por refuerzos y ajustes

El cierre del 2025 llega envuelto en una coyuntura económica desafiante, con salarios e ingresos que continúan cediendo frente a la inflación y un mercado laboral que todavía muestra signos de inestabilidad. En este contexto, ANSES sostiene un calendario de medidas orientadas a reforzar el bolsillo de los trabajadores y sus familias, aunque los porcentajes de aumento continúan por debajo de los niveles inflacionarios observados en el último semestre.

El bono extraordinario de $100.000 se suma a otros refuerzos otorgados en meses anteriores y se inscribe en las políticas destinadas a acompañar eventos familiares que suelen implicar gastos significativos. Para muchas parejas que se casaron recientemente, el anuncio representa un alivio concreto y una ayuda adicional en un momento donde cada ajuste económico tiene un impacto directo en el presupuesto del hogar.

A medida que avance diciembre, ANSES podría anunciar nuevas medidas focalizadas para otros grupos, particularmente para sectores vulnerables o con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, el organismo aún no confirmó ninguna asistencia adicional más allá del bono para la Asignación por Matrimonio.