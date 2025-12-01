El hermano de Lissa Vera aclaró el futuro de la cantante en Bandana en medio de una fuerte interna

Jorge, hermano de Lissa, aclaró así que ayuda a las negociaciones de su hermana pero que nunca sería representante del grupo musical en su totalidad.

Y agregó: "Yo soy un chabón perfil bajo. Manager de Bandana no, jamás. Estamos negociando por Lissa, el productor de la fiesta de L.A.T.M se comunicó conmigo para ver si Lissa iba a estar o no para la vuelta en 2026 y a partir de ahí empezamos a negociar".

"No me cerró la puerta de la negociación e interpreto ante el silencio del último mensaje que seguimos negociando", finalizó el hermano de Lissa Vera sobre cuál será el futuro de la cantante en el grupo en medio de distintas versiones sobre su continuidad.

bandana

Lowrdez Fernández habló de su distancia con Lissa Vera y reavivó la interna en Bandana

En medio del regreso del grupo musical Bandana, Lowrdez Fernández habló en el programa Infama (América Tv) sobre cómo está su vínculo con Lissa Vera.

La cantante se refirió a la complicada relación que mantiene con su colega en medio del comentado regreso de Bandana a los escenarios después de tantos años distanciadas.

"La música salva y Bandana es vida", indicó Fernández en el ciclo que conduce Marcela Tauro. La entrevista después avanzó hacia el tema más delicado: la comunicación con su compañera.

"La comunicación con Lissa, ¿cómo está? ¿Pudieron hablar? ¿Pudiste perdonar?", preguntó el cronista Nahuel Saa., y ahí Lowrdez fue tajante:"Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios".

Pilar Smith quiso saber cómo sería un posible reencuentro cara a cara con Lissa: "Cuando te veas con Lissa, ¿la vas a abrazar, la vas a saludar?". Y la respuesta de Lowrdez Fernández fue clara: "Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema".

En ese mismo tono, agregó: "Si está con un problema que vaya a terapia como yo". La charla se tensó aún más cuando Santiago Sposato indagó: "Pero, ¿por qué no tienen comunicación, Lourdes?".

Y ahí la cantante explicó: "Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años".