Previsional
Jubilados
ANSES
PREVISIONALES

Milei confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando para el primer día de diciembre

En un contexto económico marcado por la inflación persistente y la presión sobre el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, el Gobierno de Javier Milei oficializó este 1° de diciembre el pago del último bono extraordinario del año, una medida que busca sostener los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos del sistema previsional argentino.

C La decisión, que había sido anticipada por el Ejecutivo semanas atrás, quedó plasmada en el Decreto 848/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece un refuerzo de $70.000 que será abonado por ANSES junto con el haber mensual y el aguinaldo correspondiente.

Leé también ANSES paga más en diciembre: cuánto cobran AUH, jubilados, pensionados y SUAF
Cuánto cobran AUH, jubilados, pensionados y SUAF de ANSES en diciembre (Foto: archivo).

La medida alcanza a más de 5 millones de personas, entre jubilados y pensionados del sistema contributivo, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales. Este refuerzo se suma a la actualización del 2,34% dispuesta para diciembre, basada en la inflación de octubre medida por el INDEC.

Un cierre de año con alivio económico para jubilados

El anuncio del último bono extraordinario se da en un escenario de tensión económica, donde los aumentos de precios continúan afectando la capacidad de compra de los adultos mayores. Según ANSES, el objetivo es evitar que los haberes mínimos pierdan terreno frente a la inflación, especialmente en un mes en el que se suman los gastos de fin de año.

El decreto establece que los jubilados y pensionados que perciben un haber igual o inferior al mínimo cobrarán los $70.000 completos. En cambio, quienes superen ese umbral recibirán un monto proporcional, para que la suma entre el haber, la actualización y el refuerzo no exceda el tope fijado entre el mínimo y el máximo previsional.

Con la actualización del 2,34%, el haber mínimo garantizado queda en $340.879,59, cifra que se eleva a $410.879,59 al sumar el bono extraordinario, sin contar el aguinaldo. De esta manera, los beneficiarios de haberes mínimos superarán los $580.000 en diciembre, considerando el Sueldo Anual Complementario (SAC).

El haber máximo, por su parte, alcanza los $2.293.796,92, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $155.936,86, y la PUAM llega a $272.703,67.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre: montos detallados

ANSES difundió los valores finales que recibirán los distintos grupos de beneficiarios teniendo en cuenta el aumento, el bono y el aguinaldo:

  • Jubilación mínima:

    $581.319,38 = $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo

  • Jubilación máxima:

    $3.440.695,38 = $2.293.796,92 + aguinaldo

  • PUAM:

    $479.055,50 = $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo

  • PNC por invalidez o vejez:

    $427.923,56 = $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo

  • PNC madre de siete hijos o más:

    $581.319,38 = $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo

Estos valores representan un incremento significativo respecto al mes anterior, aunque analistas previsionales destacan que, aun así, los haberes mínimos continúan rezagados frente a la inflación acumulada anual.

El aguinaldo de diciembre: cómo se calcula y cuándo se paga

El tan esperado aguinaldo, que se suma al haber y al bono, corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. ANSES realiza el cálculo de manera automática tomando el haber más alto cobrado entre julio y diciembre.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre, aunque en la práctica se abona junto con el calendario habitual de jubilaciones y pensiones.

Para muchos jubilados, el aguinaldo representa un alivio crucial para afrontar gastos extras de fin de año, como atención médica, medicamentos, alimentos y compromisos económicos familiares.

Calendario de pagos ANSES – Diciembre 2025

El organismo detalló el cronograma completo para jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, AUH y SUAF. Como es habitual, el calendario se organiza según la terminación del documento.

Jubilados que no superan el haber mínimo

  • Terminados en 0: martes 9 de diciembre

  • Terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

  • Terminados en 2: jueves 11 de diciembre

  • Terminados en 3: jueves 11 de diciembre

  • Terminados en 4: viernes 12 de diciembre

  • Terminados en 5: viernes 12 de diciembre

  • Terminados en 6: lunes 15 de diciembre

  • Terminados en 7: lunes 15 de diciembre

  • Terminados en 8: martes 16 de diciembre

  • Terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilados que superan el haber mínimo

  • Terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

  • Terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

  • Terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

  • Terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

  • Terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

  • Terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

  • Terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

  • Terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

  • Terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

AUH y SUAF

  • Terminados en 0: martes 9 de diciembre

  • Terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

  • Terminados en 2: jueves 11 de diciembre

  • Terminados en 3: viernes 12 de diciembre

  • Terminados en 4: lunes 15 de diciembre

  • Terminados en 5: martes 16 de diciembre

  • Terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

  • Terminados en 7: jueves 18 de diciembre

  • Terminados en 8: viernes 19 de diciembre

  • Terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Un cierre de año marcado por decisiones económicas

El pago del último bono extraordinario del 2025 se suma a una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo para reforzar ingresos en un año complejo para los adultos mayores. Aunque desde el Gobierno destacan que el sistema previsional está en un proceso de reordenamiento y saneamiento, organizaciones de jubilados subrayan que los refuerzos y aumentos siguen siendo insuficientes para cubrir la canasta básica del sector.

Sin embargo, para millones de beneficiarios, este refuerzo de $70.000 y el cobro del aguinaldo permitirán atravesar diciembre con un mayor nivel de alivio, especialmente frente a los aumentos estacionales de precios y la presión económica típica de fin de año.

La discusión sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, anticipada en reiteradas oportunidades por funcionarios nacionales, será uno de los grandes temas previsionales que marcarán el 2026. Hasta entonces, los bonos continúan siendo una herramienta central para evitar que los ingresos mínimos pierdan poder adquisitivo.

