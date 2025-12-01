Milei confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando para el primer día de diciembre

Con la actualización del 2,34%, el haber mínimo garantizado queda en $340.879,59, cifra que se eleva a $410.879,59 al sumar el bono extraordinario, sin contar el aguinaldo. De esta manera, los beneficiarios de haberes mínimos superarán los $580.000 en diciembre, considerando el Sueldo Anual Complementario (SAC).

El haber máximo, por su parte, alcanza los $2.293.796,92, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $155.936,86, y la PUAM llega a $272.703,67.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre: montos detallados

ANSES difundió los valores finales que recibirán los distintos grupos de beneficiarios teniendo en cuenta el aumento, el bono y el aguinaldo:

Jubilación mínima: $581.319,38 = $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo

Jubilación máxima: $3.440.695,38 = $2.293.796,92 + aguinaldo

PUAM: $479.055,50 = $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56 = $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo

PNC madre de siete hijos o más: $581.319,38 = $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo

Estos valores representan un incremento significativo respecto al mes anterior, aunque analistas previsionales destacan que, aun así, los haberes mínimos continúan rezagados frente a la inflación acumulada anual.

El aguinaldo de diciembre: cómo se calcula y cuándo se paga

El tan esperado aguinaldo, que se suma al haber y al bono, corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. ANSES realiza el cálculo de manera automática tomando el haber más alto cobrado entre julio y diciembre.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre, aunque en la práctica se abona junto con el calendario habitual de jubilaciones y pensiones.

Para muchos jubilados, el aguinaldo representa un alivio crucial para afrontar gastos extras de fin de año, como atención médica, medicamentos, alimentos y compromisos económicos familiares.

Calendario de pagos ANSES – Diciembre 2025

El organismo detalló el cronograma completo para jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, AUH y SUAF. Como es habitual, el calendario se organiza según la terminación del documento.

Jubilados que no superan el haber mínimo

Terminados en 0: martes 9 de diciembre

Terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Terminados en 8: martes 16 de diciembre

Terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilados que superan el haber mínimo

Terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

Terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

AUH y SUAF

Terminados en 0: martes 9 de diciembre

Terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Terminados en 3: viernes 12 de diciembre

Terminados en 4: lunes 15 de diciembre

Terminados en 5: martes 16 de diciembre

Terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

Terminados en 7: jueves 18 de diciembre

Terminados en 8: viernes 19 de diciembre

Terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Un cierre de año marcado por decisiones económicas

El pago del último bono extraordinario del 2025 se suma a una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo para reforzar ingresos en un año complejo para los adultos mayores. Aunque desde el Gobierno destacan que el sistema previsional está en un proceso de reordenamiento y saneamiento, organizaciones de jubilados subrayan que los refuerzos y aumentos siguen siendo insuficientes para cubrir la canasta básica del sector.

Sin embargo, para millones de beneficiarios, este refuerzo de $70.000 y el cobro del aguinaldo permitirán atravesar diciembre con un mayor nivel de alivio, especialmente frente a los aumentos estacionales de precios y la presión económica típica de fin de año.

La discusión sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, anticipada en reiteradas oportunidades por funcionarios nacionales, será uno de los grandes temas previsionales que marcarán el 2026. Hasta entonces, los bonos continúan siendo una herramienta central para evitar que los ingresos mínimos pierdan poder adquisitivo.