Juan Minujín brilla en Netflix con la mejor película argentina de suspenso y es el thriller más visto

El guion presenta un espiral de tragedias que no da respiro. Cada escena suma un elemento más a un rompecabezas emocional marcado por la tensión y la sospecha. En ese camino aparece Kruner, un escritor enigmático encarnado por Diego Peretti, cuya presencia altera por completo la percepción de Luciana y del espectador. Su figura funciona como eje del desequilibrio psicológico que impulsa la historia.

Juan Minujín interpreta a Esteban Rey, un periodista, clave en la trama de La ira de Dios. La película, dirigida por Sebastián Schindel, trata temas de venganza, impunidad y justicia, basándose en la novela de Guillermo Martínez, "La muerte lenta de Luciana B.".

La ira de Dios Película 1.jpg

Por qué "La ira de Dios" sigue siendo un éxito

La película se mantuvo en el catálogo de Netflix desde su estreno, pero su permanencia no implica que siempre conserve visibilidad. Lo sorprendente de este caso es que La ira de Dios volvió a instalarse entre las producciones más comentadas sin una campaña detrás. Ese comportamiento confirma la capacidad del cine argentino para competir con producciones internacionales dentro de la plataforma.

Además, el film refleja un interés recurrente del público global por los thrillers psicológicos basados en relaciones cargadas de tensión, secretos familiares y dilemas morales. El universo creado por Schindel, junto con la adaptación de la novela de Guillermo Martínez, ofrece una combinación que sigue resultando atractiva para nuevas audiencias.

La ira de Dios Netflix 2

Netflix, consciente del valor de estas historias, continúa incluyendo títulos argentinos en su oferta. La plataforma observa que producciones locales generan conversación social, impulsan debates y conectan con espectadores de distintos países. La permanencia y reactivación de La ira de Dios aportan evidencia de que el cine argentino tiene un espacio garantizado en el consumo internacional.

El elenco de la película con Peretti, Minujín y Achaga

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

La ira de Dios Película 3.jpg

Por qué ver "La ira de Dios" en Netflix

El renacer del interés por La ira de Dios refleja un fenómeno más amplio: los espectadores buscan volver a ver historias que les generaron impacto emocional. En el caso de este film, el suspenso, la atmósfera oscura y la tensión psicológica funcionan como elementos que motivan una segunda mirada. Muchos usuarios señalaron que al revisitar la película descubrieron detalles que no habían percibido antes.

Otro factor que contribuyó al resurgimiento del título es la presencia de sus protagonistas en otros proyectos recientes. El recorrido artístico de Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga generó que muchos espectadores llegaran al film por curiosidad o recomendación. Ese cruce entre producciones ayuda a mantener vivos los títulos del catálogo, incluso años después de su estreno.

La ira de Dios Película 2.jpg

El relato establece una reflexión sobre la manipulación emocional, la culpa y la búsqueda desesperada de justicia. Es una historia que se sostiene sobre zonas grises, donde ningún personaje es completamente inocente o culpable. Esa complejidad narrativa es lo que vuelve al film un material atractivo para análisis posteriores y para el público que disfruta del cine con capas psicológicas profundas.

Tráiler oficial de "La ira de Dios" en Netflix