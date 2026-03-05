Día 6 de la guerra Trump vs. Irán: una potencia sumó su apoyo militar e Israel lanzó una fuerte alerta

"Las alarmas vuelven a sonar en Abu Dhabi", dice la periodista en vivo de la CNN. Es otro elemento que muestra como la guerra en Medio Oriente, que ya está terminando su sexto día - por la diferencia horaria con la Argentina - cada vez se complica más. A los tres países del inicio del conflicto - Estados Unidos, Israel e Irán - se van sumando más naciones a diario. Por ahora, las nuevas lo hacen a título preventivo, de defensa pero, al mismo tiempo, lanzan amenazas contra sus potenciales atacantes.