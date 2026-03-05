Día 6 de la guerra Trump vs. Irán: una potencia sumó su apoyo militar e Israel lanzó una fuerte alerta

Cuando le preguntaron a Starmer por su cambio de opinión - ¿fue para congraciarse con Trump? - el premier se pareció a un exministro de economía argentino: "Sarasa", fue su explicación a los sorprendidos periodistas.

En tanto, Israel mantiene su propia hoja de ruta en la guerra. Continúa con sus ataques sobre el Líbano en lo que sostiene como fuerzas remanentes de Hezbollah que resisten y se muestran en apoyo de su gran aliado: Irán. Por eso, dieron un ultimátum: “Salven sus vidas y evacúen sus hogares de inmediato”, dirigido a la población civil de los suburbios de Beirut, la capital del país. Israel sostiene que desde allí, se siguen lanzando misiles contra su territorio.

Noticia en desarrollo...