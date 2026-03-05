En vivo Radio La Red
Día 6 de la guerra Trump vs. Irán: una potencia sumó su apoyo militar e Israel lanzó una fuerte alerta

Mientras siguen los ataques y las amenazas cruzadas de graves represalias, nuevos países se suman al conflicto en Medio Oriente. Una potencia mundial cambió su posición original e Israel volvió a realizar una advertencia a poblaciones civiles para salvar sus vidas.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La guerra de Medio Oriente en su secto día y solo suma más países beligerantes. (Foto: Reuters)

La guerra de Medio Oriente en su secto día y solo suma más países beligerantes. (Foto: Reuters)

"Las alarmas vuelven a sonar en Abu Dhabi", dice la periodista en vivo de la CNN. Es otro elemento que muestra como la guerra en Medio Oriente, que ya está terminando su sexto día - por la diferencia horaria con la Argentina - cada vez se complica más. A los tres países del inicio del conflicto - Estados Unidos, Israel e Irán - se van sumando más naciones a diario. Por ahora, las nuevas lo hacen a título preventivo, de defensa pero, al mismo tiempo, lanzan amenazas contra sus potenciales atacantes.

Israel redobla la ofensiva: Netanyahu prometió golpear con más fuerza a Irán

Es el caso de Azerbaiyán, por ejemplo. Un país musulmán que fuera parte de la Unión Soviética. Acusó a Irán de haber enviado contra su territorio un misil y, por lo tanto, esta listo para una respuesta.

El caso más relevante de esta sexta jornada de locura internacional en ascenso es el del Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer anunció que su país tomará parte en la defensa de Chipre, como integrante de la Alianza Atlántica (OTAN).

Starmer fue criticado duramente por Donald Trump por haber permanecido "impasible" o "tristemente neutral" hasta ahora. Sin embargo, eso quedó atrás. El Reino Unido emviará helicópteros, aviones, misilies y apoyo satelital para proteger a Chipre, la isla que es una de las más próxima a las explosiones que se registran a diario en Medio oriente.

Cuando le preguntaron a Starmer por su cambio de opinión - ¿fue para congraciarse con Trump? - el premier se pareció a un exministro de economía argentino: "Sarasa", fue su explicación a los sorprendidos periodistas.

En tanto, Israel mantiene su propia hoja de ruta en la guerra. Continúa con sus ataques sobre el Líbano en lo que sostiene como fuerzas remanentes de Hezbollah que resisten y se muestran en apoyo de su gran aliado: Irán. Por eso, dieron un ultimátum: “Salven sus vidas y evacúen sus hogares de inmediato”, dirigido a la población civil de los suburbios de Beirut, la capital del país. Israel sostiene que desde allí, se siguen lanzando misiles contra su territorio.

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
