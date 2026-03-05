En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Medio Oriente
star wars
Conflicto Medio Oriente

Macarena y Star Wars: los llamativos videos militares de EE.UU. e Israel en la guerra contra Irán

Las piezas audiovisuales difundidas por autoridades de Estados Unidos y Israel muestran ataques y despliegues militares con músicas inesperadas. Las publicaciones circularon en redes sociales en medio de la escalada bélica contra Irán.

Macarena y Star Wars: los llamativos videos militares de EE.UU. e Israel en la guerra contra Irán

Macarena y Star Wars: los llamativos videos militares de EE.UU. e Israel en la guerra contra Irán

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, videos difundidos por autoridades de Estados Unidos y Israel llamaron la atención por un detalle particular: las imágenes de operaciones militares fueron acompañadas por música popular y referencias cinematográficas.

Leé también El Gobierno confía en que la Guerra en Medio Oriente no impactará en la economía argentina
Javier Milei descarta que el aumento del petróleo por la guerra, se traslade a la inflación.y no analiza medidas de urgencia. Foto: Archivo.

Uno de los materiales más comentados fue publicado por la Casa Blanca, que compartió en redes sociales un clip de 39 segundos de la denominada “Operación Furia Épica”. El video muestra bombarderos furtivos despegando, misiles lanzados contra objetivos en Irán y tomas térmicas de los impactos.

Embed

La particularidad del material es que fue editado con una versión instrumental de La Macarena, el clásico tema del dúo español Los del Río. En las imágenes se observan aviones estratégicos y misiles de largo alcance, además de disparos realizados desde buques de guerra.

El clip fue difundido como parte de la comunicación oficial sobre la ofensiva militar, aunque rápidamente se volvió viral por el contraste entre la música festiva y las escenas de combate.

En paralelo, desde Israel también circularon contenidos vinculados a las operaciones contra objetivos iraníes con referencias a la saga cinematográfica Star Wars, en publicaciones que buscaban destacar la capacidad tecnológica y militar del país.

La difusión de estos videos se produce mientras continúa el intercambio de ataques en la región. De acuerdo con datos informados por organismos iraníes, el número de muertos por los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos desde el fin de semana ya superó las 1.200 víctimas.

Embed

En ese contexto, las autoridades iraníes denunciaron que algunos de los ataques alcanzaron infraestructura civil, como escuelas, universidades y centros médicos, mientras que el Ejército israelí aseguró que sus operaciones se concentran en instalaciones militares, depósitos de armas y estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en el mundo si golpean su misión diplomática en el Líbano

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que Irán advirtiera que podría atacar embajadas de Israel en todo el mundo si el ejército israelí decide atacar la misión diplomática iraní en Líbano. La advertencia fue realizada este miércoles por un portavoz militar de Teherán.

El vocero de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, sostuvo en la televisión estatal que cualquier ofensiva israelí contra instalaciones diplomáticas de Irán tendrá una respuesta directa. “Si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo”, afirmó el portavoz.

La amenaza surge luego de que Israel emitiera un mensaje dirigido a representantes iraníes presentes en Líbano, a quienes instó a abandonar el país. El martes, el portavoz del ejército israelí Avichay Adraee advirtió públicamente que los representantes del régimen iraní que permanezcan en Líbano deben retirarse de inmediato.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Medio Oriente star wars Estados Unidos Israel
Notas relacionadas
Trump vs. Irán: la lista de todos los países que quedaron involucrados en la guerra
El FMI advierte sobre una nueva crisis económica mundial si se prolonga la guerra en Medio Oriente
Día 6 de la guerra Trump vs. Irán: una potencia sumó su apoyo militar e Israel lanzó una fuerte alerta

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar