Macarena y Star Wars: los llamativos videos militares de EE.UU. e Israel en la guerra contra Irán

En paralelo, desde Israel también circularon contenidos vinculados a las operaciones contra objetivos iraníes con referencias a la saga cinematográfica Star Wars, en publicaciones que buscaban destacar la capacidad tecnológica y militar del país.

La difusión de estos videos se produce mientras continúa el intercambio de ataques en la región. De acuerdo con datos informados por organismos iraníes, el número de muertos por los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos desde el fin de semana ya superó las 1.200 víctimas.

Embed

En ese contexto, las autoridades iraníes denunciaron que algunos de los ataques alcanzaron infraestructura civil, como escuelas, universidades y centros médicos, mientras que el Ejército israelí aseguró que sus operaciones se concentran en instalaciones militares, depósitos de armas y estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en el mundo si golpean su misión diplomática en el Líbano

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que Irán advirtiera que podría atacar embajadas de Israel en todo el mundo si el ejército israelí decide atacar la misión diplomática iraní en Líbano. La advertencia fue realizada este miércoles por un portavoz militar de Teherán.

El vocero de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, sostuvo en la televisión estatal que cualquier ofensiva israelí contra instalaciones diplomáticas de Irán tendrá una respuesta directa. “Si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo”, afirmó el portavoz.

La amenaza surge luego de que Israel emitiera un mensaje dirigido a representantes iraníes presentes en Líbano, a quienes instó a abandonar el país. El martes, el portavoz del ejército israelí Avichay Adraee advirtió públicamente que los representantes del régimen iraní que permanezcan en Líbano deben retirarse de inmediato.