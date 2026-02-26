Descubrimiento del siglo: encuentran una vasija con más 10.000 años que reescribe la historia de la comunicación

Pero lo más impactante no es la calidad de la talla, sino la disposición deliberada de las piezas dentro del recipiente.

Según explicó Karul en declaraciones a la agencia EFE, las figuras estaban acompañadas por tierra roja y tres piedras circulares perforadas. En cada orificio encajaba la cabeza de uno de los animales, formando una composición organizada que sugiere un mensaje concreto.

Karahantepe: más que un santuario

El sitio de Karahantepe, fechado entre el 9500 y el 8000 a.C., pertenece a una cultura de cazadores-recolectores que aún no conocía ni la agricultura ni la cerámica. Sin embargo, ya demostraba un sofisticado desarrollo artístico y arquitectónico.

Ubicado a unos 45 kilómetros al este de Sanliurfa, el asentamiento forma parte del mismo horizonte cultural que el célebre Göbeklitepe, considerado uno de los complejos monumentales más antiguos del mundo.

Karul, quien también participó en investigaciones en Göbeklitepe, dirige desde 2021 los trabajos en Karahantepe. A diferencia de la visión extendida que define estos espacios como simples templos rituales, el arqueólogo sostiene que el lugar evidencia un asentamiento humano estable, con entre 15 y 20 viviendas organizadas alrededor de un gran edificio central.

Ese edificio, adornado con monolitos de varios metros coronados por esculturas animales, no sería exclusivamente religioso. Para Karul, su función habría sido múltiple: reuniones sociales, celebraciones colectivas, música y rituales compartidos.

“Reducirlo a un templo es simplificarlo demasiado”, explicó el especialista en diversas conferencias académicas.

La pieza y su contexto original

Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo es que las figuras fueron encontradas en su contexto arqueológico original, algo extremadamente inusual. En muchos casos, los objetos prehistóricos aparecen desplazados o fuera de su posición primitiva, lo que dificulta interpretar su función.

Aquí, en cambio, la composición se mantuvo intacta durante milenios.

En Karahantepe abundan relieves y grabados de zorros, buitres y jabalíes. También se han hallado esculturas tridimensionales de estos animales en gran tamaño. No obstante, esta vasija representa la primera vez que un conjunto escultórico aparece conservado en el mismo estado en que fue concebido.

Para los investigadores, esta integridad contextual permite formular hipótesis más sólidas.

¿Un relato de piedra?

La interpretación propuesta por Karul resulta tan audaz como sugerente. Según su análisis, la vasija no era un simple contenedor decorado, sino un dispositivo narrativo.

“Esto cuenta una historia”, afirmó el arqueólogo. “No es escritura todavía, pero es un precursor de los pictogramas. Son símbolos organizados en un orden específico que transmiten una memoria colectiva”.

La hipótesis plantea que quienes habitaban el asentamiento comprendían perfectamente el mensaje implícito en esa composición. Podría tratarse de un mito fundacional, una leyenda sobre la caza, una historia espiritual o incluso una representación cosmológica.

La presencia de un anillo de piedra perforado, donde se insertaban las cabezas animales, abre otra posibilidad simbólica: el paso de un espacio a otro, un umbral entre mundos.

Para la mirada contemporánea, descifrar ese código resulta extremadamente complejo. Sin embargo, el solo hecho de que exista una organización intencional convierte a la pieza en un hito cultural.

Exhibición pública y proyección internacional

Tras meses de estudio y restauración, la vasija fue presentada por primera vez al público en la Biblioteca Nacional de Ankara, donde actualmente se exhibe como una de las piezas estrella de la colección arqueológica.

La repercusión internacional no tardó en llegar. Investigadores de diversas universidades comenzaron a analizar imágenes y datos preliminares, debatiendo sobre la posibilidad de que se trate efectivamente de la narración simbólica más antigua de la humanidad.

Karul adelantó que propondrá formalmente la pieza como candidata a integrar el registro de la Unesco dentro del programa Memoria del Mundo, que preserva documentos y testimonios de valor universal excepcional.

El argumento central es claro: si la escritura es uno de los pilares de la civilización, este objeto podría representar su raíz conceptual más remota.

Un cambio de paradigma

Durante décadas, la narrativa histórica sostuvo que la escritura surgió como consecuencia del desarrollo agrícola y la necesidad administrativa en sociedades complejas. Sin embargo, hallazgos como el de Karahantepe cuestionan esa secuencia lineal.

Aquí estamos ante una comunidad que aún no cultivaba la tierra ni producía cerámica, pero que ya mostraba una capacidad simbólica sofisticada.

Este descubrimiento refuerza la idea de que la complejidad cultural precedió a la revolución agrícola, y no al revés. Es decir, primero surgieron las redes sociales, los rituales compartidos y la expresión simbólica; luego, la domesticación de plantas y animales.

El conjunto escultórico podría ser prueba tangible de que el pensamiento abstracto y la narración organizada emergieron mucho antes de lo que se creía.

El misterio permanece abierto

A pesar del entusiasmo, los arqueólogos mantienen prudencia. Interpretar símbolos de hace diez milenios implica riesgos de proyección cultural. No existen textos ni registros que permitan confirmar la lectura propuesta.

Sin embargo, la comunidad científica coincide en un punto: la pieza constituye un hallazgo excepcional.

La excavación en Karahantepe continúa y promete nuevos descubrimientos. Cada temporada aporta datos que enriquecen la comprensión de las primeras sociedades humanas estables.

Mientras tanto, la pequeña vasija de piedra se convierte en protagonista de un debate mayor: ¿cuándo comenzó realmente la humanidad a contar historias?

Si la hipótesis de Karul se confirma, la respuesta podría encontrarse en esas diminutas figuras de jabalí, buitre y zorro, ordenadas cuidadosamente dentro de un recipiente pétreo, como si aguardaran —durante diez mil años— el momento de ser redescubiertas.

Y tal vez, en ese silencioso mensaje tallado en piedra, se oculte el primer capítulo de la memoria colectiva humana.