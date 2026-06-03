Hallazgo macabro: investigan cómo apareció un cráneo humano en el patio de una casa

El hallazgo

El descubrimiento ocurrió de manera accidental mientras se desarrollaba un festejo familiar. Natalia, dueña de la vivienda, relató que su hija se encontraba festejando su cumpleaños con unos amigos en el techo de la casa y, cuando arribó le pidió que le abriera el portón para ingresar.

"Al bajar vio el cráneo sobre un colchón viejo que justo ese día estaba para tirar. Por fuera se lo ve limpio, pero tiene olor porque tiene gusanos adentro”, contó.

La mujer explicó que su perro permanecía dentro de la propiedad en ese momento, por lo que considera posible que otro animal haya trasladado los restos hasta el patio. “No sabemos cuál ni de dónde lo trajo. No lo miré mucho porque impresiona; verlo fue un susto. Primero pensé que era de un animal, pero se nota que es de una persona”, agregó conmocionada.

De acuerdo con las primeras observaciones, el cráneo no tenía mandíbula y presentaba larvas en su interior.

La Falda - Córdoba 2 El cráneo fue enviado a la Policía Judicial de Córdoba y luego trasladado a la Morgue Judicial provincial. (Foto: gentileza La Voz)

La investigación

En las horas posteriores al hallazgo, efectivos policiales realizaron un operativo en el sector que incluyó rastrillajes y tareas de remoción de tierra y escombros. Pese a esos trabajos, no fueron encontrados otros restos que pudieran estar relacionados con el caso.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Segundo Turno de Cosquín, Silvana Pen.

El cráneo fue enviado a la Policía Judicial de Córdoba y luego trasladado a la Morgue Judicial provincial. Allí se llevarán adelante estudios antropológicos y forenses destinados a establecer sus características biológicas, su procedencia y, especialmente, la antigüedad de los restos.