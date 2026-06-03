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Hallazgo macabro: investigan cómo apareció un cráneo humano en el patio de una casa

La Justicia de Córdoba investiga el origen y la antigüedad de un cráneo humano hallado en el patio de una vivienda de La Falda.

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Según indicaron fuentes vinculadas a la causa

Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, el cráneo fue encontrado sobre un colchón viejo (Foto: gentileza La Voz)

La aparición de un cráneo humano en el patio de una vivienda de la ciudad cordobesa de La Falda mantiene abierta una investigación judicial que, por el momento, no logró establecer el origen de los restos ni las circunstancias en las que llegaron hasta el lugar.

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El hallazgo se produjo durante la noche del sábado en una casa ubicada sobre la calle Río Quinto al 500, en barrio Molino de Oro. Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, el cráneo fue encontrado sobre un colchón viejo y una de las hipótesis bajo análisis sostiene que pudo haber sido arrastrado por un perro de la zona. Sin embargo, no existen certezas al respecto.

La Falda - Córdoba 3
El hallazgo se produjo durante la noche del sábado en una casa del barrio Molino de Oro. (Foto: gentileza La Estafeta Online)

El hallazgo se produjo durante la noche del sábado en una casa del barrio Molino de Oro. (Foto: gentileza La Estafeta Online)

El hallazgo

El descubrimiento ocurrió de manera accidental mientras se desarrollaba un festejo familiar. Natalia, dueña de la vivienda, relató que su hija se encontraba festejando su cumpleaños con unos amigos en el techo de la casa y, cuando arribó le pidió que le abriera el portón para ingresar.

"Al bajar vio el cráneo sobre un colchón viejo que justo ese día estaba para tirar. Por fuera se lo ve limpio, pero tiene olor porque tiene gusanos adentro”, contó.

La mujer explicó que su perro permanecía dentro de la propiedad en ese momento, por lo que considera posible que otro animal haya trasladado los restos hasta el patio. “No sabemos cuál ni de dónde lo trajo. No lo miré mucho porque impresiona; verlo fue un susto. Primero pensé que era de un animal, pero se nota que es de una persona”, agregó conmocionada.

De acuerdo con las primeras observaciones, el cráneo no tenía mandíbula y presentaba larvas en su interior.

La Falda - Córdoba 2
El cráneo fue enviado a la Policía Judicial de Córdoba y luego trasladado a la Morgue Judicial provincial. (Foto: gentileza La Voz)

El cráneo fue enviado a la Policía Judicial de Córdoba y luego trasladado a la Morgue Judicial provincial. (Foto: gentileza La Voz)

La investigación

En las horas posteriores al hallazgo, efectivos policiales realizaron un operativo en el sector que incluyó rastrillajes y tareas de remoción de tierra y escombros. Pese a esos trabajos, no fueron encontrados otros restos que pudieran estar relacionados con el caso.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Segundo Turno de Cosquín, Silvana Pen.

El cráneo fue enviado a la Policía Judicial de Córdoba y luego trasladado a la Morgue Judicial provincial. Allí se llevarán adelante estudios antropológicos y forenses destinados a establecer sus características biológicas, su procedencia y, especialmente, la antigüedad de los restos.

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