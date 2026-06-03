Empleados podrán faltar al trabajo 6 horas semanales sin perder salario

La legislación establece que durante el período de preaviso el trabajador tiene derecho a una licencia de seis horas semanales, sin reducción salarial, destinada exclusivamente a la búsqueda de un nuevo empleo. El objetivo de esta disposición es evitar que la persona afectada por el despido deba elegir entre acudir a entrevistas laborales o cumplir con su jornada habitual, generando una situación de desventaja frente a otros candidatos.

La medida busca reconocer que el proceso de inserción laboral requiere tiempo y organización. En muchos casos, quienes reciben una comunicación de despido necesitan comenzar inmediatamente la búsqueda de nuevas oportunidades para evitar largos períodos de desempleo. Por ello, la ley incorpora este margen de tiempo protegido.

No obstante, la posibilidad de utilizar estas horas retribuidas depende de que se cumplan determinadas condiciones legales.

Cuándo se puede acceder a las seis horas pagadas

Uno de los aspectos más importantes de esta normativa es que no todos los trabajadores despedidos tienen derecho a este permiso retribuido.

La legislación limita este beneficio a los casos de despido objetivo en los que la empresa haya respetado un período de preaviso mínimo de quince días naturales. Esto significa que la comunicación de la extinción contractual debe haberse realizado formalmente y con la antelación establecida por la ley.

Cuando no existe ese preaviso o cuando el despido corresponde a otra modalidad distinta, como puede ser un despido disciplinario, el trabajador no puede reclamar automáticamente estas seis horas semanales.

El requisito del preaviso resulta esencial porque el permiso está concebido precisamente para ser utilizado durante ese período de transición que transcurre entre la notificación del despido y la salida efectiva de la empresa.

Durante esos días, la persona continúa formando parte de la plantilla, mantiene sus obligaciones laborales habituales y sigue percibiendo su salario, aunque ya conoce que su relación contractual finalizará en una fecha determinada.

Qué es un despido objetivo

El despido objetivo es una figura legal utilizada por las empresas cuando existen determinadas circunstancias que justifican la extinción de un contrato por razones ajenas a una conducta sancionable del trabajador.

A diferencia del despido disciplinario, esta modalidad no implica una falta grave ni un incumplimiento por parte del empleado. Por el contrario, responde a situaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa o a determinadas condiciones que afectan al desempeño laboral.

Precisamente por esa razón, la legislación exige que las causas estén debidamente fundamentadas y que la empresa pueda acreditarlas documentalmente.

Cuando la justificación presentada no resulta suficiente o no puede demostrarse adecuadamente, los tribunales pueden considerar que el despido carece de fundamento legal y declararlo improcedente.

Esta exigencia busca evitar que la figura del despido objetivo sea utilizada de manera arbitraria o como un mecanismo para encubrir decisiones injustificadas.

Las obligaciones que debe cumplir la empresa

El procedimiento de despido objetivo no consiste únicamente en comunicar la decisión al trabajador. La normativa establece una serie de pasos obligatorios que deben respetarse para garantizar la legalidad del proceso.

Entre ellos se encuentra la necesidad de entregar una comunicación escrita detallando las causas que motivan la extinción del contrato. Este documento debe ser suficientemente claro para que el trabajador pueda comprender los motivos alegados por la empresa y valorar si considera que la medida está justificada.

Asimismo, la empresa debe aportar la documentación necesaria que respalde esas razones. Esto resulta especialmente relevante cuando se invocan causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Otra obligación fundamental es poner a disposición del empleado la indemnización correspondiente prevista por la ley. Aunque existen excepciones vinculadas a problemas de liquidez empresarial, la regla general establece que el trabajador debe tener acceso a dicha compensación en el momento de la comunicación del despido.

El derecho al finiquito

Además de la indemnización, el trabajador tiene derecho a percibir el correspondiente finiquito.

Este concepto engloba todas aquellas cantidades económicas que ya han sido generadas durante la relación laboral pero que todavía no han sido abonadas por la empresa.

Dentro del finiquito pueden incluirse diferentes conceptos, entre ellos:

Salarios pendientes de cobro.

Vacaciones generadas y no disfrutadas.

Horas extraordinarias realizadas y aún no abonadas.

Pagas extraordinarias devengadas.

Otros importes acumulados que correspondan al trabajador.

La liquidación de estas cantidades constituye una obligación legal para la empresa y representa un elemento esencial en el cierre de la relación contractual.

Las causas que permiten un despido objetivo

El Estatuto de los Trabajadores recoge diversas circunstancias que pueden justificar un despido objetivo.

Entre ellas figura la denominada ineptitud sobrevenida, una situación que se produce cuando una persona deja de reunir las capacidades necesarias para desempeñar adecuadamente las funciones para las que fue contratada.

En estos casos no existe mala fe ni intención de incumplimiento por parte del trabajador. La situación puede deberse a múltiples factores que dificultan o impiden el correcto desarrollo de las tareas asignadas.

La legislación contempla esta posibilidad precisamente porque algunas actividades requieren habilidades técnicas o capacidades específicas cuyo deterioro puede afectar significativamente al rendimiento profesional.

Sin embargo, la empresa debe acreditar de manera suficiente la existencia de esa circunstancia para justificar la extinción contractual.

La falta de adaptación a cambios tecnológicos

Otra de las causas previstas por la normativa es la dificultad de adaptación a modificaciones técnicas introducidas en el puesto de trabajo.

En un contexto marcado por la digitalización y la constante evolución tecnológica, muchas empresas incorporan nuevas herramientas, programas o procedimientos que exigen conocimientos diferentes a los que se requerían anteriormente.

No obstante, la ley protege al trabajador frente a posibles decisiones precipitadas. Antes de recurrir al despido por esta causa, la empresa está obligada a ofrecer acciones formativas destinadas a facilitar la adaptación.

Dicho de otro modo, el empleador debe brindar una oportunidad real para que la persona adquiera las competencias necesarias y pueda continuar desarrollando su actividad profesional.

La formación también cuenta como tiempo trabajado

Uno de los aspectos más destacados de esta regulación es que el período de formación exigido por la ley tiene la consideración de tiempo efectivo de trabajo.

Esto implica que el trabajador continúa percibiendo su salario habitual mientras participa en los cursos o actividades de capacitación organizados por la empresa.

La normativa busca evitar que la actualización profesional represente una carga económica para el empleado. Por el contrario, entiende que la adaptación a las nuevas exigencias del puesto forma parte de las responsabilidades empresariales.

Además, la ley establece que debe transcurrir un período mínimo de dos meses desde la introducción de los cambios antes de que pueda plantearse un despido por falta de adaptación.

Este margen temporal pretende ofrecer una oportunidad razonable para que el trabajador pueda asimilar los nuevos procedimientos y demostrar su capacidad de adaptación.

Las dificultades económicas también pueden justificar la medida

Las causas económicas constituyen otro de los motivos más habituales para la aplicación de despidos objetivos.

En este supuesto, la empresa puede alegar que atraviesa una situación financiera compleja, que registra pérdidas o que prevé resultados negativos en el corto plazo.

También pueden considerarse indicios válidos una disminución persistente de los ingresos o una caída significativa de la actividad económica respecto de períodos anteriores.

Sin embargo, estas circunstancias deben estar respaldadas por documentación contable y financiera que permita verificar la realidad de los problemas alegados.

La finalidad de este requisito es evitar que las empresas invoquen dificultades económicas inexistentes para justificar despidos que, en realidad, carecen de fundamento.

Una herramienta para facilitar la reinserción laboral

Más allá de las causas que puedan originar un despido objetivo, el permiso de seis horas semanales remuneradas representa una medida orientada a proteger a quienes se enfrentan a la incertidumbre de perder su empleo.

La búsqueda de trabajo suele requerir tiempo, desplazamientos y disponibilidad para participar en entrevistas o procesos de selección. Sin este mecanismo, muchos trabajadores tendrían dificultades para compatibilizar esas gestiones con sus obligaciones laborales diarias.

Por esa razón, la legislación española incorporó esta garantía dentro del Estatuto de los Trabajadores, permitiendo que las personas afectadas dispongan de un margen de acción para reorganizar su futuro profesional sin sufrir una reducción de ingresos.

Aunque se trata de un derecho vigente desde hace años, continúa siendo una herramienta poco conocida. Su existencia demuestra cómo la normativa laboral intenta equilibrar los intereses de empresas y trabajadores, especialmente en momentos de transición que suelen estar acompañados por incertidumbre económica y preocupación sobre el futuro laboral.