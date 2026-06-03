El estremecedor relato de una vecina donde se produjo el femicidio de Agostina Vega que impactó a Moria

“Sí, yo estaba acá por la tarde cuando fue, pero bueno, no la vi a la chica”, fue la directa respuesta de la vecina de Barrelier. “Fue una conmoción en el momento, se sintió, bueno, que algo pasaba. Pero bueno, yo en principio desconocía qué es lo que era. Me enteré minutos después que la ayudaron a la chica”, detalló la mujer.

Carozza recordó que a la víctima, en aquel caso “la ayudaron los chicos de una peluquería de ahí”. “Exactamente, pero no sé nada más. Yo ni la vi a la chica, ni su rostro, ni nada. Simplemente por la conmoción del momento que algo pasaba”, atinó a explicar la vecina.

Acto seguido, Carozza repreguntó: “¿No les dio temor después de eso convivir con una persona así? ¿Cómo lo viviste después de esa situación? ¿Cómo pudiste convivir con este señor? ¿No te daba temor?”.

“No, no, la verdad después de todo esto, bueno, uno entiende que había actuado la justicia. Todos creímos o entendimos eso, evidentemente, pero no sé, lo desconozco”, concluyó la mujer ante la mirada atónita de la conductora del programa, conmovida ante semejante crimen desde el minuto uno que tomó estado público la desaparición de Agostina Vega.

vecina del barrio de Barreliier - captura La mañana con Moria

Cuál fue el revelador dato que dio Mercedes Ninci sobre el caso Agostina Vega que causó terror

Un giro impactante sacudió la causa por el trágico femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega, de 14 años. Según reveló la periodista Mercedes Ninci en el programa La mañana con Moria por El Trece, al menos 10 mujeres manifestaron haber sido víctimas de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen.

“No es la primera víctima de Barrelier. Es la primera que habló, pero la información que yo tengo es que por lo menos 10 mujeres ya se han comunicado diciendo que han sido víctimas de una u otra manera”, afirmó la cronista.

Entre los testimonios sobresale el de una joven de 22 años, quien relató que a sus 12 años el acusado la entregó a un grupo de amigos para ultrajarla en una vivienda.

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“La chica denuncia que él la viola en manada con un grupo de amigos, la agarran en la casa. Esto todavía no está denunciado ante la Justicia”, añadió Ninci, aclarando: “Suponemos que fue en otra casa, no en la misma. Yo no pude hablar con la chica, pero sí hablé con una persona que sí habló con ella”.

Por último, el periodista Federico Seeber sumó que los abogados del padre de la víctima le confirmaron la situación a Moria Casán, señalando que la damnificada acudirá a los tribunales ahora que el implicado quedó expuesto.

“No había denunciado en su momento, pero recién ahora iría a la Justicia a partir de que este hombre aparecía metido en esta escena absolutamente criminal y violenta”, concluyó Seeber.