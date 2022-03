Día 21 de la guerra: Rusia redobla los ataques en Kiev, Ucrania se resigna a no entrar en la OTAN y siguen las negociaciones

Doce localidades de la periferia de Kiev estaban sin agua y seis sin calefacción. Rusia ocupó la ciudad de Ivankiv, 80 kilómetros al norte de Kiev, y controla la región circundante sobre la frontera con Bielorrusia, dijo Kuleba.

Tres semanas después de invadir Ucrania, también se libran intensos combates en la ciudad norteña de Jarkov, la segunda mayor de Ucrania, y las sureñas Mariúpol y Mikolaiv.

Ucrania y Rusia ven posible un acuerdo

Una víctima del bombardeo ruso en Kiev.jpg Una anciana recibe ayuda de policías tras ser rescatada por los bomberos de su apartamento tras un bombardeo en Kiev, Ucrania. (Foto: AP)

El jefe negociador de Rusia en las conversaciones con Ucrania por la invasión rusa dijo que las partes estaban discutiendo un posible compromiso por el cual Kiev tendrá en el futuro fuerzas armadas más pequeñas y no alineadas ni con la OTAN ni con Moscú.

"Se está discutiendo un amplio rango de asuntos vinculado al tamaño del Ejército de Ucrania", dijo el negociador Vladimir Medinski en declaraciones a Sputnik y otras agencias de noticias rusas.

“Ucrania propone la opción de Estado neutral similar de Austria o Suecia, pero un Estado que tenga su propio Ejército y Marina", señaló Medinski, asesor del presidente Vladimir Putin.

Medinski agregó que un asunto clave es el estatus de Crimea, la península del sur de Ucrania que Rusia se anexionó en 2014, y de la oriental región del Donbass, que Moscú ha reconocido como independiente. Ucrania considera a Crimea y al Donbass parte de su territorio.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que las conversaciones continuaban y que las exigencia de Rusia para poner fin a su ataque se estaban volviendo "más realistas".

Zelenski admitió que Ucrania no podrá incorporarse a la OTAN

Zelensky-Guerra-Ucrania-Rusia.jpg Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Ayer el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibió en Kiev a jefes de Gobierno de tres países de la Unión Europea (UE) -Polonia, República Checa y Eslovenia-,y admitió que su país no podrá incorporarse a la OTAN.

"Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos personas razonables. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla. Me alegra que nuestra gente esté empezando a entenderlo y confíen en ellos mismos y en nuestros socios que nos ayudan", expresó.

Su comentario viene a razón de que Rusia exige garantías por escrito de que Ucrania se desmilitarizará y adoptará un estatuto de país neutral que garantice que no ingresará a la OTAN y que, por lo tanto, no quedará bajo la órbita militar ni de Estados Unidos ni de Moscú.