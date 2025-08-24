Diego Borella se desplomó en pleno rodaje de Emily in Paris: de qué murió

Posible causa de muerte

Aunque la causa oficial aún no fue confirmada, medios italianos como La Repubblica señalaron que el asistente de dirección, de 47 años, habría sufrido un infarto fulminante.

Según trascendió, Borella no había manifestado síntomas previos y su desplome ocurrió en medio de la rutina laboral, lo que generó sorpresa e impacto entre sus compañeros de producción.

El fallecimiento de Borella obligó a suspender el rodaje de la serie a modo de duelo. La filmación se detuvo inmediatamente el 21 de agosto y permaneció en pausa durante dos días.

El rodaje fue retomado el 23 de agosto, en medio de un clima de pesar entre el equipo técnico y artístico. Desde la producción remarcaron que la pausa se realizó en homenaje a Borella, quien llevaba años trabajando en distintos proyectos audiovisuales internacionales.

¿Peligrará el estreno de la quinta temporada?

A pesar de la suspensión, Netflix confirmó que el estreno de la quinta temporada de Emily in Paris sigue programado para el 18 de diciembre de 2025.

Si bien en un primer momento circularon rumores sobre posibles retrasos en el calendario de rodaje, la plataforma aseguró que la producción retomó su ritmo habitual.

La muerte de Diego Borella no solo generó dolor dentro del equipo de Emily in Paris, sino que también fue recibida con mensajes de condolencias en redes sociales por parte de colegas de la industria audiovisual europea.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre los ritmos de producción en las series de gran escala, que muchas veces implican jornadas de rodaje extensas y demandantes.